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Ежедневный гороскоп. Пятница, 8 марта 2019
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История
Удивительные и шокирующие факты из жизни Клары Цеткин и Розы Люксембург
07.03.2019, 21:47
Культура & Образование
Фотофакт
В Доме дружбы народов выбрали лучших мастеров и ремесленников Якутии
07.03.2019, 21:29
Общество
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Егор Борисов поздравил женщин с прекрасным праздником
07.03.2019, 21:12
Общество
Резонанс
Министр ЖКХ Якутии: Ситуация в Якутске вызывает определенную тревогу
07.03.2019, 20:52
Общество
Резонанс
Валерий Лютый: В Якутске нет системы и логистики вывоза ТКО
07.03.2019, 20:29
Общество
Цукерберг согласился на блокировку в России Facebook и Instagram?
07.03.2019, 20:18
Происшествия
Фотофакт
Возле мэрии Якутска появились «сосули-убийцы»
07.03.2019, 20:12
Общество
Мама Айсена Николаева рассказала, кто повлиял на ее жизнь
07.03.2019, 19:54
Общество
Принятые законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они коснутся?
07.03.2019, 19:22
Общество
В Якутске обсудили жалобы на маршрутных перевозчиков
07.03.2019, 19:04
История
Полвека назад Якутия вздрогнула от счастья
07.03.2019, 18:47
Экономика
В Якутии поддержали законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам
07.03.2019, 18:29
Политика
Госдума запретила оскорблять общество и институты власти
07.03.2019, 18:13
Красота & Здоровье
Проект «Преображение» для многодетных матерей Якутска
07.03.2019, 18:00
Якутск
На озере Хатынг-Юрях открылся каток
07.03.2019, 17:57
Желток
Автомобиль Сарданы Авксентьевой восстановят за 48 часов!
07.03.2019, 17:50
Красота & Здоровье
Николай Васильев поздравляет с Международным женским днем 8 марта
07.03.2019, 17:45
Якутск
В Якутске провели рейд по проверке вывоза мусора
07.03.2019, 17:40
Культура & Образование
Объявление
Фестиваль-марафон «Р.И.Т.М.» приглашает танцевальные коллективы
07.03.2019, 17:30
Экономика
График плановых работ энергетиков на 11 марта
07.03.2019, 17:20
Якутск
Единую систему экстренных служб «112» запустили в Якутске и Жатае
07.03.2019, 17:10
Судебная хроника
Экстра
В Якутске завершилось дело об убийстве возле ночного клуба
07.03.2019, 17:00
Спорт
Якутяне возложили цветы к памятнику Романа Дмитриева
07.03.2019, 16:40
Происшествия
Минкультуры Якутии подтвердило факт гибели учащегося Высшей школы музыки
07.03.2019, 16:31
Желток
Фотофакт
Беда приключилась с полицией Якутска
07.03.2019, 16:20
Общество
Парашютисты-пожарные отработали прыжки с самолета
07.03.2019, 16:00
Экономика
Компания «ЯТЭК» поддержала Всероссийский Open Innovations Startup Tour
07.03.2019, 15:50
Культура & Образование
Анонс
Душа скрипки Владимир Бенчик проведет благотворительный концерт
07.03.2019, 15:40
Происшествия
Видео
Жительница Якутска выразила благодарность участковому
07.03.2019, 15:30
Происшествия
В Якутии водитель большегруза перевозил опасный груз по подложным документам
07.03.2019, 15:20
Общество
Цветы для автоледи
07.03.2019, 15:10
Общество
Федерация профсоюзов Якутии: Этот день — еще один повод выразить слова благодарности
07.03.2019, 15:00
Политика
Фотофакт
Михаил Николаев встретился с женщинами-активистами
07.03.2019, 14:50
Общество
Лига отцов Якутии: Вы – наш главный тыл!
07.03.2019, 14:45
Культура & Образование
Хобби якутского чиновника
07.03.2019, 14:40
Политика
Партия «Единая Россия» поздравляет женщин Якутии с 8 Марта
07.03.2019, 14:30
Общество
Коллектив ПАО «ЛОРП» поздравил милых дам Жатая
07.03.2019, 14:29
Общество
Айхал Габышев: Вы – наш главный тыл!
07.03.2019, 14:20
Якутск
К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов в Якутске 7 марта
07.03.2019, 14:10
Общество
Николай Долгунов: Женщины украшают жизнь, наполняют ее смыслом и радостью
07.03.2019, 14:01
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
07.03.2019, 14:00
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
07.03.2019, 14:00
Общество
Контрольно-счетная палата Якутска поздравляет с 8 марта
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Общество
Саргылана Васильева: Ваша мудрость охраняет домашний очаг
07.03.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Все свое: как отрастить красивые брови
07.03.2019, 13:15
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Якутские депутаты хотят изменить бюджет
07.03.2019, 13:02
Экономика
Объявление
График работы «Сахатранснефтегаза» в праздничные дни
07.03.2019, 13:00
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07.03.2019, 12:51
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Гороскоп
8 марта 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Пятница, 8 марта 2019

