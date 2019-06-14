АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
7
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.63
 73.01
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.06.2019, 0:19
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
14.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, пятница 14 июня 2019
13.06.2019, 23:08
Происшествия
Резонанс
Глава Чокурдаха: Это политическая расправа!
13.06.2019, 21:24
Экология
Бурый медвежонок Умка поселился в зоопарке «Орто Дойду»
13.06.2019, 21:21
Якутия
Обсуждены вопросы перехода в Якутии от долевого строительства
13.06.2019, 18:43
Якутск
Афиша
Программа празднования «Ысыах Туймаады 2019»
13.06.2019, 18:27
Происшествия
На аттракционе в Якутске травмированы девочки: резонанс
13.06.2019, 18:00
Якутск
На капремонт дорог будет выделена рекордная сумма — Альберт Семенов
13.06.2019, 17:45
Якутия
Власти Якутии обсудили транспортные проблемы Якутии с Минвостокразвития
13.06.2019, 17:30
Экономика
Игорь Шпектор: Якутский Водоканал работает лучше многих водоканалов страны
13.06.2019, 17:20
Экономика
Александр Крутиков посетил Жатайскую судоверфь
13.06.2019, 17:05
Якутск
Фотофакт
Ремонт на улице Чайковского
13.06.2019, 17:00
Экология
Экологи начали проверку разлива нефти в Мирнинском районе Якутии
13.06.2019, 16:40
Экология
Умка прилетела в Якутск
13.06.2019, 16:30
Спорт
Степанида Артахинова выступит на Паралимпийских играх в Токио
13.06.2019, 16:05
Культура & Образование
В Хангаласском улусе оживили картину Михаила Носова «Якуты 17 века. Ысыах»
13.06.2019, 15:45
Экология
Резонанс
В Намском районе Якутии разрушаются древние захоронения
13.06.2019, 15:35
Погода
Погода на завтра
13.06.2019, 15:25
Культура & Образование
Успевайте на «Белые ночи с Бичик»
13.06.2019, 15:10
Культура & Образование
В Якутске откроется выставка экспериментального искусства молодых художников «Фокус-Кэм»
13.06.2019, 14:55
Экономика
АО «Саханефтегазсбыт» обеспечит вилюйскую группу районов нефтепродуктами
13.06.2019, 14:45
Спорт
В Якутске состоялись конные скачки на Кубок Малтааны
13.06.2019, 14:35
Якутия
Айсен Николаев провел встречу с прокурором Якутии Олегом Нарковским
13.06.2019, 14:22
Культура & Образование
Якутянка в Финляндии работает над созданием уникальной разработки по изучению языков
13.06.2019, 14:00
Культура & Образование
Фотограф из Китая расскажет якутянам о стерхах
13.06.2019, 13:30
Красота & Здоровье
В Перинатальном центре ЯРКБ прошел конкурс акушерок
13.06.2019, 13:15
Экономика
Энергетики ЦЭС проводят в Амгинском улусе капитальный ремонт электрических сетей
13.06.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Как врачи устанавливают диагноз, или все о лабораторной медицине
13.06.2019, 12:47
Происшествия
Операция «Должник» — на дорогах Нерюнгри
13.06.2019, 12:34
Якутия
Анонс
Владислав Левочкин о культуре и духовности
13.06.2019, 12:23
Происшествия
В Якутии угнали машину без аккумулятора
13.06.2019, 12:10
Происшествия
Скандал
Известного политика Якутии подозревают в избиении
13.06.2019, 12:05
Происшествия
Экстра
В Якутии изъято золото стоимостью более 18 млн рублей
13.06.2019, 12:04
