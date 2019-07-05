Ежедневный гороскоп, пятница 5 июля 2019

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Неожиданная возможность для спортивного мероприятия или социального события может внезапно появиться на вашем пути. Если так, действуйте быстро, потому что это окно возможностей короткое. Между тем, родители – будьте очень бдительны, потому что это день несчастных случаев для ваших детей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то неожиданное может повлиять на вашу домашнюю сцену или ваши отношения с родственницей. По общему признанию, отношения немного хаотичны и беспокойны дома из-за ремонта, посещения гостей или переездов. Сохраняйте терпение, потому что, если вы сохраните спокойствие, жизнь станет легче для всех, включая вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что для вас это случайный день. Однако это же влияние может также стимулировать блестящее нестандартное мышление. Вы можете придумать несколько креативных, оригинальных идей! Скорее всего, вы встретите новые лица и увидите новые места.

Рак (21 июня-22 июля)

Следите за своими деньгами, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы сегодня. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Защитите свои вещи от кражи, повреждения или потери. Если вы делаете покупки, сохраняйте квитанции. Другими словами, защитите себя от неожиданного. Будьте умным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с диким Ураном. Это заставляет вас чувствовать себя независимым! Это также заставляет вас искать что-то необычное или нетрадиционное, потому что вы хотите попробовать что-то новое. Вы на миссии, но вы не совсем уверены, что это такое. Это весело, но сбивает с толку.

Дева (23 августа — 22 сентября)

По общему признанию, вы можете чувствовать себя немного раздражительным сегодня. Луна прячется в вашей карте, и это противоречит непредсказуемому Урану. В некотором смысле, вы не знаете, приходите вы или уходите – такого рода вещи. Не делай больших сделок ни о чем. Успокойтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Женщина-компаньон может вас удивить сегодня. Или, может быть, вы встретите кого-то нового, необычного или авангардного? В любом случае, ваше общение с кем-то настигнет вас и заставит задуматься на минуту. Вы можете быть ошеломлены или озадачены. Не торопитесь в своем ответе.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Боссы, родители и высокопоставленные лица могут сказать или сделать что-то, что удивит вас сегодня. Если вы чувствуете, что застали врасплох, вы можете слишком остро реагировать, возможно? Не делайте этого, потому что вы потеряете контроль. Вместо этого сделайте глубокий вдох и обдумайте все. Вы будете знать, что делать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможности путешествия могут упасть у вас на коленях сегодня. И наоборот, запланированное путешествие может быть отложено, отменено или изменено по какой-либо причине. Это потому, что когда дело доходит до путешествий и учебы – сегодня все выглядит как чепуха.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дважды проверьте детали о банковском деле, общей собственности, наследстве, завещаниях и страховых проблемах, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Это может быть хорошей новостью – или нет. В любом случае, не засыпайте. Приложите дополнительные усилия, чтобы узнать, что происходит. Следуйте своим инстинктам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с близкими вам людьми – партнерами и близкими друзьями – потребуют сегодня немного изящества, потому что вы можете чувствовать раздражение. Кто-то может сделать то, чего вы меньше всего ожидаете, и это застает вас врасплох, что может раздражать. Или, может быть, даже угрожает? Оставайтесь холодным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня. Компьютерные сбои, поломки оборудования, нехватка персонала или что-то неожиданное заставит вас скорректировать свою рутину. Будьте умны и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.

Если ваш день рождения сегодня

Телеведущая Юлия Бордовских разделяет ваш день рождения. Вы заботитесь, любите и любите семью. Вы должны иметь гармонию в вашем окружении. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.