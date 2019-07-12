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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.07.2019, 0:08
Гороскоп
Ежедневный гороскоп – пятница 12 июля 2019
12.07.2019, 0:01
Общество
Сегодня день рождения руководителя и журналиста
11.07.2019, 21:53
Официально
График плановых работ энергетиков на 12 июля
11.07.2019, 18:26
Якутск
Мэрия Якутска экономит деньги
11.07.2019, 17:48
Якутия
Айсен Николаев: Работа идет хорошо, но расслабляться рано
11.07.2019, 17:35
Экономика
На аварийном участке дороги «Нам» установили освещение
11.07.2019, 17:24
Происшествия
Резонанс
В Якутске задержан бывший гендиректор «Водоканала» 
11.07.2019, 16:59
Якутия
Корейцы из Пусана будут развивать медицинский туризм в Якутии
11.07.2019, 16:40
Якутия
Владимир Солодов: Ни одно бюджетное учреждение не будет закрыто
11.07.2019, 16:17
Культура & Образование
В Якутске состоятся съемки двух уникальных кинокартин
11.07.2019, 16:11
Экология
Якутские экологи познакомили коллег с опытом рекультивации алмазоносных месторождений
11.07.2019, 16:02
Красота & Здоровье
Интервью с колопроктологом на деликатную тему
11.07.2019, 15:44
Погода
Завтра столбик термометра поднимется до 31 градуса
11.07.2019, 15:28
Общество
Елена Голомарева: После писем от обманутых дольщиков в защиту застройщика в работу включилось УФАС
11.07.2019, 15:14
Политика
Назначен гендиректор ГУП «ЖКХ РС(Я)»
11.07.2019, 14:53
Судебная хроника
Суд обязал администрацию поселка Усть-Мая снести аварийные дома
11.07.2019, 14:32
Якутия
В Верхоянском районе начинает работу летняя научная школа
11.07.2019, 14:22
Якутск
В Якутске могут внедрить 5G
11.07.2019, 14:14
Якутск
На площади Орджоникидзе откроется ярмарка меда 
11.07.2019, 14:00
Общество
Петров день 2019 — что нельзя делать 12 июля
11.07.2019, 13:15
Экология
Журналист Washington Post посетил Верхнюю Колыму
11.07.2019, 12:50
Экономика
В Зырянке продолжается строительство крупного теплоснабжающего объекта
11.07.2019, 12:38
Общество
Резонанс
Жители села Петропавловск записали видеообращение к главе Якутии
11.07.2019, 12:27
Якутск
В Якутской городской Думе рассмотрели ход исполнения соглашения о ГЧП
11.07.2019, 12:13
Происшествия
Та же «Скания»: Большегруз дважды попал в сводки ГАИ
11.07.2019, 12:00
Экономика
В Усть-Майском улусе заменят магистральные теплосети
11.07.2019, 11:47
Спорт
«Сильнейший борец в стране». Айсен Николаев — об Арыйаане Тютрине
11.07.2019, 11:37
Общество
Анонс
В Якутске состоится акция «Отцовский патруль»
11.07.2019, 11:31
Экономика
Антон Силунов переизбран председателем Набсовета АЛРОСА
11.07.2019, 11:28
Культура & Образование
«Туймаада» вновь делится опытом
11.07.2019, 11:21
Спорт
13 июля — скачки на приз правительства Якутии
11.07.2019, 11:18
Общество
Спецсчет или «общий котел»? Выбор собственников!
11.07.2019, 11:10
Финансы
Лето без границ с АЭБ!
11.07.2019, 10:55
Якутия
Анна Лукачевская – обладатель Гран-при республиканского конкурса песни Ысыаха
11.07.2019, 10:46
Происшествия
Гостья во время застолья не удержалась от соблазна
11.07.2019, 10:34
Финансы
РСХБ увеличил кредитование рыбопромышленников в 2019 году на 34%
11.07.2019, 10:28
Экономика
Внутридомовому газовому оборудованию — ежегодное техобслуживание
11.07.2019, 10:20
Происшествия
Сюрприз! Халявные деньги оказались чужими!
11.07.2019, 10:12
Экономика
Верхоянские энергетики готовят энергообъекты к зиме
11.07.2019, 10:05
Происшествия
В Якутске загорелся двухэтажный дом на Халтурина
11.07.2019, 9:44
Происшествия
В Якутии за полгода погибло 27 человек в ДТП, 490 — травмированы
11.07.2019, 9:37
Судебная хроника
Резонанс
Избивали, поджигали, сбросили с балкона: В Якутске состоялся суд над извергами с Ильинки
11.07.2019, 9:23
Экономика
За первое полугодие «Железные дороги Якутии» перевезли около 3,5 млн тонн грузов
11.07.2019, 9:13
Якутск
Анонс
14 июля в городском парке презентуют «Дом вверх дном»
11.07.2019, 0:59
Культура & Образование
Сегодня день рождения аниматора
11.07.2019, 0:21
Гороскоп
Ежедневный гороскоп – четверг 11 июля 2019
11.07.2019, 0:00
Политика
Правительство Якутии о фейке про Алексея Колодезникова
10.07.2019, 23:22
Финансы
Личный кабинет налогоплательщика лучше личного визита в налоговую
10.07.2019, 23:15
Политика
Айсен Николаев прокомментировал слухи о своей отставке
10.07.2019, 22:12
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Минэкономики представило Ил Тумэну… пессимистичный прогноз СЭР Якутии
10.07.2019, 21:52
Якутия
ТОСЭР: развитие и перспективы
10.07.2019, 21:49
Якутия
Якутия – герой Нацрейтинга по инвестклимату
10.07.2019, 21:42
Финансы
Налоговики + судприставы = совместные рейды
10.07.2019, 19:54
Официально
График плановых работ энергетиков на 11 июля
10.07.2019, 19:51
Происшествия
Обыски в Доме правительства Якутии — следствие опровергает слухи
10.07.2019, 18:24
Якутск
Сардана Авксентьева предупреждает
10.07.2019, 18:05
Якутия
Стартует отборочный этап деловой игры «МИНИСТР»
10.07.2019, 18:00
Спорт
Шанс для борца Арыйаана Тютрина: Путевка на чемпионат мира зависит от выступления в Польше
10.07.2019, 17:31
Якутия
Минтруд получил 14 УАЗов для мобильных бригад республики
10.07.2019, 17:08
Происшествия
По факту взрыва на Жатайском судоремонтном заводе возбудили дело
10.07.2019, 16:50
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10.07.2019, 16:38
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10.07.2019, 16:18
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Ушел из жизни олекминский журналист, поэт Пётр Бернов
10.07.2019, 16:01
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10.07.2019, 15:49
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10.07.2019, 15:25
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Жара возвращается в Якутск?
10.07.2019, 15:03
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В Верхоянский район направят дополнительные силы для тушения пожаров
10.07.2019, 14:51
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Гороскоп
12 июля 2019, 0:08
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Ежедневный гороскоп – пятница 12 июля 2019

