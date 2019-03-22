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Ежедневный гороскоп. Пятница, 22 марта 2019
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Политика
Инфографика: Отставки и назначения губернаторов в России
21.03.2019, 21:48
Политика
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ФАДН помогает в Якутске погасить волнения после громкого преступления
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Официально
Больше не нужно получать СНИЛС?
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Судебная хроника
Резонанс
Перипетии дела экс-главы Нюрбинского улуса
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Происшествия
Об участившихся происшествиях с детьми в Якутске
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Итоги VI этапа Кубка Якутии по лыжным гонкам
21.03.2019, 20:13
Светская хроника
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Редкие кадры. Первые шаги Анастасии Диодоровой в большом плавании
21.03.2019, 19:57
Официально
Как записать ребенка в детский сад в Якутске?
21.03.2019, 19:42
Экономика
«Ипотечные каникулы»: кто сможет ими воспользоваться?
21.03.2019, 19:26
Якутия
Ввод школы №35 стал долгожданным подарком для детей и родителей
21.03.2019, 19:12
Общество
Василий Александров — участник Великой Отечественной войны и заслуженный учитель
21.03.2019, 18:56
Светская хроника
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Наша красавица на Мисс России — 2019
21.03.2019, 18:42
Культура & Образование
Фильм о турпотенциале Якутии выдвинут на премию
21.03.2019, 18:28
Культура & Образование
День поэзии в литературном музее им.П.А.Ойунского
21.03.2019, 18:14
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Закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума принят Госдумой
21.03.2019, 18:02
Общество
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21.03.2019, 17:44
Якутия
График отключений в Якутии на 22 марта
21.03.2019, 17:21
Политика
Глава Якутии отказался от золотых часов
21.03.2019, 17:13
Культура & Образование
В Якутском музее впервые выставлены предметы из колонии для прокаженных
21.03.2019, 17:00
Происшествия
20-летний грабитель силой отобрал сумку у жительницы Якутска
21.03.2019, 16:45
Политика
В Заполярье прошел отчет самого северного первичного отделения «Единой России»
21.03.2019, 16:30
Происшествия
В Якутске вскрыли контейнер с крупной партией оленьих рогов
21.03.2019, 16:20
Экономика
В Якутске к 2020 году будет реализован проект «Безопасный город»
21.03.2019, 15:57
Путешествия
Фотофакт
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Полярная Якутия в объективе известных путешественников Сергея Карпухина и Петра Ушанова
21.03.2019, 15:35
Светская хроника
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Сардана Корякина летит в Якутск
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Политика
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21.03.2019, 14:48
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21.03.2019, 14:32
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21.03.2019, 14:24
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Культура & Образование
Афиша
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Ежедневный гороскоп. Пятница, 22 марта 2019

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 21:00 до 5:30. После этого Луна движется из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный день для общения с другими. Однако, имейте в виду ограничения оповещения Луны выше, потому что в течение этого времени вы не должны соглашаться ни на что критическое. Не подписывайте важные документы. Не тратьте деньги ни на что, кроме еды, топлива или развлечений. Хорошего вам дня!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня это смешанное благословение на работе, потому что, с одной стороны, вы хорошо ладите с коллегами, клиентами и всеми, с кем вы общаетесь. Тем не менее, во время оповещения о Луне вы можете страдать от нехватки, задержек и конечно, финансовых ограничений оповещения о Луне. (Не тратьте деньги.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это сказочный, креативный день! Это особенно замечательный день для тех из вас, кто работает в сфере искусства, индустрии развлечений, индустрии гостеприимства и любого творческого проекта, который вам нравится. Сегодня вы изобретательны, потому что ваш ум может мыслить нестандартно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это прекрасный день, чтобы развлекаться дома и хорошо проводить время с членами семьи. Во время луны (см. Выше) ограничьте свои расходы. Семейные дискуссии будут откровенными и содержательными. Хороший день, чтобы покрасить волосы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше общение с другими людьми сегодня превосходно, особенно до начала оповещения о Луне и после него. Тем не менее, во время оповещения о Луне, не соглашайтесь ни на что важное. Вместо этого запишите свои творческие идеи и наслаждайтесь общением с другими! Подождите до завтра, чтобы действовать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете сосредоточиться на деньгах, движении денежных средств и финансовых вопросах. Тем не менее, имейте в виду окно времени, когда происходит оповещение Луны. В течение этого времени избегайте финансовых решений и траты деньги на что-либо, кроме топлива, еды и развлечений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с окружающими сегодня гладкие, обаятельные и приятные. Вам понравится разговаривать со всеми из всех слоев общества. Однако из-за оповещения Луны (см. Выше) не соглашайтесь ни на что важное. Ограничьте свои расходы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Несмотря на ваши усилия, упорно работать и быть эффективным, большую часть этого дня, есть оповещение о Луне. Когда это происходит, не соглашайтесь ни на что важное и ограничивайте свои расходы едой, бензином и развлечениями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Наслаждайтесь общением с друзьями и группами сегодня, потому что это замечательный день для завтрака или встречи с друзьями! Будьте легкомысленными и держитесь подальше от важных решений. Ограничьте свои расходы только на еду, газ и развлекательные мероприятия.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это благоприятное время для изучения финансовых сделок и увеличения вашего дохода. Тем не менее, не участвуйте в каких-либо финансовых операциях во время Предупреждения о Луне сегодня (см. Выше) Защитите себя и сэкономьте свои деньги. Ограничьте свои расходы только на еду, топливо и развлечения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный день для общения с другими, потому что все чувствуют себя дружелюбно, включая вас. Планируйте встретиться с друзьями и посмеяться. Во время предупреждения о Луне (см. Выше) избегайте важных решений и ограничивайте расходы на еду, газ и развлечения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя вы сосредоточены на вопросах, касающихся имущества, налогов, задолженности и наследства, не принимайте решения по этим финансовым вопросам во время Предупреждения о Луне сегодня. Ограничьте свои расходы на еду, бензин и развлечения. Тем не менее, это прекрасный день для общения!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Сюткин, солист группы «Браво», актер Георгий Жженов, актер и продюсер Александр Цекало родились в этот день. Вы любите исследовать новые идеи. У вас магнитная личность, которая привлекает людей к вам. Ожидайте захватывающих изменений и новых начинаний в этом году! Сейчас самое время уточнить будущие цели. Подумайте, что вы хотите для себя на несколько лет вперед. Вот почему вы активны и готовы действовать! Вы также будете более крепким и физически энергичным!

Источник: SAKHALIFE.RU
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