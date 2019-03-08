Ежедневный гороскоп. Пятница, 8 марта 2019

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день для исследований, потому что у вас есть энергия для этого. Ваш разум будет устойчивым, сосредоточенным и уделит внимание деталям. Вы будете очень продуктивными, потому что у вас есть терпение чтобы закончить то, что вы начинаете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете получить пользу от других, особенно пожилых людей или людей, которые более опытны, чем вы. Прислушайтесь к их советам, потому что вы можете чему-то научиться. В конце концов, вам не нужно изобретать велосипед. Почему бы не встать на плечи тех, кто делал это раньше?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Боссы и авторитеты сегодня будут впечатлены вами, потому что вы прилежны и продуктивны. Что бы вы ни делали, у вас будет серьезное, уважительное отношение и забота о результатах. У вас есть мудрость, чтобы увидеть долгосрочные преимущества ваших усилий сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам будет легко учиться сегодня или закончить важные документы для школьных проектов, потому что вы будете сосредоточены на работе. Кроме того, вы можете закончить написание проектов, связанных с публикацией и средствами массовой информации. Работа, связанная с медицинскими или юридическими вопросами, будет продуктивной.

Лев (23 июля — 22 августа)

В последнее время вы сосредоточены на проблемах волокиты, связанных с завещанием, наследством, общим имуществом и страхованием. Сегодня будет исключительно продуктивный день для вас, чтобы закончить этот вид работы. Прислушайтесь к совету кого-то, кто более опытен.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы сесть с супругом, партнером или близким другом и провести серьезную практическую дискуссию о разделении труда или о том, как разделить расходы. Люди будут восприимчивы к этому, а это значит, что вы будете делать успехи. Попытайтесь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Некоторые пятницы заставляют людей хотеть расслабиться, однако не в эту пятницу. Наоборот. Вы будете продуктивными на работе сегодня, потому что вы сосредоточены, энергичны и добросовестны. Вы не пропустите детали и закончите то, что начинаете. Браво!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это продуктивный день, чтобы практиковать или оттачивать свои навыки, особенно если вы занимаетесь искусством. Если вам нужно играть арпеджио и гаммы, запоминать свои линии или совершенствовать технику рисования – у вас хватит терпения сделать это. Это также хороший день для занятий спортом или обучения детей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Прислушайтесь к совету старшего члена семьи сегодня, потому что то, что они скажут, вероятно, принесет вам пользу. Вы увидите способы ремонта и укрепления вашей домашней базы сегодня, что будет полезно! Вы также можете дать разумный совет члену семьи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас упорядоченное состояние ума, которое позволит вам строить конкретные планы и осуществлять их на практике. Что бы вы ни делали, вы будете делать это осторожно. Ваши способности к концентрации велики и вы ничего не упустите из виду.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете бережливы и практичны со своими деньгами сегодня, будь то ваши личные привычки или деловые решения. Прежде всего, вы избежите потерь. Вы будете очень осторожны в принятии решений относительно расходов денег.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня легко продемонстрировать самодисциплину, потому что вы находитесь в правильном настроении. Например, вы готовы отложить свое нынешнее удовлетворение и подождать еще один день для получения вознаграждений. Вот почему вы решите работать и достичь как можно больше сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

«Тарзан» – Сергей Глушко и ведущая Ксения Бородина разделяют ваш день рождения сегодня. Вы перфекционист и вы осторожны с другими, пока не узнаете их. Это год перемен, новых возможностей и множества быстрых действий! Ожидайте столкнуться с разными ситуациями! Используйте возможности путешествовать и расширять свой мир. Примите изменения и исследуйте новые возможности. Пусть ваша личная свобода будет одной из ваших целей в этом году.