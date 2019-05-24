АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
7
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.49
 71.84
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.05.2019, 0:50
Общество
Сегодня день рождения руководителя и депутата
24.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница 24 мая 2019
23.05.2019, 22:40
Происшествия
Экстра
Новый побег из якутской колонии
23.05.2019, 22:23
Политика
Эксклюзив
Искусство вовремя уступить дорогу
23.05.2019, 19:58
Финансы
Свыше 900 млн рублей за 4 месяца выделил РСХБ на садоводство и виноградарство  
23.05.2019, 19:09
Погода
Дождь — погода в Якутске на завтра
23.05.2019, 19:06
Происшествия
Резонанс
Ситуация в Среднеколымске: идет эвакуация
23.05.2019, 18:51
Общество
В Якутскэнерго прошла противопожарная тренировка
23.05.2019, 18:10
Культура & Образование
Анонс
Все хиты легендарной группы «Modern Talking» — 12 октября в ЦСП «Триумф»!
23.05.2019, 18:00
Политика
«Единая Россия» предлагает снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке до 10%
23.05.2019, 17:56
Экономика
Резонанс
Зырянка может лишиться аэропорта из-за ежегодных подтоплений
23.05.2019, 17:50
Культура & Образование
Якутский ТЮЗ покорил международный театральный фестиваль в Татарстане
23.05.2019, 17:45
Культура & Образование
Эксперты WorldSkills Russia выступили с концепцией человекоцентричности
23.05.2019, 17:40
Экономика
Во время паводка Среднеколымские энергетики работают в режиме повышенной готовности
23.05.2019, 17:30
Политика
Госдума поддержала поправки «ЕР», разрешающие продажу театральных билетов без кассовых аппаратов
23.05.2019, 17:20
Экономика
Коммунальщики Среднеколымска проводят противопаводковые мероприятия
23.05.2019, 17:15
Происшествия
Резонанс
Ужасный случай в Якутске: новые подробности
23.05.2019, 17:10
Культура & Образование
В субботу на площади Ленина целый день будет идти концерт
23.05.2019, 17:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 24 мая
23.05.2019, 16:50
Культура & Образование
Абитуриент – 2019: 20 июня стартует прием документов в СВФУ
23.05.2019, 16:30
Общество
Санаторий «Абырал» и Лига женщин Якутска подписали соглашение 
23.05.2019, 16:20
Якутия
Якутия компенсирует расходы на спутниковое ТВ малообеспеченным гражданам
23.05.2019, 16:10
Экономика
Изменился режим работы пункта приема платежей Энергосбыта
23.05.2019, 16:01
Желток
Эксклюзив
Мэр Якутска не знает, когда выходит муниципальная газета?
23.05.2019, 16:00
Экономика
Дневник навигации: «Ленанефти» идут на Вилюй
23.05.2019, 15:50
Происшествия
Под маской знакомой скрывался другой
23.05.2019, 15:40
Происшествия
Сбежавший из колонии осужденный был задержан в Якутске
23.05.2019, 15:30
Культура & Образование
Детский праздник встречи Лета прошел в балагане Василия Босикова           
23.05.2019, 15:20
Общество
Фотофакт
В Якутии неудачно отреставрировали памятник реке Лене
23.05.2019, 15:05
Экология
У Лобуя Среднеколымского улуса уровень воды падает
23.05.2019, 15:01
Политика
В Якутии отменено постановление №202
23.05.2019, 15:00
Культура & Образование
Студент ИЗФиР СВФУ стал обладателем стипендии имени Александра Мигалкина
23.05.2019, 14:40
Спорт
