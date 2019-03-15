АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.40
 74.06
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница, 15 марта 2019
15.03.2019, 0:01
Общество
Сегодня день рождения журналиста и общественного деятеля
14.03.2019, 23:55
Происшествия
Видео
Скандал
В Якутии возбуждены громкие уголовные дела по фактам мошенничества
14.03.2019, 22:20
Желток
Instagram
Якутское вирусное видео
14.03.2019, 22:01
Общество
В Якутии появился новый городок с крытыми переходами для людей
14.03.2019, 21:32
Якутия
Какая погода ожидается в Якутии завтра?
14.03.2019, 21:09
Общество
Резонанс
Невероятно, но факт! The Daily Telegraph в Хатассах
14.03.2019, 20:57
Судебная хроника
Угонщик-рецидивист пытался избежать наказания
14.03.2019, 20:41
Экология
В скольких населенных пунктах Якутии ожидается критическое половодье?
14.03.2019, 20:22
Общество
Резонанс
Водоканал объяснил проблему с грязной водой в Якутске
14.03.2019, 20:10
Политика
Эксклюзив
Алевтина Эверстова: Нужны комплексные меры, чтобы увеличить численность населения
14.03.2019, 20:05
Происшествия
Фотофакт
«Перевертыш» в центре Якутска
14.03.2019, 19:40
Культура & Образование
Ансамбль танца «Алан» из Осетии приглашает!
14.03.2019, 19:22
Спорт
Виктор Рассадин о шансах на Кубке мира
14.03.2019, 19:13
Якутия
График плановых работ энергетиков на завтра
14.03.2019, 18:55
Общество
​​​​​​​«Единая Россия» инициирует проверку по факту нарушений в молочной продукции
14.03.2019, 18:37
Спорт
Instagram
Необычные совпадения в жизни двух якутских борцов — участников Кубка мира
14.03.2019, 18:21
Общество
Как в Якутске решают проблемы преступности
14.03.2019, 18:06
Экономика
BASCONI: Спешите! Палантин в подарок!
14.03.2019, 17:59
Культура & Образование
Анонс
В апреле состоится V Республиканский конкурс песни имени Марфы Колесовой
14.03.2019, 17:43
Красота & Здоровье
14 марта — Всемирный день почки в Республике Саха (Якутия)
14.03.2019, 17:28
Культура & Образование
Зеленые пионеры позавтракали с министром
14.03.2019, 17:10
Экономика
«Полярные авиалинии» освоят беспилотники
14.03.2019, 16:54
Экология
В Якутске проходит семинар по подготовке к паводку
14.03.2019, 16:43
Культура & Образование
Педагоги обсудили актуальные вопросы речевого развития дошкольников
14.03.2019, 16:29
Якутск
С 1 апреля снизится тариф на поездки в пригородных автобусах
14.03.2019, 16:23
Судебная хроника
В отношении ООО «СахаКластер» введена процедура наблюдения
14.03.2019, 15:50
Культура & Образование
Это вам не шутки! Команда КВН «Крайне Северные» едет в Москву
14.03.2019, 15:25
Спорт
Полиция Якутии усилит работу на время проведения Кубка мира
14.03.2019, 15:18
Происшествия
В Якутии двое молодых людей спасли человеку жизнь
14.03.2019, 14:48
Культура & Образование
В Болгарии установят бюст основоположнику якутской литературы А. Е. Кулаковскому
14.03.2019, 14:36
Происшествия
Не судьба: Жительнице Якутска дважды помешали осуществить мечту о море
14.03.2019, 14:20
Происшествия
Пассажир поезда Нерюнгри — Москва задержан с драгметаллами на 6 млн рублей
14.03.2019, 14:00
Экономика
Таттинские коммунальщики на страже безопасности
14.03.2019, 13:45
Политика
Анонс
