Ежедневный гороскоп. Пятница, 22 февраля 2019

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день, потому что вы оптимистичны в отношении своего мира! Вам понравится общаться с другими и делиться идеями, однако помните об одной вещи: будьте осторожны, преувеличивая что-то в своем уме. Наслаждайтесь, когда ваша голова в облаках, но держите ноги на земле.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Люди накачаны и полны энтузиазма сегодня, особенно в коллективах. Это отличный день для командных видов спорта или любого вида соревнований. Дискуссии с другими, особенно с молодыми людьми, будут положительными и позитивными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Боссы, родители и высокопоставленные лица будут впечатлены тем, насколько вы уверены сегодня, потому что вы верите в себя и свои идеи. Вы говорите с энтузиазмом, поэтому другие готовы выслушать вас. Будьте осторожны с пропуском деталей. Придерживайтесь своего сценария.

Рак (21 июня — 22 июля)

Планы путешествий выглядят захватывающими сегодня! Планы, связанные с издательской деятельностью, средствами массовой информации или чем-то, связанным с законом, медициной или высшим образованием, также внушают оптимизм. При изучении этих областей будьте осторожны, чтобы не упустить важные детали.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете быть в восторге от сегодняшней справедливой доли чего-либо или от того, сколько денег, по вашему мнению, вы можете занять или унаследовать. Вещи выглядят хорошо! Тем не менее, что-то может выглядеть лучше, чем на самом деле, так что проверьте детали дважды.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Разговор с партнером или близким другом будет приятным сегодня, потому что вы полны энтузиазма, как и они. Вы видите широкие штрихи вещей и все выглядит хорошо. Тем не менее, будьте благоразумны. В конце концов, вы не хотите отдавать ферму. Будь справедливым, но не будьте глупым.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши планы на работу сегодня выглядят великолепно. Вы видите большую картину и вы взволнованы этим. Кроме того, встречи и групповые мероприятия, в которых вы участвуете, будут позитивными. Просто убедитесь, что вы не пропустите детали, потому что это легко сделать сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы полны энтузиазма и рады социальным планам или занятиям спортом или веселым занятиям с детьми. Это веселый день, и люди счастливы! Однако, сосредоточившись на общей картине, легко упустить из виду детали. Помните об этом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваши планы относительно недвижимости или чего-то связанного с домом и семьей захватывающие и дальновидные. Вот почему вы чувствуете энтузиазм. Вы должны убедиться, что все выполнимо. Тем не менее, ваш оптимизм и энтузиазм сделают день – как и всегда.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы мыслите масштабно во всех своих идеях сегодня, что, несомненно, впечатляет других. У вас есть прекрасная способность видеть всю картину с точки зрения больших структур и будущего направления. Однако не упускайте из виду элементы, которые не вписываются в ваше великое видение. Оставайтесь реалистичным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Когда дело доходит до финансовых вопросов сегодня, вы уверены! Вы мыслите масштабно и добавляете нули ко всему. Это, безусловно, имеет свои преимущества, особенно когда вам нужно сделать важный шаг в большом проекте. Тем не менее, это должно быть выполнимо. Убедитесь, что у вас есть все основания.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с Юпитером, что делает вас очень оптимистичным. У вас большие планы и большие надежды. Помните совет по подметанию пола? «Всегда подметайте углы, потому что середина позаботится о себе». Подумайте об этом, потому что это мудрый совет.

Если ваш день рождения сегодня

Актрисы Ольга Будина и Дрю Берримор разделяют ваш день рождения сегодня. Вы заботитесь о благополучии других людей и часто позволяете людям украсть у вас внимание. В этом году вы переходите от тяжелого бремени к чему-то новому и более легкому! Это время завершений и подведения итогов, потому что вы заканчиваете девятилетний цикл. Вот почему вы попрощаетесь с некоторыми аспектами своей жизни.