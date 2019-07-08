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Гороскоп
8 июля 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, понедельник 8 июля 2019

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и важных решений после 9:30 утра сегодня. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день, чтобы успокоиться. Вы можете отдохнуть дома или пообщаться с друзьями. (Старый огонь снова возвращается в вашу жизнь, что может заставить вас захотеть спрятаться.) Просто плывите по течению и избегайте покупок и важных решений сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Родственники могут появиться на вашем пороге. Это влияние будет продолжаться, поэтому вы можете принять его и запасти холодильник. Между тем, это веселый, игривый день! Наслаждайтесь искусством, творческими проектами и общением с другими.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Задержки на транспортировку плюс глупые ошибки, неуместные предметы и перепутанные коммуникации – все это для курса, потому что ваш правитель Меркурий ретроградный. Кроме того, сегодня есть оповещение о Луне. Держите голову холодной, а порох сухим.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы уполномочены, потому что Солнце в вашем знаке. Сегодня Лунная тревога, а это значит, что сейчас не время ходить по магазинам или принимать решения. (Очевидно, вы должны покупать только топливо и продукты питания.) Некоторая финансовая ситуация из прошлого снова вернулась к вам.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это плохой день, чтобы делать покупки или принимать важные решения, поэтому ограничьте свои расходы на еду, бензин и развлечения. Сегодня Меркурий становится ретроградным в вашем знаке, а Лунная тревога находится в одном из ваших денежных домов. ‘Достаточно! Предупрежден – значит вооружен.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня в вашем знаке лунная тревога, которая заставляет вас чувствовать себя расплывчато и немного без направления. Это тонко, но оно есть. Не беспокойтесь об этом и не принимайте важных решений и не делайте покупки. Тем не менее, ваша способность делать исследования –превосходна.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Старые друзья из прошлого вернулись в ваш мир. Точно так же люди, которых вы знали по клубам, группам и организациям, могли выскочить из дерева. Вы производите большое впечатление на других, что приятно иметь прямо сейчас. Проверьте Лунную тревогу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Меркурий становится ретроградным, что привлечет боссов, родителей и авторитетных людей обратно в ваш мир. (Это могло начаться уже в последние две недели.) Приготовьтесь к этому. Вы хотите чувствовать себя уверенно и сблизиться, что вы есть. (Эй, вы самый сильный знак в зодиаке.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это нечеткий день. Вы могли бы быть высоким, даже если вы не собираетесь им быть. Вероятно, не стоит привлекать к себе внимание. Одна вещь, которая может быть полезной для вас, — это то, что вы попадаете в прекрасное время, когда вам будет легко закончить статьи, рукописи и написание проектов. Это мило.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следующие несколько недель являются отличным временем для того, чтобы связать свободные концы и волокиту, связанную с наследством, завещаниями, имуществом, долевым имуществом и вопросами страхования. Завершить старый бизнес будет легко, потому что Меркурий ретрограден в этой части вашего графика. Проверьте Лунную тревогу сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Бывшие партнеры, старые друзья, а также прошлые проблемы с партнерами снова на вашей тарелке. (О нет, это снова?) Это плохой день для принятия важных решений. (См. Предупреждение о Луне.) Аналогичным образом, ограничьте свои расходы на бензин, еду и развлечения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Меркурий теперь ретрограден в вашем Доме занятости, что означает, что вы будете преследоваться из-за глупых ошибок, поломок оборудования, нехватки персонала, пропущенных встреч и недопонимания в течение следующих нескольких недель. Не принимайте это на свой счет. Будьте выше, чем это.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Диана Арбенина сегодня делит ваш день рождения. Вы верны семье. Вы также заботливы и чувствительны и никогда не хотите быть обузой для других. Хорошие новости! Это ваше время сбора урожая. Это означает, что вы будете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вы также можете ожидать усиления влияния и лидерства в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха!

Источник: SAKHALIFE.RU
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