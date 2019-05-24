Ежедневный гороскоп. Пятница 24 мая 2019

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Подождите до 11:00, чтобы делать покупки или принимать важные решения. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы можете объяснять, обучать и общаться с другими, потому что это отличный день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, актерством и писательством. Однако, если важно то, что вы хотите сказать – подождите, пока не закончится оповещение о Луне. (См. Выше.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку вы думаете о финансовых вопросах, знайте об ограничениях оповещения о Луне сегодня утром. Подождите, пока все не закончится, прежде чем заключать сделки с деньгами или делать крупные покупки. Название игры – использовать ваши деньги с умом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас много энергии, потому что с Солнцем и вашим правителем Меркурием в вашем знаке вы можете идти за тем, что вы хотите, потому что вы чувствуете себя заряженным. Однако дождитесь окончания оповещения о Луне (см. Выше), если вы делаете что-то важное или тратите деньги.

Рак (21 июня-22 июля)

Уместно быть сдержанным и работать одному или за кулисами сегодня – так что расслабьтесь. Но имейте в виду ограничения оповещения о Луне, особенно сегодня утром, потому что вы сосредоточены на общей собственности, завещаниях, наследствах и финансовых вопросах. Сильный день для исследований.

Лев (23 июля — 22 августа)

Продолжайте дружить и общаться с клубами и организациями, потому что это популярное время для вас. Тем не менее, подождите, пока не закончится сегодняшнее Лунное оповещение, прежде чем соглашаться на что-то важное или предлагать что-либо добровольно. Будьте любезным с другими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете ослепить боссов, родителей и VIP-персон в это время, потому что вы так хорошо выглядите в их глазах! Тем не менее, дождитесь окончания оповещения о Луне сегодня, прежде чем выходить на сцену. К полудню вы будете в полном ослеплении!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Продолжайте использовать каждую возможность путешествовать и учиться, потому что это то, что вы хотите сделать. Сегодня особенный день. Мало того, это романтический день! Будьте дружелюбны с другими. Принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь общением со всеми!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы хотите отдохнуть дома или вести себя сдержанно и это нормально. Вас по-прежнему интересуют финансовые вопросы, налоги, долги, вопросы страхования и т.д . Однако, во время оповещения о Луне в первой половине этого дня – было бы неразумно принимать финансовые решения – или любое важное решение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку вы хотите общаться с другими людьми сегодня, это хороший день для общения с партнерами и близкими друзьями. Обсуждения во время оповещения о Луне (см. Выше) будут откровенными. Независимо от того, в какое время суток вы решите поделиться своими идеями с кем-то – вы получите пользу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны сегодня (см. Выше), потому что оповещение о Луне подорвет вашу эффективность и создаст для вас задержки и нехватку. Как ни странно, вы упорно трудитесь, чтобы быть эффективным и продуктивным и сегодня, в частности, вы сосредоточены на финансовых вопросах. Когда Лунная тревога закончится, все преграды исчезнут!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это игривый творческий день! Наслаждайтесь общением с другими. Вы также можете выразить свои творческие идеи, особенно в сфере искусства или развлечений. Если вы работаете с детьми, вы добьетесь успеха и получите удовольствие от их компании. Не бойтесь проверить!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Играйте сдержанно сегодня, потому что это подойдет вам лучше всего. В идеале, ваши первоочередные задачи сейчас связаны с вашей личной жизнью – домом, семьей и, возможно, родителем. Делайте все возможное, чтобы насладиться собственной приватностью сегодня. Ищите уединение в прекрасной обстановке.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Светлана Тома, сыгравшая Раду в фильме «Табор уходит в небо» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы перфекционист с отличным чувством юмора. Вы идеалист и веселый. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.