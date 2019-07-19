Ежедневный гороскоп, пятница 19 июля 2019

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Предостережение: Избегайте покупок или важных решений после 8:30 утра до конца дня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это прекрасный день для домашних развлечений. Вы можете развлечь много людей или только одного человека и поговорить по душам, особенно с членом семьи. Несмотря на то, что вы сейчас хотите отремонтировать свою недвижимость, сегодня (и завтра) плохие дни, чтобы делать покупки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы больше цените красоту вашего повседневного окружения. Точно так же вы видите, сколько любви существует в вашем повседневном мире. Поскольку ваше воображение обострилось, это отличный день для тех, кто работает в искусстве или в любом творческом проекте.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте осторожны! Сегодня вы будете испытывать желание купить красивые, роскошные, элегантные вещи, которые могут быть дорогими – однако сегодня и завтра плохие дни, чтобы покупать что-либо, кроме еды или топлива. Будьте умны и прислушайтесь к этому предупреждению. А если нет, сохраните квитанции – и коробку. Подождите до субботы.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы чувствуете нежность сегодня по отношению к кому-то, поэтому вы готовы выслушать с терпением и дать совет. Это хороший день для общения с другими людьми. Однако, откладывайте покупки и важные решения до субботы или воскресенья.

Лев (23 июля — 22 августа)

Уединение в прекрасной обстановке понравится вам сегодня. На самом деле, вам будет предоставлена ​​возможность спокойно перевести дыхание, потому что с ретроградным Меркурием и огненным Марсом в вашем знаке, это было беспокойно в последнее время! Сделайте перерыв.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы чувствуете тепло от друга сегодня, поэтому вы будете наслаждаться их компанией. (Это улица с двусторонним движением – они тоже будут рады видеть вас.) Это хороший день, чтобы довериться кому-то, потому что люди будут сочувствовать. Ограничьтесь расходами на еду, бензин и развлечения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня люди смотрят на вас в благоприятных условиях, поэтому они могут попросить у вас совета, особенно в отношении чего-либо, связанного с дизайном, планировкой, организацией офиса или тем, как сделать что-то более привлекательным. Обратите внимание: сегодня и завтра плохие дни, чтобы делать покупки! Флирт с боссом может начаться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Путешествие для удовольствия манит сегодня! Вы хотите уйти от всего этого и побывать в каком-нибудь красивом и экзотическом месте. Тем не менее, поскольку сегодня и завтра плохие дни, чтобы тратить деньги, сделайте заказ в субботу. Будьте умным. Разговор с кем-то будет значимым.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Чувства привязанности к вашему главному человеку сегодня сильны. Вы чувствуете настоящую любовь и признательность за кого-то. Вы также можете испытывать сочувствие к кому-то, кому повезло меньше, тем не менее, будьте осторожны, как вы обращаетесь со своими деньгами сегодня. Подождите до выходных, чтобы провести покупку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с окружающими сегодня теплые и спокойные, потому что люди расслаблены и не осуждают. Вот почему это отличный день, чтобы довериться близкому вам человеку. Если вы ищете сочувствие и понимание, вы найдете его.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете получить похвалу или повышение от боссов, руководителей или коллег. Это также классический день для тех, кто на работе, чтобы обратиться к вам за советом, потому что им нужен ваш совет. Однако, когда речь идет о трате денег – ограничьте свои расходы едой, топливом и развлечениями сегодня (и завтра).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для вечеринки! Постарайтесь собраться с друзьями, чтобы вы могли повеселиться. Это также отличный день для творческой деятельности, потому что вы на связи со своей музой. Вы также будете чувствовать сочувствие к детям.

Если ваш день рождения сегодня

Российский дизайнер причёсок, визажист, стилист, певец и ведущий Сергей Зверев сегодня разделяет ваш день рождения. Вы сотрудничаете, надежны и справедливы. Вы также практичны и в то же время креативны! Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.