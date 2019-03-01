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Гороскоп
1 марта 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Пятница, 1 марта 2019

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это непредсказуемый день, потому что отношения с родителями и начальством непредсказуемы. Это плохой день, чтобы просить разрешения или одобрения у любого человека, наделенного властью. Не делайте этого. Сегодня слишком много подстановочных знаков, плюс ваше сердце не спокойно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Планы поездок будут отменены, отложены или изменены сегодня, что может вас расстроить. Или вы можете расстроиться, потому что учителя, профессора или боссы несчастны. Не поддерживайте ваши убеждения о политике и религии другим сегодня. Играйте сдержанно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Дважды проверьте финансовые вопросы, включая банковские счета, потому что что-то неожиданное повлияет на завещания, наследство, налоги, долги и общее богатство. Это плохой день, чтобы просить кредиты или деньги у других, потому что их ответ будет: «Нет». Предупрежден – значит вооружен.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня непредсказуемы. Кто-то может сделать или сказать что-то, что вас расстраивает. Или, может быть, они расстроены из-за вас? В любом случае, это не спокойное плавание.

Лев (23 июля — 22 августа)

Проблемы, связанные с работой или возможно, вашим здоровьем, будут разочаровывать сегодня. Будет нелегко иметь дело с авторитетными фигурами. Кроме того, компьютерные сбои, нехватка персонала и поломки оборудования также могут стать проблемой для вас.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Этот день подвержен несчастным случаям для ваших детей, поэтому будьте бдительны, если вы родитель. Это также расстраивающий день, потенциально – для романтических отношений. Аналогичным образом, каникулы и социальные мероприятия могут быть внезапно отменены или изменены.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы с членами семьи сегодня, чтобы избежать бытовых споров. Не просите родителя или старшего члена семьи об одолжении, потому что это будет похоже на воздушный шар. Просто катитесь со всеми сегодня и плывите по течению.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, потому что это знаменательный день для вашего знака. Также легко попасть в режим беспокойства сегодня. Что-то может расстроить или обескуражить вас. Помните: «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам занятие, но ни к чему не приводит».

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Следите за деньгами, имуществом и финансами сегодня, потому что что-то неожиданное повлияет на них. Вы можете понести убытки от кражи или повреждения. Это плохой день для важных финансовых решений. Не беспокойтесь, если вы чувствуете себя сломленным – сегодня многие себя так чувствуют.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы ищете волнение и стимул сегодня, особенно в романтических отношениях. Тем не менее, не размешивайте горшок и получайте больше, чем ожидали. Дайте кому-нибудь пользу от сомнений, особенно если они властные.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы сегодня беспокойные. Вы также можете чувствовать неуверенность в себе, потому что чувствуете, что не соответствуете тому, кем должны быть, поэтому это классический день, когда вы чувствуете вину, даже если не знаете, почему чувствуете вину! (Чувство вины непродуктивно и бессмысленно.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что-то неожиданное может повлиять или на близкую дружбу или группу, к которой вы принадлежите. Это может быть вызвано кем-то старше или авторитетнее. Возможно, кто-то критикует вас или слишком требователен? Расслабьтесь. Вы в порядке.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Анна Семенович, режиссер Валерия Гай Германика, актрисы Настасья Самбурская и Агата Муцениеце разделяют ваш день рождения. Вы энергичный, вдохновляющий и смелый. Проблемы просто побуждают вас к успеху. Это ваш год преподавания и обучения. То, что вы узнаете в этом году, будет иметь решающее значение для вашего прогресса и успеха в следующем году. Это отличный год для изучения медитации, йоги или любой дисциплины, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.

Источник: SAKHALIFE.RU
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