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день для исследований, потому что у вас есть энергия для этого. Ваш разум будет устойчивым, сосредоточенным и уделит внимание деталям. Вы будете очень продуктивными, потому что у вас есть терпение чтобы закончить то, что вы начинаете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете получить пользу от других, особенно пожилых людей или людей, которые более опытны, чем вы. Прислушайтесь к их советам, потому что вы можете чему-то научиться. В конце концов, вам не нужно изобретать велосипед. Почему бы не встать на плечи тех, кто делал это раньше?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Боссы и авторитеты сегодня будут впечатлены вами, потому что вы прилежны и продуктивны. Что бы вы ни делали, у вас будет серьезное, уважительное отношение и забота о результатах. У вас есть мудрость, чтобы увидеть долгосрочные преимущества ваших усилий сегодня.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вам будет легко учиться сегодня или закончить важные документы для школьных проектов, потому что вы будете сосредоточены на работе. Кроме того, вы можете закончить написание проектов, связанных с публикацией и средствами массовой информации. Работа, связанная с медицинскими или юридическими вопросами, будет продуктивной.

Лев (23 июля — 22 августа)

В последнее время вы сосредоточены на проблемах волокиты, связанных с завещанием, наследством, общим имуществом и страхованием. Сегодня будет исключительно продуктивный день для вас, чтобы закончить этот вид работы. Прислушайтесь к совету кого-то, кто более опытен.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это идеальный день, чтобы сесть с супругом, партнером или близким другом и провести серьезную практическую дискуссию о разделении труда или о том, как разделить расходы. Люди будут восприимчивы к этому, а это значит, что вы будете делать успехи. Попытайтесь!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Некоторые пятницы заставляют людей хотеть расслабиться, однако не в эту пятницу. Наоборот. Вы будете продуктивными на работе сегодня, потому что вы сосредоточены, энергичны и добросовестны. Вы не пропустите детали и закончите то, что начинаете. Браво!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это продуктивный день, чтобы практиковать или оттачивать свои навыки, особенно если вы занимаетесь искусством. Если вам нужно играть арпеджио и гаммы, запоминать свои линии или совершенствовать технику рисования – у вас хватит терпения сделать это. Это также хороший день для занятий спортом или обучения детей.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Прислушайтесь к совету старшего члена семьи сегодня, потому что то, что они скажут, вероятно, принесет вам пользу. Вы увидите способы ремонта и укрепления вашей домашней базы сегодня, что будет полезно! Вы также можете дать разумный совет члену семьи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас упорядоченное состояние ума, которое позволит вам строить конкретные планы и осуществлять их на практике. Что бы вы ни делали, вы будете делать это осторожно. Ваши способности к концентрации велики и вы ничего не упустите из виду.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете бережливы и практичны со своими деньгами сегодня, будь то ваши личные привычки или деловые решения. Прежде всего, вы избежите потерь. Вы будете очень осторожны в принятии решений относительно расходов денег.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня легко продемонстрировать самодисциплину, потому что вы находитесь в правильном настроении. Например, вы готовы отложить свое нынешнее удовлетворение и подождать еще один день для получения вознаграждений. Вот почему вы решите работать и достичь как можно больше сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

«Тарзан» – Сергей Глушко и ведущая Ксения Бородина разделяют ваш день рождения сегодня. Вы перфекционист и вы осторожны с другими, пока не узнаете их. Это год перемен, новых возможностей и множества быстрых действий! Ожидайте столкнуться с разными ситуациями! Используйте возможности путешествовать и расширять свой мир. Примите изменения и исследуйте новые возможности. Пусть ваша личная свобода будет одной из ваших целей в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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