Происшествия
46-летний мужчина стал очередной жертвой мошенников
13.06.2019, 11:50
Финансы
Россельхозбанк и РЭЦ запустили пилотную акселерационную программу
13.06.2019, 11:39
Политика
Жители эвенкийского села о проблемах, требующих безотлагательного решения
13.06.2019, 11:28
Происшествия
В праздничный день в Якутии произошло несколько пожаров
13.06.2019, 11:21
Происшествия
Лесные пожары в Якутии
13.06.2019, 11:06
Желток
Instagram
История якутской певицы шокировала соцсети
13.06.2019, 10:54
Якутия
В Якутии молодожены сделали это и ни разу не пожалели
13.06.2019, 10:40
Якутск
Фотофакт
В Якутске отпраздновали День России
13.06.2019, 10:27
Судебная хроника
Состоялся суд над бывшим главой Усть-Неры
13.06.2019, 10:21
Происшествия
Экстра
Режим ЧС ввели в районе Якутии
13.06.2019, 10:14
Культура & Образование
Афиша
Последняя оперная премьера сезона!
13.06.2019, 10:06
Экономика
Грандиозное мероприятие от маркетингового агентства АР
13.06.2019, 10:02
Экономика
Угрозы объектам Батагайской нефтебазы нет
13.06.2019, 9:50
Экономика
Объявление
В Якутске отключат воду
13.06.2019, 9:38
Судебная хроника
Анабарский стрелок
13.06.2019, 9:26
Финансы
Интервью
Банковские вклады: что нужно знать каждому
13.06.2019, 9:14
Экология
Фотофакт
Чему так рад Анатолий Кырджагасов?
13.06.2019, 9:00
Культура & Образование
АГИКИ: Фоторепортаж из Казани
13.06.2019, 0:18
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
13.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, четверг 13 июня 2019
12.06.2019, 21:36
Происшествия
Фотофакт
В Якутске разгорелся пожар у озера
12.06.2019, 18:35
Лонгрид
Фотофакт
Руины мужской гимназии опасны для жизни?
12.06.2019, 17:45
Якутия
В Верхоянский район вылетает рабочая группа правительства республики и контрольных органов
12.06.2019, 17:38
Якутия
Якутия утвердила нового генерального секретаря АРАССВА
12.06.2019, 17:00
Спорт
«Тоҕус томтор оонньуута». Чурапча собирает топовых многоборцев!
12.06.2019, 16:40
Якутия
В Алдане в честь Дня России состоялся велопробег
12.06.2019, 16:20
Культура & Образование
В Якутии еще четыре выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов
12.06.2019, 16:05
Происшествия
Ситуация с пожарами в Верхоянском районе находится на контроле – МЧС 
12.06.2019, 15:50
Спорт
В Якутске прошел чемпионат республики по пляжному волейболу
12.06.2019, 15:34
Происшествия
Фотофакт
Сильный ветер и пожары продолжают пугать жителей Якутии
12.06.2019, 15:15
Политика
Нюрбинские единороссы в День России провели праздничные торжества
12.06.2019, 15:00
Спорт
Видео
Боец UFC Григорий Попов вернулся в Якутск
12.06.2019, 14:40
Культура & Образование
На фестивале в Казани студенты АГИКИ представили спектакль «Кыыс Дэбилийэ»
12.06.2019, 14:25
Происшествия
В Якутии 15-летний мотоциклист сбил играющего ребенка
12.06.2019, 14:17
Якутия
Жители Якутии отметили День России
12.06.2019, 13:30
Политика
Летний трудовой сезон студенческих стройотрядов стартовал в День России
12.06.2019, 13:00
Культура & Образование
Якутский фильм отобран в программу Шанхайского МКФ
12.06.2019, 12:53
Экология
Четыре реки Якутии вышли в устье
12.06.2019, 12:29
Экономика
ЖКХ подорожает. Сколько будем платить с 1 июля?
Гороскоп
14 июня 2019, 0:01
83

