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Ежедневный гороскоп, пятница 21 июня 2019
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Общество
Сегодня день рождения депутата, замминистра и общественного деятеля
20.06.2019, 23:54
Желток
Эксклюзив
Проверка слухов о назначении директоров НХМ и музея им. Ярославского
20.06.2019, 22:00
Якутск
Анонс
В Якутске на время капитального ремонта перекрыты улицы
20.06.2019, 21:57
Общество
День летнего солнцестояния 2019 – приметы и обычаи 21 июня
20.06.2019, 21:41
Политика
Путин ответил на вопрос о строительстве Ленского моста
20.06.2019, 19:43
Желток
Эксклюзив
Бывшие мэры Якутска приедут на ысыах Туймаады
20.06.2019, 18:44
Якутия
Фотофакт
Айсен Николаев открыл Ысыах Олонхо
20.06.2019, 18:36
Общество
Новый Белоснежный навес в ОРТО ДОЙДУ!
20.06.2019, 18:30
Происшествия
Маленький пассажир велосипеда пострадал в ДТП
20.06.2019, 18:20
Якутск
Предприниматели готовятся к Ысыаху Туймаады
20.06.2019, 18:10
Культура & Образование
Выпускникам ЯИПК вручили дипломы
20.06.2019, 18:00
Якутия
Фермеры — лидеры сельского хозяйства Якутии
20.06.2019, 17:50
Экономика
Нижнеколымская нефтебаза готовится к отпуску нефтепродуктов
20.06.2019, 17:40
Общество
Видео
Иностранцы спели якутскую песню-поздравление с Ысыахом
20.06.2019, 17:30
Якутск
Объявление
Улицы Якутска будут перекрыты в ночь с 22 июня на 23 июня
20.06.2019, 17:10
Культура & Образование
Эксклюзив
Instagram
Серия якутского фотографа вошла в шорт-лист Международного конкурса
20.06.2019, 17:00
Культура & Образование
Национальный художественный музей приглашает на встречу с художницами
20.06.2019, 16:50
Экология
Молодь осетров выпустят в Вилюй и Лену
20.06.2019, 16:40
Общество
Ассоциация юкагиров поддержала создание этнопарка
20.06.2019, 16:31
Происшествия
Горе-монтажники повалили электроопору
20.06.2019, 16:19
Погода
В день летнего солнцестояния будет жара
20.06.2019, 16:05
Происшествия
Экс-директор этноцентра в Якутии признана виновной
20.06.2019, 15:55
Общество
Видео
Давка в автобусе до Ысыаха Олонхо в Намцах
20.06.2019, 15:28
Якутия
Якутия готовится к Всероссийской переписи населения
20.06.2019, 15:12
Общество
Сколько детей Якутии отдыхают в летних лагерях?
20.06.2019, 15:02
Общество
Сами себе и артисты и режиссеры: как отметили День медработника
20.06.2019, 14:47
Якутия
Айсен Николаев встретился со сборной Якутии по вольной борьбе
20.06.2019, 14:30
Якутия
Железнодорожный комплекс в Нижнем Бестяхе официально готов к открытию
20.06.2019, 14:21
Общество
Два дополнительных парома придут на помощь
20.06.2019, 14:14
Якутск
Теплые остановки в Якутске «заговорили»
20.06.2019, 14:00
Экономика
Памятка родителям: основные правила энергобезопасности
20.06.2019, 13:10
Путешествия
Видео
Лихой водитель на джипе
20.06.2019, 13:00
Желток
Instagram
Якутская дива развеселила фанатов
20.06.2019, 12:47
Общество
Подопечные Мохсоголлохского детдома побывали в АЭБ и IT-парке
20.06.2019, 12:35
Якутия
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Госдума в первом чтении одобрила продление «дачной амнистии»
20.06.2019, 12:11
Культура & Образование
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ГТОиБ закрывает театральный сезон
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Пожары в Якутии выжгли более 230 тысяч гектаров леса
20.06.2019, 11:25
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Саха Сирин Эр бэртэрэ! Хатыламмат күүстээх түмсүүгэ ыҥырабыт
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Девушка собрала у себя дома компанию: итог печальный
20.06.2019, 11:01
Якутск
Вице-мэр Якутска недоволен
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Происшествия
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20.06.2019, 10:37
Экология
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Позитив
Самое мимимишное видео сняли в Якутске 😍😍😍
20.06.2019, 10:25
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Гороскоп
21 июня 2019, 0:17
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Ежедневный гороскоп, пятница 21 июня 2019