Лунная тревога

Сегодня нормальный день,  чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Поскольку вы стремитесь хорошо провести время сегодня, вы можете быть импульсивными! Не будьте опрометчивыми. Подумайте, прежде чем начать захватывающее приключение. Между тем, родителям  к сведению: это предрасположенный к несчастным случаям день, поэтому будьте бдительны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то неожиданное сегодня расстроит ваш домашний распорядок дня. Не слишком остро реагируйте и не спешите. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Семейный спор может вспыхнуть. Будьте спокойны, чтобы остаться над схваткой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это знаменательный день для вашего знака, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Легко сойти с ума, а потом сожалеть. Не делай этого. Будьте внимательны. Помните, что вы делаете, и помните, какова ваша цель.

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте осторожны со спонтанной тратой денег сегодня. Вы можете импульсивно что-то купить, а потом пожалеть об этом. (Сохраните свои квитанции — и коробку.) Точно так же дважды подумайте, прежде чем приступить к финансовой сделке. Будьте осторожны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Марс в вашем знаке в оппозиции дикому Урану, который заставляет вас чувствовать, что вас проверяют каким-то образом. Естественно, вы будете чувствовать себя беспокойно. Тем не менее, у вас есть возможность внести творческие изменения в свой мир. Если вы видите что-то, что нужно изменить — сделайте это, прежде чем у вас не останется выбора.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете заподозрить, что у вас есть, так называемый «недоброжелатель». Или, может быть, что-то неожиданное удивит вас или застигнет вас врасплох? Будьте стойкими к поворотам судьбы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы с друзьями сегодня. С другой стороны, вы можете неожиданно увидеть творческое решение проблемы, которую все хотят решить!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете быть бунтующим по отношению к авторитетным фигурам сегодня — боссам, родителям, учителям, VIP-персонам. Если так, то остыньте. Вы ничего не получите хорошего, бросив вызов кому-либо. На самом деле, совсем наоборот; битва может разразиться, и вы потеряете все позиции.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы поездок сегодня непредсказуемы. Возможно, вам внезапно придется путешествовать, когда вы меньше всего этого ожидаете. Или, может быть, запланированная поездка будет отложена или отменена?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте ссор по поводу наследства, налогов, страховых споров, имущества и финансовых вопросов сегодня, потому что они могут стать ужасными. Вибрации в воздухе могут сделать кого-то слабой пушкой. Поэтому даже не ходите туда. Не будите спящего дракона.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с романтическими партнерами и близкими друзьями могут удивить вас сегодня, потому что они могут внезапно выдвинуть требования или захотят изменить отношения. Возможно, они хотят больше свободы? Возможно, они хотят,… чтобы вы вывезли мусор?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш рабочий режим сегодня может пострадать от неожиданных изменений из-за сбоев компьютера, отказа оборудования, нехватки персонала и др. Поэтому, особенно если вы читаете это утром, дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями.

Если ваш день рождения сегодня

Сценарист  Павел Лунгин, рок-музыкант  Валерий Кипелов и актер  Александр Домогаров сегодня разделяют ваш день рождения. Вы мотивированы и целеустремленны. У вас творческий ум. Вы также знаете, как очаровать других. Это веселый год! Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор — выбирайте с умом.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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11.07.2019

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