Ежедневный гороскоп, пятница 14 июня 2019

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Скорпион

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 12:30 вечера до конца дня. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, потому что вы, возможно, медленно кипите о чем-то. Родители или пожилые родственники могут установить закон или сопротивляться вашим идеям. Не занимайтесь шоппинг-терапией днем. (См. Предупреждение о Луне). Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы можете быть недовольны чем-то сегодня, но чувствуете, что не можете говорить, особенно если вы имеете дело с родственниками, братьями и сестрами и соседями. То, что вы решите сделать или предложить, кажется, встречает возражения или препятствия. Оставайтесь спокойными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не выдвигайте денежные сделки сегодня или финансовые переговоры, потому что это только приведет к усилению противодействия вам. Кроме того, проверьте ограничения оповещения Луны, когда дело доходит до покупок. Оставайтесь спокойными, потому что завтра намного легче!

Рак (21 июня-22 июля)

Это трудный день, потому что Марс в вашем знаке и он делает вас агрессивным и готовым идти за тем, что вы хотите. Между тем, сегодня Сатурн противостоит Марсу, что вызывает у вас раздражение или уныние. К счастью, это недолговечно. Завтра будет совсем другое.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы можете быть раздражены чем-то сегодня, но чувствуете, что не можете говорить. Это так расстраивает, что вы можете сделать? Это как если бы вы оказались между камнем и наковальней. Будьте терпеливы сегодня, потому что завтра другое. Завтра предлагает разные варианты и разные возможности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с другом или членами группы сегодня немного раздражительны. Возможно, вы не можете получить то, что вы хотите, и они не могут получить то, что они хотят, что означает, что есть противостояние. Просто работайте с тем, что у вас есть и делайте, что возможно. Завтра легче.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня плохой день, чтобы просить разрешения или одобрения у родителей, боссов и авторитетных деятелей. Зная это заранее, выберите время. К счастью, завтра гораздо лучший день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это плохой день для дискуссий по таким деликатным темам, как национальные проблемы, политика и религия, потому что у людей сегодня много сдержанных чувств. Они легко раздражаются и защищаются. Это не здоровая среда для сложной дискуссии. Поэтому держите порох сухим!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это плохой день для важных дискуссий о финансах, собственности или богатстве вашего партнера. Также плохой день, для  обсуждения, как разделять обязанности или решать вопросы разделения труда или как разделять расходы. Поскольку люди встревожены, подождите до завтра или понедельника.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы должны будете использовать все свое обаяние и коммуникативные навыки, чтобы поддерживать отношения с другими людьми, особенно с партнерами и близкими друзьями. Сегодня все слегка раздражены, поэтому улыбка и дружелюбный подход будут иметь большое значение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с коллегами сегодня и надеюсь, они будут терпеливы с вами. Сегодняшний день, когда препятствия и мелочи, кажется, мешают и истощают нас. К счастью, это временная ситуация, потому что завтра лучший день!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дети могут быть повышенной ответственностью сегодня. Даже в общественных случаях может показаться, что они доставляют больше хлопот, чем того стоят. Тем не менее, вы можете быть уверены в том, что сегодня проверяются все, а не только вы. Будьте терпеливы и продолжайте улыбаться.

Если ваш день рождения сегодня

Певица и ведущая Регина Тодоренко разделяет ваш день рождения сегодня. Вы любите путешествовать и жить в быстром темпе. Вы быстро мыслите и всегда полоны идей! Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.06.2019, 14:11
Происшествия
Резонанс
Арестован крупный якутский бизнесмен
08.06.2019, 13:06
Путешествия
Атмосфера европейского комфорта на побережье Красного моря!  
12.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело
11.06.2019, 11:23
Происшествия
Фотофакт
В Якутии задержаны члены ОПГ, пополнявшие «общак»
12.06.2019, 11:18
Погода
Дожди и грозы ожидаются в Якутии
09.06.2019, 1:14
Происшествия
Эксклюзив
Итоги субботы для людей Сарданы Авксентьевой: СИЗО и домашний арест
10.06.2019, 19:13
Происшествия
В Якутске ГАИ бьет тревогу!!!
10.06.2019, 11:38
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария произошла в Якутске
12.06.2019, 10:48
Спорт
Якутский пенсионер завоевал «золото» на ЧР по компьютерному многоборью
11.06.2019, 11:22
Общество
Фотофакт
В Верхоянье люди борются с огнем возле села Бетенкес
12.06.2019, 10:27
Происшествия
Дети получили тяжелые травмы на аттракционе в Якутске
10.06.2019, 11:32
Политика
Экстра
Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
13.06.2019

На аттракционе в Якутске травмированы девочки: резонанс

Фотофакт
Якутск
13.06.2019

Ремонт на улице Чайковского

Экология
13.06.2019

Умка прилетела в Якутск

Резонанс
Экология
13.06.2019

В Намском районе Якутии разрушаются древние захоронения

Спорт
13.06.2019

В Якутске состоялись конные скачки на Кубок Малтааны

Скандал
Происшествия
13.06.2019

Известного политика Якутии подозревают в избиении

Экстра
Происшествия
13.06.2019

В Якутии изъято золото стоимостью более 18 млн рублей

Instagram
Желток
13.06.2019

История якутской певицы шокировала соцсети