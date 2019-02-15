Ежедневный гороскоп. Пятница, 15 февраля 2019

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 7:00 до 9:30. После этого Луна движется из Близнецов в Рак.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы были популярны в последнее время плюс сегодня пятница! Тем не менее, вы возможно, захотите убежать от требований внешнего мира к приятному, расслабляющему времяпровождению дома. Вам нужно некоторое время для отдыха.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Общаясь сегодня с другими, вы хотите общаться на подлинном, значимом уровне. Вы не хотите поверхностно болтать о погоде! Ваши идеи могут быть под влиянием прошлого.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете отождествить себя с чем-то, что вам принадлежит. Или, возможно, вы почувствуете, что должны защищать себя от чего-то довольно поверхностного, когда на самом деле вы ничего не поставили на карту. Это хороший день, чтобы позаботиться о чем-то, что у вас есть, отремонтировать или почистить его.

Рак (21 июня — 22 июля)

Луна в вашем знаке сегодня, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, она привлекает удачу и делает вас чуть-чуть счастливее других знаков. Вы можете проверить это, попросив вселенную об одолжении. Кто знает?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам будет предоставлена ​​возможность остаться за кулисами или отправиться в путь. Вы не антисоциальны. Вы просто хотите уйти от напряженного темпа вокруг вас. Спланируйте приятное для себя удовольствие – хорошую еду или хороший напиток, потому что вы этого заслуживаете. Салют!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы связаны с друзьями и группами сегодня. Вы можете почувствовать, что кто-то защитит вас больше, чем обычно. Вы хотите, чтобы их внимание было действительным, вы могли бы чувствовать себя раздраженным, если они обращают больше внимания на кого-то еще. (Мы все были там – по-детски, но правда.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это любопытный день, потому что вы в определенной степени сосредоточены на своей карьере и репутации сегодня и все же личные данные о вашей жизни по какой-то причине являются публичными. Тем не менее, вы будете чувствительны и чутко отреагируете на потребности других.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы хотите уйти от всего надоевшего! Почему бы не посетить этнический ресторан или пойти в место, где вы никогда не были прежде, чтобы получить чувство приключения и возможность узнать что-то и испытать различные ощущения?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы эмоционально напряжены сегодня. Если вы имеете дело с собственностью или проблемами или спорами с другими, вы будете весьма алчными. Вы можете даже желать что-то, что не принадлежит вам. («Моя прелесть!») Поговорите с другими, потому что вам понравится болтать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в знаке, который на 180 градусов противоположен вашему знаку, что означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с другими. Это не имеет большого значения. Это просто означает, что вы должны приложить усилия, чтобы быть отзывчивыми и любезными. Вы можете сделать это.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете обнаружить, что должны поставить эмоциональные или практические соображения других перед своими собственными сегодня. Да, вам придется смириться с этим. Но когда анналы истории написаны, разве это действительно будет иметь большое значение? Нет – и вы это знаете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это игривый, веселый день! Это отличный день для свидания или кино. Искусство, театр и музыкальные представления, а также спортивные мероприятия и веселое времяпрепровождение для детей – все это прекрасный выбор. Прожигайте жизнь!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Гусева, татарский поэт Муса Джалиль, хоккеист Илья Ковальчук родились в этот день. Вы харизматичны и можете донести свои идеи до запоминающегося стиля. Вы полностью принимаете жизнь и приветствуете способы роста и переопределения себя. В этом году ваша очередь отдыхать. Естественно, вы должны сотрудничать с другими. Начните с поиска способов практиковать доброту и быть полезным. Будьте спокойны. Деловые и личные отношения будут вам полезны.