Ежедневный гороскоп, пятница 21 июня 2019

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы можете быть удивлены другом или членом группы. Произойдет что-то неожиданное. Вполне вероятно, что вы встретите кого-то нового, настоящего персонажа – другого, неортодоксального или богемного. Или, может быть, кого-то, кого вы уже знаете, чем-то удивите? Это не скучный день.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Когда имеешь дело с авторитетными фигурами – боссами, родителями, учителями, VIP-персонами и полицией, у вас может возникнуть соблазн быть немного мятежным сегодня. Частично, это может быть потому, что вы чувствуете, как приближается неприятность, и вы не знаете, что с этим делать. Вас застали врасплох. Пожалуйста, не слишком остро реагируйте. Найдите минутку и подумайте, что делать. Будьте умным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок могут быть отменены или изменены сегодня. С другой стороны, вам, возможно, придется неожиданно отправиться в путешествие, когда вы этого не ожидали. Аналогичным образом, что-то удивительное может иметь место в средствах массовой информации или в сфере высшего образования, медицины и права.

Рак (21 июня-22 июля)

Дважды проверьте детали, относящиеся к банковской деятельности, общей собственности, наследству и страхованию, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области, что в свою очередь означает, что вы можете потерять деньги или оказаться в невыгодном положении. Не проспите.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас есть сильное стремление к волнению, поэтому вы можете сделать что-то, чтобы размешать застой в близких отношениях с партнером или другом. Может быть, вы хотите больше свободы в отношениях? Может быть, кто-то еще удивит вас?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня из-за нехватки персонала, перебоев в подаче электроэнергии, проблем с компьютером или поломки оборудования – это может быть что угодно. Будьте умны и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностью.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это может быть день несчастных случаев для ваших детей, поэтому, если вы родитель или учитель, будьте очень бдительны, чтобы избежать несчастных случаев. Тем временем дети могут быть немного мятежными сегодня! Точно так же романтические отношения могут преподнести вам несколько сюрпризов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша домашняя рутина будет прервана сегодня. Мелкая бытовая техника может сломаться, могут произойти небольшие поломки, или кто-то неожиданный может появиться у вашей входной двери. Оденьтесь. Не торопитесь этим утром.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не торопитесь, и не делайте поспешные выводы сегодня, потому что у вас будет соблазн сделать это. Элемент нетерпения и волнения существует сегодня, что может привести к непредвиденной ситуации. Нехорошо! Поэтому помедленнее и убедитесь, что вы знаете, что происходит.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своим имуществом и вашими деньгами сегодня. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Воздержитесь от поспешных финансовых решений, потому что вы можете потом пожалеть о них. Не действуйте слишком быстро. Вместо этого, подумайте обо всем трезво. (Вы знаете, что ненавидите расходы.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете себя еще больше, чем обычно, независимым и мятежным! (Это говорит о чем-то.) Вот почему вы можете делать в точности противоположное тому, что кто-то хочет, чтобы вы делали. Возможно, это потому, что вы хотите внести изменения в свою жизнь, чтобы чувствовать себя свободнее и независимее?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это беспокойный день для вас. Во многих отношениях вы хотите вести себя сдержанно и работать в одиночку или за кадром, тем не менее, какая-то ситуация вас прервет и вы будете вынуждены с ней справиться. Не торопитесь. Подсчитайте своих цыплят, прежде чем они приготовят барбекю.

Если ваш день рождения сегодня

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин разделяет ваш день рождения сегодня. Вы любите приключения и сложные ситуации. Вы творческий и откровенный. Вы замечаете детали. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.