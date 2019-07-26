Ежедневный гороскоп, пятница 26 июля 2019

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный день для занятий физкультурой, потому что вы энергичны, чувствуете себя здоровым и энергичным. Это также замечательный день, чтобы исследовать общественные мероприятия, веселые тусовки, искусство и веселые занятия с детьми. Несмотря на вашу позитивную энергию, ожидайте несколько неожиданностей в этот вечер. Проявите терпение.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас много сил для того, чтобы делать улучшения дома или заниматься проектами, в которых вы живете и которые вы хотели получить. Если у вас сегодня будет семейная дискуссия, вы будете активны и энергичны. (Вы, вероятно, организуете эту встречу.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы полны энергии, поэтому бегаете с подвесным мотором на спине. Но это значит, что вы многого достигнете! Кроме того, вы будете убедительными во всех ваших общениях с другими.

Рак (21 июня-22 июля)

Это сильный день для бизнеса и коммерции, потому что вы собираетесь что-то делать, и что бы вы ни делали, вы будете делать это с уверенностью! Кроме того, у вас есть возможность планировать заранее, потому что вы можете видеть будущее, особенно в отношении потенциальной прибыли и богатства.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы сегодня достойны, потому что Марс в вашем знаке танцует с счастливыми денежными мешками Юпитера! Это хорошая новость практически для любой деятельности, которой вы занимаетесь. В некоторых текстах говорится, что это счастливый транзит, но в основном это удача, потому что сегодня вам повезет. О да!

Дева (23 августа — 22 сентября)

За кулисами происходит много активности, знаете ли вы об этом или нет. К счастью, все, что происходит, набирает обороты и, надеюсь, принесет что-то позитивное в ваш мир. Скрестите пальцы!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы будете похожи на Крысолова с флейтой, если вы имеете дело с друзьями и членами групп сегодня. Они будут в восторге от того, что вы говорите, и будут готовы запрыгнуть в ваш фургон. Вы особенно умело общаетесь с другими сегодня благодаря своей позитивной энергии!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы производите фантастическое впечатление на боссов, родителей, учителей, VIP-персон и полицию. На самом деле, это хороший день, чтобы просить повышения или просить похвалы от авторитетной фигуры. Люди видят, что вы динамичны, полны энтузиазма и стремитесь к тому, чего хотите.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Если вы можете путешествовать где-нибудь сегодня, вы будете на седьмом небе от счастья. Сегодня у вас много энергии, но в частности, вы хотите сосредоточить эту энергию на расширение своего мира посредством путешествий или изучения чего-то нового. Делайте все, что можете, чтобы удовлетворить это страстное желание!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для вас, чтобы защитить свои интересы в спорах о наследстве, имуществе или вопросах страхования. У вас не будет проблем с тем, чтобы постоять за себя или даже за кого-то другого. Ваша уверенность показывает это!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете привлечь к себе кого-то, кто очень позитивен и полон энтузиазма. (Можете быть немного подавляющим.) Поскольку энтузиазм заразителен, это также может повысить ваш интерес к тому, чтобы что-то делать. Возможно, вы супер позитивный человек, который кого-то восхищает?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы получите огромное количество работы сегодня, потому что у вас есть энергия, оптимизм, уверенность и мотивация. Вы неудержимы! На самом деле, у вас такое чувство, что вы можете выполнять в два раза больше работы, чем обычно, – и вы, вероятно, можете!

Если ваш день рождения сегодня

Александр Лойе, актер начинавший еще в киножурнале «Ералаш», а больше всего известный по роли Федечки из сериала «Next» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы энергичны и свободны духом! Вы также оптимистичны и решительны. Вы всегда щедры. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.