Актуальное интервью с Александром Каниным
14.03.2019, 13:35
Происшествия
Экстра
Дело педофила иеромонаха Мелетия: часть приговора отменена
14.03.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Как кореянки ухаживают за кожей лица
14.03.2019, 13:15
Политика
Корейская IT-компания планирует открыть академию в Якутии
14.03.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Музыка французских композиторов на концерте «Flute and Piano»
14.03.2019, 12:50
Путешествия
Невероятные приключения испанского велосипедиста в Якутии
14.03.2019, 12:49
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — Какая школа Якутска является самой лучшей?
14.03.2019, 12:41
Спорт
Дзамболат Тедеев уверен, что якутские борцы покажут красивую борьбу
14.03.2019, 12:30
Происшествия
Волна ложных звонков затруднила работу системы-112 в Якутске
14.03.2019, 12:23
Финансы
Россельхозбанк стал победителем финансовой премии Банки.ру
14.03.2019, 12:09
Культура & Образование
Дети-сироты узнали о многообразии народов и языков Якутии
14.03.2019, 12:00
Спорт
Вольники из Америки прилетели в Якутск с боевым настроем
14.03.2019, 11:36
Культура & Образование
Афиша
Известный модельер Якутии приглашает на творческий вечер «Рождение Легенды»
14.03.2019, 11:26
Путешествия
Паломничество к святым местам
14.03.2019, 11:15
Якутск
Определился список участников VII деловой игры «МЭР Якутска»
14.03.2019, 11:02
Происшествия
В Якутии ребенок забыл запереть дверь: совершено преступление
14.03.2019, 10:50
Экономика
В Магане работает выездная касса Энергосбыта
14.03.2019, 10:44
Якутск
В Якутске за сутки вывезено 5830 кубометров снега
14.03.2019, 10:38
Происшествия
Новые способы обмана доверчивых якутян
14.03.2019, 10:27
Общество
Соотношение мужчин и женщин в Якутии
14.03.2019, 10:16
Происшествия
Видео
Драка в баре Якутска
14.03.2019, 9:57
Происшествия
Резонанс
Картельный сговор в Якутии? Комментарий Минздрава
14.03.2019, 9:56
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
14.03.2019, 9:48
Спорт
В Якутск прилетел чемпион мира по вольной борьбе
14.03.2019, 9:37
Происшествия
Пожар на самой длинной улице Якутска
14.03.2019, 9:24
Общество
Якутяне жалуются на сбои в Instagram и WhatsApp
14.03.2019, 9:12
Экология
Плюсовая температура ожидается в Якутии
14.03.2019, 9:00
Спорт
Как правильно вести себя на Кубке мира-2019
14.03.2019, 7:32
Общество
Великий пост 2019: Федорова неделя и календарь питания
14.03.2019, 5:49
Желток
Эксклюзив
В Якутск прилетит Роман Супер
14.03.2019, 0:00
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
13.03.2019, 23:58
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
«Синема — Центр» отметил 10-летие
13.03.2019, 23:51
Культура & Образование
В Якутии разрабатывается концепция развития целевой подготовки кадров
13.03.2019, 23:49
Культура & Образование
В Якутске обсуждают вопросы дошкольного образования
13.03.2019, 23:45
Политика
Резонанс
Известный якутский политик в шоке: Есть надо меньше
13.03.2019, 22:54
Общество
Андрей И о референдуме по присоединению Крыма: я вернулся в СССР
13.03.2019, 22:51
Светская хроника
Фотофакт
Известная якутянка переехала в Москву
13.03.2019, 22:44
Происшествия
Резонанс
Продолжение скандала: Владимир Ильич возмущен якутскими следователями
Архив новостей
Гороскоп
15 марта 2019, 0:01
152

