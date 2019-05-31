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Гороскоп
31 мая 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Пятница 31 мая 2019

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен

Предупреждение о Луне

После 8 часов утра избегайте покупок или принятия важных решений до 10 часов вечера. В это время Луна движется из Овна в Тельца.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это сложный день, потому что большая часть этого дня – оповещение о Луне, что означает, что вы должны ограничить свои расходы едой, бензином и развлечениями. Тем не менее, вы хотите пойти за борт, тратить деньги на предметы роскоши. Предупрежден – значит вооружен!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам тепло и щедро. Вы склонны делать все по-крупному, особенно тратить деньги. Однако, прислушайтесь к ограничениям Лунной тревоги. Не подписывайте важные документы. Не тратьте деньги на дорогие вещи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это веселый, спокойный мечтательный день. Вам понравится общение с другими людьми и соблазн обещать кому-то Луну! Вы чувствуете оптимизм, как победитель! Тем не менее, большая часть этого дня – оповещение о Луне, а это значит, что вы должны быть осторожны.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы также можете помочь благотворительной организации или быть щедрым к кому-то, кто нуждается в вашей помощи. Это хорошая вещь, за исключением того факта, что сегодня лунная тревога и плохое время для важных решений или тратить деньги, за исключением топлива и еды.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы не мелочны в тратах и часто выбираете вкладку для всех. Тем не менее, не поддавайтесь желанию сделать это сегодня, потому что большая часть сегодняшнего дня – есть оповещение о Луне. Не тратьте больше. Тем не менее, наслаждайтесь своими творческими талантами.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ничего не делайте сегодня добровольно и не пытайтесь произвести впечатление на боссов. После этого разыграйте свои карты. Держите голову ясной, а порох сухим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас есть амбициозные планы поездок или планы, связанные с медициной, законодательством, публикациями и средствами массовой информации. Это здорово, за исключением проверки ограничений оповещения о Луне выше. Не отдавай свои деньги сегодня. Будьте консервативны. Подождите до завтра, которое является отличным днем ​​для действий.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы сосредоточены на финансовых вопросах или богатстве других, однако это плохой день для принятия важных решений после начала оповещения о Луне (см. выше). Обратите внимание на это утро. Подождите до завтра, потому что завтра отличный день для бизнеса.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня будут оптимистичными и дружескими. У всех хорошее настроение и люди рады вас видеть. Кроме того, отношения с коллегами являются позитивными и взаимно сочувствующими. Тем не менее, следуйте совету Лунной тревоги выше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями. Не поддавайтесь желанию пойти за борт. Определенно, ни в коем случае не сообщайте ни о чём во время Предупреждения о Луне, что вы захотите сделать, потому что чувствуете себя таким оптимистичным и позитивным! Получите землю, но действуйте завтра, а не сегодня. (Завтра великий день.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы участвуете в творческих проектах и ​​должны мыслить нестандартно, это сильный день. Тем не менее, это плохой день, чтобы подписывать важные документы или соглашаться на что-то важное или тратить деньги на что-либо, кроме еды и бензина. Но это отличный день для вечеринки!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Несмотря на ваш оптимизм, не делайте обещаний членам семьи сегодня. Подождите до завтра. Кроме того, ограничьте свои расходы едой, топливом и развлечениями, даже если вы хотите сделать большую покупку. Подождите до завтра.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Владимир Кузьмин и певица Наташа Королева сегодня разделяют ваш день рождения. Вы сосредоточены, спокойны, ответственны и добросовестны. Вы цените сильные связи с другими. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.

Источник: SAKHALIFE.RU
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