В 2020 году в Алдане и Нерюнгри пройдет IV зимняя Спартакиада Якутии
23.05.2019, 14:30
Якутия
В Якутске открывается навигация
23.05.2019, 14:20
Погода
Прогноз погоды на пятницу
23.05.2019, 14:00
Происшествия
Судебные приставы Якутии провели рейд по неплательщикам алиментов
23.05.2019, 13:45
Происшествия
Фотофакт
Злостный нарушитель ПДД сбил девушку в Якутске
23.05.2019, 13:30
Якутия
Проекты Покровска и Нюрбы – на подведении итогов Всероссийского конкурса
23.05.2019, 13:15
Общество
Отвлекись от телефона!
23.05.2019, 13:00
Экономика
Энергетики Западной Якутии посетили более 180 школ с уроками по энергобезопасности
23.05.2019, 12:57
Экология
На реке Колыма образовался затор
23.05.2019, 12:52
Происшествия
Экстра
Ужасный случай в Якутске
23.05.2019, 12:50
Якутия
Айсен Николаев встретился с министром Дмитрием Кобылкиным
23.05.2019, 12:42
Якутия
Девиз Владимира Солодова
23.05.2019, 12:41
Происшествия
В Среднеколымске эвакуирован персонал нефтебазы
23.05.2019, 12:30
Происшествия
В здания судов Якутска пытались пронести запрещенные предметы
23.05.2019, 12:22
Происшествия
Превышен уровень воды в Среднеколымске
23.05.2019, 12:18
Якутия
СХПЗК «Таба-Яна» — один из крупных оленеводческих хозяйств Якутии
23.05.2019, 12:04
Происшествия
Фотофакт
Праздник закончился кошмарным ДТП в Якутии
23.05.2019, 11:56
Культура & Образование
Афиша
Состоится творческий вечер известного якутского музыковеда
23.05.2019, 11:44
Происшествия
Видео
Щипач-виртуоз попал на камеры видеонаблюдения в Якутске
23.05.2019, 11:32
Якутия
Продолжается прием заявок на участие в республиканской деловой игре «МИНИСТР»
23.05.2019, 11:08
Финансы
Алмазэргиэнбанк представил свои услуги и сервисы на встрече с якутскими предпринимателями
23.05.2019, 10:55
Происшествия
Изобличена ложь свидетеля смертельного ДТП
23.05.2019, 10:50
Экология
На реке Колыме прорвало ледяной затор
23.05.2019, 10:43
Экономика
Объявление
График плановых работ энергетиков на 23 мая
23.05.2019, 10:31
Происшествия
В городе Якутии возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве
23.05.2019, 10:25
Якутск
Объявление
Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 23 мая
23.05.2019, 10:20
Экономика
Ленской нефтебазе обозначены задачи перед навигацией
23.05.2019, 10:09
Происшествия
В Нюрбе произошло преступление
23.05.2019, 9:57
Экономика
Энергосбыт напоминает о способах передачи показаний счетчиков
23.05.2019, 9:46
Происшествия
В Якутии пенсионерка стала жертвой аферистов
23.05.2019, 9:35
Экономика
ЯТЭК переходит на летний режим
23.05.2019, 9:24
Происшествия
В Якутии горели пустующие дома
23.05.2019, 9:11
Культура & Образование
Якутия представила свой опыт реализации проектов WorldSkills
23.05.2019, 9:01
Экология
Ледоход на реке Вилюй выходит в устье
23.05.2019, 0:49
Политика
Сегодня день рождения политиков
23.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Четверг 23 мая 2019
22.05.2019, 22:25
Экология
Фотофакт
У Среднеколымска наблюдается рост уровня воды и затор
22.05.2019, 22:11
Экология
Резонанс
К субботнему протесту готовится молодёжь Якутска
22.05.2019, 19:28
Погода
Дождь и ветер — погода в Якутске на завтра
22.05.2019, 19:26
Официально
Энергетики восстановили электроснабжение посёлка Айхал 
Архив новостей
Гороскоп
24 мая 2019, 0:01
121

