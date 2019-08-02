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2 августа 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, пятница 2 августа 2019

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев

Предупреждение о Луне

После 13:30 избегайте покупок или принятия важных решений. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это веселый, творческий день! Возьмите длинный обед. Встречайте друзей. Наслаждайтесь спортивными событиями, театром, искусством, общественными мероприятиями и играми с детьми. Ваша творческая атмосфера сочная! Тем не менее, при совершении покупок обратите внимание на ограничения оповещения Луны, указанные выше.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы сосредоточены на своей семье и доме. У некоторых будет значительный обмен мнениями с родителем. Вы заняты ремонтом или изменениями. (Это может вызвать конфликт — так что будьте терпеливы.) Хороший день, чтобы развлечься дома.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это быстрый и оптимистичный день! Наслаждайтесь общением с другими. Это также хороший день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением, написанием и актерским мастерством. Вы будете уверенно разговаривать с другими сегодня. Поскольку короткие поездки и покупки будут привлекательными, прислушайтесь к ограничениям Лунной тревоги (см. Выше).

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня у вас на уме деньги и финансы, и это хороший день для бизнеса и коммерции, а также финансовых вопросов, пока не начнется Лунная тревога. (См. Выше.) После этого ограничьте свои расходы кроме как на еду, бензин и развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце, Венера, Марс и Луна – все во Льве, что делает этот день Львом! Конечно, события будут идти своим путем. Обратите внимание, что эта энергия лучше всего сработает до того, как начнется Лунная тревога (см. Выше). Идите за тем, что вы хотите, и будьте добры к маленьким людям.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы могли бы хотеть общаться с другими сегодня, потому что есть раздутая энергия в воздухе. Тем не менее, ваш самый сильный импульс состоит в том, чтобы вырваться и быть самим собой. Вы предпочитаете работать в одиночку или за кулисами, потому что конфиденциальность определенно привлекательна.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это популярное время для вас, поэтому вы общаетесь с друзьями и активно работаете с ассоциациями и клубами. (Некоторые из вас активно конкурируют с другими.) Сегодня обмен с женщиной может быть важным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы высоки именно сегодня, и люди, кажется, знают личные данные о вашей жизни. Поскольку вы честный знак, это может сбить с толку. Тем не менее, вы амбициозны, а руководители и VIPы восхищаются вашей энергией. Во время оповещения о Луне ничего не делайте добровольно (см. Выше).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Звезды, безусловно, одобряют вас сейчас, потому что вы любите путешествовать и планеты теперь побуждают вас путешествовать! Вы также можете изучить возможности публикаций, средств массовой информации, медицины и права. Проверьте Лунную тревогу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В части вашей диаграммы большое внимание уделяется общей собственности, деньгам других людей, богатству вашего партнера и тому, что связано с наследством, вопросами страхования, налогами и задолженностью. (Четыре планеты находятся в этой области.) Имейте в виду ограничения оповещения Луны при ведении бизнеса сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Солнце, Луна, Венера и Марс противостоят вашему знаку. Естественно, вы должны отойти в сторону и позволить миру пройти. Продолжайте кивать и улыбаться. (Иногда вам нужно знать, когда удерживать, а когда складывать.) Однако не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне (см. Выше).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы были заинтересованы, чтобы лучше организоваться, поэтому вы работаете. Вы не страдаете — вы наслаждаетесь этим, вы работаете – без вопросов. Постарайтесь сделать как можно больше сегодня, прежде чем начнется Лунная тревога. (См. Выше.)

Если ваш день рождения сегодня

Актёр театра и кино Владислав Котлярский разделяет ваш день рождения сегодня. Вы теплые и дружелюбные. Поскольку вы естественный лидер, другие обращаются к вам за советом и помощью. Это веселый год! Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.

Источник: SAKHALIFE.RU
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