Ежедневный гороскоп. Пятница, 15 марта 2019

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Раке.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день, потому что вы верите в себя. И это все, что нужно людям Овна, чтобы иметь возможность поверить в себя! В конце концов, вы воины зодиака! Наслаждайтесь спокойной уверенностью в себе, когда вы строите большие планы на будущее.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам понравится общаться с другими, особенно с друзьями в клубах или на конференциях. Ваш энтузиазм и изобилие привлекут к вам других. Вы амбициозны не только для своих собственных целей, но и для других.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня легко произвести впечатление на родителей и боссов, потому что у вас позитивное видение будущего и вы полны великих идей! Это именно то, что другие хотят услышать. Преимущество, которое у вас есть, заключается в том, что вы можете видеть всю картину и мыслить масштабно.

Рак (21 июня — 22 июля)

У вас есть большой энтузиазм путешествовать и учиться сегодня, потому что вы стремитесь расширить свой кругозор. Вы хотите знать больше. Вы хотите встретить людей из других культур и вы хотите исследовать идеи и системы убеждений. Доверьтесь своим новым идеям для публикации и средств массовой информации.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя вы оптимистичны и позитивны в своих переговорах с другими о завещании, наследовании и имуществе, будьте осторожны, чтобы не упускать из виду детали, потому что это легко сделать сегодня. И некоторые из вас могут быть настолько восторженными, что готовы отдать свою недвижимость. Внимание!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это прекрасный день для общения с другими, потому что у вас отличное настроение и у остальных тоже. Наслаждайтесь общением с партнерами и близкими друзьями. Наслаждайтесь идеями взаимного обмена и обмена идеями, которые могут создать что-то новое и лучшее!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди рады встретиться с вами сегодня на работе, потому что вы положительно и с энтузиазмом относитесь к тому, что делаете. Вы будете вдохновлять их. Вы непременно поднимете их настроение. (Однако будьте осторожны, чтобы не пропустить детали сегодня, потому что это легко сделать.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сказочный, общительный, веселый день! Наслаждайтесь компанией других. Примите участие в спортивных мероприятиях и играх с детьми. Только будьте осторожны, не тратьте больше денег, чем вы собираетесь, потому что вы можете пойти за борт. То же самое для еды!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные дискуссии сегодня будут оптимистичными и полными энтузиазма, потому что все довольны жизнью. Кроме того, люди подбрасывают восторженные идеи о возможностях, связанных с домом, семьей и недвижимостью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя вы и оптимистичны сегодня (и это прекрасно), вполне возможно, что из-за вашего энтузиазма вы можете упустить некоторые детали. Поэтому, если вы делаете что-то важное – дважды проверьте свою работу. Вы будете рады, что сделали это.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это сильный день для бизнеса и коммерции, потому что победы велики. Вы оптимистичны в отношении того, что вы хотите сделать, поэтому вы также готовы тратить большие деньги. Единственным недостатком является то, что есть шанс, что что-то выглядит лучше, чем есть на самом деле.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы стремитесь строить большие планы сегодня и ставить долгосрочные цели, потому что вы чувствуете оптимизм и позитив в отношении своего будущего. Однако, если кто-то думает, что вы достигли слишком высокого уровня, послушайте его, потому что это может иметь смысл. С другой стороны, это может быть просто болтовней.

Если ваш день рождения сегодня

Нобелевский лауреат, один из основателей теоретической физики Альберт Эйнштейн, журналист, писатель, путешественник, телеведущий Василий Песков, актриса сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова, актер комедийного жанра Павел Воля и актер Игорь Ознобихин, который сыграл Игоря Ознобихина в сериале «Реальные пацаны», родились в этот день. У вас сильное чувство добра и зла. Вы восхищаетесь добротой в других. В этом году вы сможете успокоиться. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Станьте экспертом по сотрудничеству с другими. Ищите способы практиковать доброту и помогать. Будьте доброжелательны и готовы к сотрудничеству. Деловые и личные отношения принесут вам пользу.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.03.2019, 10:48
Судебная хроника
Жуткое убийство в Якутии
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
09.03.2019, 14:55
Экология
В районе Якутии волки отвоевывают себе территорию
09.03.2019, 11:00
Спорт
Более 350 команд приняли участие в первом киберспортивном турнире «Кубок АЭБ»
11.03.2019, 19:39
Происшествия
Видео
Кошмарный случай в Якутске: Собаки — людоеды
11.03.2019, 10:33
Экономика
Экспорт несырьевых товаров из Якутии по итогам 2018 года составил $241 млн
14.03.2019, 12:41
Спорт
Дзамболат Тедеев уверен, что якутские борцы покажут красивую борьбу
09.03.2019, 15:04
Происшествия
Фотофакт
Сильное ДТП в центре Якутска
12.03.2019, 10:42
Происшествия
Экстра
Шок! Экзотический паразит появился в Якутии
14.03.2019, 12:49
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — Какая школа Якутска является самой лучшей?
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
09.03.2019, 14:32
Общество
Резонанс
С вывозом мусора в Якутске все в порядке?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Общество
14.03.2019

Водоканал объяснил проблему с грязной водой в Якутске

Эксклюзив
Политика
14.03.2019

Алевтина Эверстова: Нужны комплексные меры, чтобы увеличить численность населения

Фотофакт
Происшествия
14.03.2019

«Перевертыш» в центре Якутска

Культура & Образование
14.03.2019

Ансамбль танца «Алан» из Осетии приглашает!

Общество
14.03.2019

​​​​​​​«Единая Россия» инициирует проверку по факту нарушений в молочной продукции

Instagram
Спорт
14.03.2019

Необычные совпадения в жизни двух якутских борцов — участников Кубка мира

Экономика
14.03.2019

BASCONI: Спешите! Палантин в подарок!

Культура & Образование
14.03.2019

Это вам не шутки! Команда КВН «Крайне Северные» едет в Москву