Ежедневный гороскоп. Пятница 24 мая 2019

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о Луне

Подождите до 11:00, чтобы делать покупки или принимать важные решения. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы можете объяснять, обучать и общаться с другими, потому что это отличный день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, актерством и писательством. Однако, если важно то, что вы хотите сказать – подождите, пока не закончится оповещение о Луне. (См. Выше.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку вы думаете о финансовых вопросах, знайте об ограничениях оповещения о Луне сегодня утром. Подождите, пока все не закончится, прежде чем заключать сделки с деньгами или делать крупные покупки. Название игры – использовать ваши деньги с умом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас много энергии, потому что с Солнцем и вашим правителем Меркурием в вашем знаке вы можете идти за тем, что вы хотите, потому что вы чувствуете себя заряженным. Однако дождитесь окончания оповещения о Луне (см. Выше), если вы делаете что-то важное или тратите деньги.

Рак (21 июня-22 июля)

Уместно быть сдержанным и работать одному или за кулисами сегодня – так что расслабьтесь. Но имейте в виду ограничения оповещения о Луне, особенно сегодня утром, потому что вы сосредоточены на общей собственности, завещаниях, наследствах и финансовых вопросах. Сильный день для исследований.

Лев (23 июля — 22 августа)

Продолжайте дружить и общаться с клубами и организациями, потому что это популярное время для вас. Тем не менее, подождите, пока не закончится сегодняшнее Лунное оповещение, прежде чем соглашаться на что-то важное или предлагать что-либо добровольно. Будьте любезным с другими.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете ослепить боссов, родителей и VIP-персон в это время, потому что вы так хорошо выглядите в их глазах! Тем не менее, дождитесь окончания оповещения о Луне сегодня, прежде чем выходить на сцену. К полудню вы будете в полном ослеплении!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Продолжайте использовать каждую возможность путешествовать и учиться, потому что это то, что вы хотите сделать. Сегодня особенный день. Мало того, это романтический день! Будьте дружелюбны с другими. Принимайте приглашения на вечеринку. Наслаждайтесь общением со всеми!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы хотите отдохнуть дома или вести себя сдержанно и это нормально. Вас по-прежнему интересуют финансовые вопросы, налоги, долги, вопросы страхования и т.д . Однако, во время оповещения о Луне в первой половине этого дня – было бы неразумно принимать финансовые решения – или любое важное решение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку вы хотите общаться с другими людьми сегодня, это хороший день для общения с партнерами и близкими друзьями. Обсуждения во время оповещения о Луне (см. Выше) будут откровенными. Независимо от того, в какое время суток вы решите поделиться своими идеями с кем-то – вы получите пользу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны сегодня (см. Выше), потому что оповещение о Луне подорвет вашу эффективность и создаст для вас задержки и нехватку. Как ни странно, вы упорно трудитесь, чтобы быть эффективным и продуктивным и сегодня, в частности, вы сосредоточены на финансовых вопросах. Когда Лунная тревога закончится, все преграды исчезнут!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это игривый творческий день! Наслаждайтесь общением с другими. Вы также можете выразить свои творческие идеи, особенно в сфере искусства или развлечений. Если вы работаете с детьми, вы добьетесь успеха и получите удовольствие от их компании. Не бойтесь проверить!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Играйте сдержанно сегодня, потому что это подойдет вам лучше всего. В идеале, ваши первоочередные задачи сейчас связаны с вашей личной жизнью – домом, семьей и, возможно, родителем. Делайте все возможное, чтобы насладиться собственной приватностью сегодня. Ищите уединение в прекрасной обстановке.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Светлана Тома, сыгравшая Раду в фильме «Табор уходит в небо» разделяет ваш день рождения сегодня. Вы перфекционист с отличным чувством юмора. Вы идеалист и веселый. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.05.2019, 22:02
Происшествия
Видео
Страшная авария в центре Якутска попала на видео
20.05.2019, 11:42
Желток
Instagram
Инстаграм-звезда Якутии о связях с политиками
20.05.2019, 10:15
Происшествия
Преступление произошло в Якутске
20.05.2019, 11:29
Политика
Итоги праймериз в районе Якутии
20.05.2019, 11:48
Политика
Резонанс
Мать мэра Якутска учредила фирму, которая кормила пассажиров? Проверка фактов
22.05.2019, 9:52
Происшествия
Фотофакт
Жесткое ДТП в Якутске
18.05.2019, 21:19
Якутия
Айсен Николаев оценил работу беспилотников при мониторинге прохождения ледохода в Якутии
23.05.2019, 12:04
Происшествия
Фотофакт
Праздник закончился кошмарным ДТП в Якутии
18.05.2019, 7:00
Культура & Образование
Эксклюзив
Гендиректором НХМ стоит назначить человека со стороны — эксперт
22.05.2019, 9:23
Происшествия
В Якутии у семьи забрали 4 детей
22.05.2019, 12:13
Светская хроника
Instagram
Фото якутянки оценил международный бренд
22.05.2019, 9:19
Судебная хроника
В Якутии обнаружили бесхозные кладбища
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Погода
23.05.2019

Дождь — погода в Якутске на завтра

Резонанс
Происшествия
23.05.2019

Ситуация в Среднеколымске: идет эвакуация

Анонс
Культура & Образование
23.05.2019

Все хиты легендарной группы «Modern Talking» — 12 октября в ЦСП «Триумф»!

Резонанс
Экономика
23.05.2019

Зырянка может лишиться аэропорта из-за ежегодных подтоплений

Резонанс
Происшествия
23.05.2019

Ужасный случай в Якутске: новые подробности

Эксклюзив
Желток
23.05.2019

Мэр Якутска не знает, когда выходит муниципальная газета?

Происшествия
23.05.2019

Сбежавший из колонии осужденный был задержан в Якутске

Политика
23.05.2019

В Якутии отменено постановление №202