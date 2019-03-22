Ежедневный гороскоп. Пятница, 22 марта 2019

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 21:00 до 5:30. После этого Луна движется из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный день для общения с другими. Однако, имейте в виду ограничения оповещения Луны выше, потому что в течение этого времени вы не должны соглашаться ни на что критическое. Не подписывайте важные документы. Не тратьте деньги ни на что, кроме еды, топлива или развлечений. Хорошего вам дня!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня это смешанное благословение на работе, потому что, с одной стороны, вы хорошо ладите с коллегами, клиентами и всеми, с кем вы общаетесь. Тем не менее, во время оповещения о Луне вы можете страдать от нехватки, задержек и конечно, финансовых ограничений оповещения о Луне. (Не тратьте деньги.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сказочный, креативный день! Это особенно замечательный день для тех из вас, кто работает в сфере искусства, индустрии развлечений, индустрии гостеприимства и любого творческого проекта, который вам нравится. Сегодня вы изобретательны, потому что ваш ум может мыслить нестандартно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы развлекаться дома и хорошо проводить время с членами семьи. Во время луны (см. Выше) ограничьте свои расходы. Семейные дискуссии будут откровенными и содержательными. Хороший день, чтобы покрасить волосы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше общение с другими людьми сегодня превосходно, особенно до начала оповещения о Луне и после него. Тем не менее, во время оповещения о Луне, не соглашайтесь ни на что важное. Вместо этого запишите свои творческие идеи и наслаждайтесь общением с другими! Подождите до завтра, чтобы действовать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете сосредоточиться на деньгах, движении денежных средств и финансовых вопросах. Тем не менее, имейте в виду окно времени, когда происходит оповещение Луны. В течение этого времени избегайте финансовых решений и траты деньги на что-либо, кроме топлива, еды и развлечений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с окружающими сегодня гладкие, обаятельные и приятные. Вам понравится разговаривать со всеми из всех слоев общества. Однако из-за оповещения Луны (см. Выше) не соглашайтесь ни на что важное. Ограничьте свои расходы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Несмотря на ваши усилия, упорно работать и быть эффективным, большую часть этого дня, есть оповещение о Луне. Когда это происходит, не соглашайтесь ни на что важное и ограничивайте свои расходы едой, бензином и развлечениями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Наслаждайтесь общением с друзьями и группами сегодня, потому что это замечательный день для завтрака или встречи с друзьями! Будьте легкомысленными и держитесь подальше от важных решений. Ограничьте свои расходы только на еду, газ и развлекательные мероприятия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это благоприятное время для изучения финансовых сделок и увеличения вашего дохода. Тем не менее, не участвуйте в каких-либо финансовых операциях во время Предупреждения о Луне сегодня (см. Выше) Защитите себя и сэкономьте свои деньги. Ограничьте свои расходы только на еду, топливо и развлечения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день для общения с другими, потому что все чувствуют себя дружелюбно, включая вас. Планируйте встретиться с друзьями и посмеяться. Во время предупреждения о Луне (см. Выше) избегайте важных решений и ограничивайте расходы на еду, газ и развлечения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя вы сосредоточены на вопросах, касающихся имущества, налогов, задолженности и наследства, не принимайте решения по этим финансовым вопросам во время Предупреждения о Луне сегодня. Ограничьте свои расходы на еду, бензин и развлечения. Тем не менее, это прекрасный день для общения!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Сюткин, солист группы «Браво», актер Георгий Жженов, актер и продюсер Александр Цекало родились в этот день. Вы любите исследовать новые идеи. У вас магнитная личность, которая привлекает людей к вам. Ожидайте захватывающих изменений и новых начинаний в этом году! Сейчас самое время уточнить будущие цели. Подумайте, что вы хотите для себя на несколько лет вперед. Вот почему вы активны и готовы действовать! Вы также будете более крепким и физически энергичным!