Ежедневный гороскоп. Пятница, 15 марта 2019

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день, потому что вы верите в себя. И это все, что нужно людям Овна, чтобы иметь возможность поверить в себя! В конце концов, вы воины зодиака! Наслаждайтесь спокойной уверенностью в себе, когда вы строите большие планы на будущее.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам понравится общаться с другими, особенно с друзьями в клубах или на конференциях. Ваш энтузиазм и изобилие привлекут к вам других. Вы амбициозны не только для своих собственных целей, но и для других.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня легко произвести впечатление на родителей и боссов, потому что у вас позитивное видение будущего и вы полны великих идей! Это именно то, что другие хотят услышать. Преимущество, которое у вас есть, заключается в том, что вы можете видеть всю картину и мыслить масштабно.

Рак (21 июня — 22 июля)

У вас есть большой энтузиазм путешествовать и учиться сегодня, потому что вы стремитесь расширить свой кругозор. Вы хотите знать больше. Вы хотите встретить людей из других культур и вы хотите исследовать идеи и системы убеждений. Доверьтесь своим новым идеям для публикации и средств массовой информации.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя вы оптимистичны и позитивны в своих переговорах с другими о завещании, наследовании и имуществе, будьте осторожны, чтобы не упускать из виду детали, потому что это легко сделать сегодня. И некоторые из вас могут быть настолько восторженными, что готовы отдать свою недвижимость. Внимание!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день для общения с другими, потому что у вас отличное настроение и у остальных тоже. Наслаждайтесь общением с партнерами и близкими друзьями. Наслаждайтесь идеями взаимного обмена и обмена идеями, которые могут создать что-то новое и лучшее!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди рады встретиться с вами сегодня на работе, потому что вы положительно и с энтузиазмом относитесь к тому, что делаете. Вы будете вдохновлять их. Вы непременно поднимете их настроение. (Однако будьте осторожны, чтобы не пропустить детали сегодня, потому что это легко сделать.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сказочный, общительный, веселый день! Наслаждайтесь компанией других. Примите участие в спортивных мероприятиях и играх с детьми. Только будьте осторожны, не тратьте больше денег, чем вы собираетесь, потому что вы можете пойти за борт. То же самое для еды!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные дискуссии сегодня будут оптимистичными и полными энтузиазма, потому что все довольны жизнью. Кроме того, люди подбрасывают восторженные идеи о возможностях, связанных с домом, семьей и недвижимостью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя вы и оптимистичны сегодня (и это прекрасно), вполне возможно, что из-за вашего энтузиазма вы можете упустить некоторые детали. Поэтому, если вы делаете что-то важное – дважды проверьте свою работу. Вы будете рады, что сделали это.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сильный день для бизнеса и коммерции, потому что победы велики. Вы оптимистичны в отношении того, что вы хотите сделать, поэтому вы также готовы тратить большие деньги. Единственным недостатком является то, что есть шанс, что что-то выглядит лучше, чем есть на самом деле.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы стремитесь строить большие планы сегодня и ставить долгосрочные цели, потому что вы чувствуете оптимизм и позитив в отношении своего будущего. Однако, если кто-то думает, что вы достигли слишком высокого уровня, послушайте его, потому что это может иметь смысл. С другой стороны, это может быть просто болтовней.

Если ваш день рождения сегодня

Нобелевский лауреат, один из основателей теоретической физики Альберт Эйнштейн, журналист, писатель, путешественник, телеведущий Василий Песков, актриса сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова, актер комедийного жанра Павел Воля и актер Игорь Ознобихин, который сыграл Игоря Ознобихина в сериале «Реальные пацаны», родились в этот день. У вас сильное чувство добра и зла. Вы восхищаетесь добротой в других. В этом году вы сможете успокоиться. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Станьте экспертом по сотрудничеству с другими. Ищите способы практиковать доброту и помогать. Будьте доброжелательны и готовы к сотрудничеству. Деловые и личные отношения принесут вам пользу.