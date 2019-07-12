Ежедневный гороскоп – пятница 12 июля 2019

Лунная тревога

Сегодня нормальный день, чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта-19 апреля)

Поскольку вы стремитесь хорошо провести время сегодня, вы можете быть импульсивными! Не будьте опрометчивыми. Подумайте, прежде чем начать захватывающее приключение. Между тем, родителям к сведению: это предрасположенный к несчастным случаям день, поэтому будьте бдительны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Что-то неожиданное сегодня расстроит ваш домашний распорядок дня. Не слишком остро реагируйте и не спешите. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Семейный спор может вспыхнуть. Будьте спокойны, чтобы остаться над схваткой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это знаменательный день для вашего знака, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Легко сойти с ума, а потом сожалеть. Не делай этого. Будьте внимательны. Помните, что вы делаете, и помните, какова ваша цель.

Рак (21 июня-22 июля)

Будьте осторожны со спонтанной тратой денег сегодня. Вы можете импульсивно что-то купить, а потом пожалеть об этом. (Сохраните свои квитанции — и коробку.) Точно так же дважды подумайте, прежде чем приступить к финансовой сделке. Будьте осторожны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Марс в вашем знаке в оппозиции дикому Урану, который заставляет вас чувствовать, что вас проверяют каким-то образом. Естественно, вы будете чувствовать себя беспокойно. Тем не менее, у вас есть возможность внести творческие изменения в свой мир. Если вы видите что-то, что нужно изменить — сделайте это, прежде чем у вас не останется выбора.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы можете заподозрить, что у вас есть, так называемый «недоброжелатель». Или, может быть, что-то неожиданное удивит вас или застигнет вас врасплох? Будьте стойкими к поворотам судьбы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы с друзьями сегодня. С другой стороны, вы можете неожиданно увидеть творческое решение проблемы, которую все хотят решить!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете быть бунтующим по отношению к авторитетным фигурам сегодня — боссам, родителям, учителям, VIP-персонам. Если так, то остыньте. Вы ничего не получите хорошего, бросив вызов кому-либо. На самом деле, совсем наоборот; битва может разразиться, и вы потеряете все позиции.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы поездок сегодня непредсказуемы. Возможно, вам внезапно придется путешествовать, когда вы меньше всего этого ожидаете. Или, может быть, запланированная поездка будет отложена или отменена?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте ссор по поводу наследства, налогов, страховых споров, имущества и финансовых вопросов сегодня, потому что они могут стать ужасными. Вибрации в воздухе могут сделать кого-то слабой пушкой. Поэтому даже не ходите туда. Не будите спящего дракона.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с романтическими партнерами и близкими друзьями могут удивить вас сегодня, потому что они могут внезапно выдвинуть требования или захотят изменить отношения. Возможно, они хотят больше свободы? Возможно, они хотят,… чтобы вы вывезли мусор?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш рабочий режим сегодня может пострадать от неожиданных изменений из-за сбоев компьютера, отказа оборудования, нехватки персонала и др. Поэтому, особенно если вы читаете это утром, дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями.

Если ваш день рождения сегодня

Сценарист Павел Лунгин, рок-музыкант Валерий Кипелов и актер Александр Домогаров сегодня разделяют ваш день рождения. Вы мотивированы и целеустремленны. У вас творческий ум. Вы также знаете, как очаровать других. Это веселый год! Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор — выбирайте с умом.