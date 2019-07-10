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СКР начал проверку по факту смерти женщины на борту самолета, летевшего в Якутск
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10 июля 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, среда 10 июля 2019

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы

Предупреждение о Луне

После 12:30 избегайте покупок и важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Некоторые дни легче, чем другие и это не один из них. Сегодня, отношения с партнерами, родителями и начальниками – непростые. Не проталкивайте свое мнение, вместо этого будьте готовы к компромиссу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Независимо от того, куда вы поворачиваете сегодня, вы встречаете препятствия или людей, которые блокируют то, что вы хотите сделать. Это произойдет как в повседневной жизни, так и на работе. Это не значит, что вы делаете что-то не так. Это значит, что сегодня все сложно. (Это всего лишь один день.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Финансовые вопросы – настоящая загадочная игра сегодня. Вы можете чувствовать себя сломленным, возможно, вам придется отложить планы или идеи, потому что не хватает денег. У вас может не хватить денег на веселые мероприятия, спортивные мероприятия или на ваших детей. Это временная ситуация.

Рак (21 июня-22 июля)

Отношения с партнерами, близкими друзьями и членом семьи сегодня разочаровывают. Все тяжело, поэтому вы чувствуете себя изолированным или одиноким. Расслабьтесь это флюиды. Миллионы людей чувствуют это сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня легко почувствовать себя обескураженным, потому что все, что вы пытаетесь делать, терпит неудачу или встречает отказ или препятствия. Это просто временное темное облако на вашем горизонте.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Несколько областей зашли в тупик для вас сегодня – ваши отношения с друзьями и группами, ваши отношения с детьми, ваши отношения с романтическими партнерами и наконец – ваши отношения с вашими деньгами и активами. Примите это, потому что через день или два – это будет историей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня игра в прятки, потому что Луна в вашем знаке расходится с Сатурном, в то время как Солнце находится наверху вашей карты, также противоречит Сатурну. Да, это игра с двойным давлением! Вот почему вы чувствуете себя подавленным или вступаете в противоречие с другими, особенно авторитетными фигурами. Не беспокойтесь, это не длится долго.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня легко впасть в негативное мышление, потому что независимо от того, что вы хотите сделать, кто-то из авторитетных людей скажет: «Помолчите». Вы заблокированы во всех направлениях. Но вы не одиноки. Все чувствуют себя сегодня по-разному.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Финансовые дискуссии сегодня не пройдут. Это плохой день, чтобы просить деньги или решать, как делить или делиться чем-то, потому что ваши желания каким-то образом заблокированы или отклонены. Зная это, отложите важные финансовые обсуждения на другой день или позже на неделе. Это так просто.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с близкими друзьями и партнерами сегодня сложны. Вы чувствуете себя отрезанным или неправильно понятым. Кроме того, отношения с боссами, родителями и авторитетными фигурами также напряжены. Мол, что с этим? Дело в том, что все чувствуют это ограничивающее влияние сегодня. Что есть, то есть.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Доверьтесь своим внутренним инстинктам сегодня, потому что вы знаете, что это трудный день для общения с другими, особенно на работе. (Вы также знаете, что будет проще просить прощения, чем разрешения). Это плохой день для обсуждения национальных вопросов, политики и религии.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте терпеливы с другими на работе, а также с людьми из других стран и разных культур, потому что это тяжелый день для всех. Трудно получить одобрение или разрешение. Трудно получить сотрудничество. Просто берегитесь.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Юрий Стоянов и телеведущая Татьяна Веденеева сегодня разделяют ваш день рождения. Вы амбициозны и талантливы. Вы открыты, вы тоже решительны. Люди думают, что вы очаровательны и общительны. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.

Источник: SAKHALIFE.RU
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