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы можете быть удивлены другом или членом группы. Произойдет что-то неожиданное. Вполне вероятно, что вы встретите кого-то нового, настоящего персонажа – другого, неортодоксального или богемного. Или, может быть, кого-то, кого вы уже знаете, чем-то удивите? Это не скучный день.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Когда имеешь дело с авторитетными фигурами – боссами, родителями, учителями, VIP-персонами и полицией, у вас может возникнуть соблазн быть немного мятежным сегодня. Частично, это может быть потому, что вы чувствуете, как приближается неприятность, и вы не знаете, что с этим делать. Вас застали врасплох. Пожалуйста, не слишком остро реагируйте. Найдите минутку и подумайте, что делать. Будьте умным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок могут быть отменены или изменены сегодня. С другой стороны, вам, возможно, придется неожиданно отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Аналогичным образом, что-то удивительное может иметь место в средствах массовой информации или в сфере высшего образования, медицины и права.

Рак (21 июня-22 июля)

Дважды проверьте детали, относящиеся к банковской деятельности, общей собственности, наследству и страхованию, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области, что в свою очередь означает, что вы можете потерять деньги или оказаться в невыгодном положении. Не проспите.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас есть сильное стремление к волнению, поэтому вы можете сделать что-то, чтобы размешать застой в близких отношениях с партнером или другом. Может быть, вы хотите больше свободы в отношениях? Может быть, кто-то еще удивит вас?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня из-за нехватки персонала, перебоев в подаче электроэнергии, проблем с компьютером или поломки оборудования – это может быть что угодно. Будьте умны и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это может быть день несчастных случаев для ваших детей, поэтому, если вы родитель или учитель, будьте очень бдительны, чтобы избежать несчастных случаев. Тем временем дети могут быть немного мятежными сегодня! Точно так же романтические отношения могут преподнести вам несколько сюрпризов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша домашняя рутина будет прервана сегодня. Мелкая бытовая техника может сломаться, могут произойти небольшие поломки, или кто-то неожиданный может появиться у вашей входной двери. Оденьтесь. Не торопитесь этим утром.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не торопитесь, и не делайте поспешные выводы сегодня, потому что у вас будет соблазн сделать это. Элемент нетерпения и волнения существует сегодня, что может привести к непредвиденной ситуации. Нехорошо! Поэтому помедленнее и убедитесь, что вы знаете, что происходит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своим имуществом и вашими деньгами сегодня. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Воздержитесь от поспешных финансовых решений, потому что вы можете потом пожалеть о них. Не действуйте слишком быстро. Вместо этого, подумайте обо всем трезво. (Вы знаете, что ненавидите расходы.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете себя еще больше, чем обычно, независимым и мятежным! (Это говорит о чем-то.) Вот почему вы можете делать в точности противоположное тому, что кто-то хочет, чтобы вы делали. Возможно, это потому, что вы хотите внести изменения в свою жизнь, чтобы чувствовать себя свободнее и независимее?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это беспокойный день для вас. Во многих отношениях вы хотите вести себя сдержанно и работать в одиночку или за кадром, тем не менее, какая-то ситуация вас прервет и вы будете вынуждены с ней справиться. Не торопитесь. Подсчитайте своих цыплят, прежде чем они приготовят барбекю.

Если ваш день рождения сегодня

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин разделяет ваш день рождения сегодня. Вы любите приключения и сложные ситуации. Вы творческий и откровенный. Вы замечаете детали. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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