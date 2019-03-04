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Гороскоп
4 марта 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Понедельник 4 марта 2019

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это начало новой недели и это идеальное время, чтобы ставить цели или, по крайней мере, начинать планировать. Приятного времяпровождения с друзьями. В частности, наслаждайтесь общением с группами и клубами, занятиями и конференциями.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для начала вашей недели! Люди в органах власти – родители, начальники, учителя, высокопоставленные лица и полиция – знают о вас и они впечатлены. Вы выглядите хорошо осведомленным и успешным (независимо от реальности вашей ситуации).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это захватывающий понедельник, потому что вы чувствуете надежду и ожидание чего-то. Вы с нетерпением ждете этой недели! Планы поездок выглядят многообещающими. Многие из вас будут исследовать возможности в области публикаций и СМИ. Медицина и закон в приоритете наряду с высшим образованием.

Рак (21 июня — 22 июля)

Прекрасный способ начать свою неделю! Люди готовы помочь вам сегодня. Они сделают вам одолжение или помогут. Конечно, вам, возможно, придется сначала попросить их. Спросите, что вы хотите, и двери откроются для вас.

Лев (23 июля — 22 августа)

На этой неделе ваши отношения с самыми близкими вам людьми будут позитивными. Партнеры и близкие друзья рады вас видеть. Кроме того, они будут поощрять вас в ваших начинаниях, особенно в ваших планах на эту неделю. Приятно знать, что кто-то готов помочь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это многообещающая неделя, особенно с работой и вашим здоровьем. Путешествие по работе порадует. Взаимодействия с коллегами, особенно встречи, будут позитивными. С другой стороны, у многих из вас будет позитивный опыт, связанный с домашним животным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Некоторые понедельники мрачны, но некоторые понедельники великолепны! Этот один из лучших! Вы находитесь в позитивном настроении, потому что социальные развлечения, искусство, спортивные мероприятия, романтические встречи и веселое времяпрепровождение с детьми порадуют вас!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это игривое время! Вы наслаждаетесь социальными развлечениями, праздниками, романтикой и веселыми мероприятиями с детьми. Тем не менее, сегодня вы получите возможность расслабиться дома и насладиться компанией семьи. Если вы работаете днем, развлекайте гостей этим вечером!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Оптимизм и физическая активность – это проблемы выживания Стрельца. Сегодняшний день сигнализирует о хорошем начале всей вашей недели. Эта энергия поднимет вам настроение, потому что именно так вам нравится жизнь. Когда вы чувствуете оптимизм, вас ничто не сдерживает.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это начало позитивной недели для вас и сегодня в частности, это отличный день для бизнеса и коммерции. Вы готовы мыслить масштабно, и вы также готовы исследовать концепции, которые относятся к другим странам или другим культурам. Доверяйте своим идеям зарабатывания денег!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасный способ начать свою неделю, потому что Луна в вашем знаке танцует с удачливыми денежными мешками Юпитера. Это отличный день для бизнеса. Это также хороший день для продвижения домашнего счастья. Возможно, вы захотите развлечься дома или провести собрание или специальное собрание дома.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это начало недели для вас. Солнце в вашем знаке повышает энергию и создает благоприятные ситуации для вас. Марс гарантирует, что ваше общение с другими людьми является прямым и позитивным. Со всем, что происходит для вас, вы можете справиться с незначительными неприятностями ретроградного Меркурия в вашем знаке.

Если ваш день рождения сегодня

Певец и танцор Борис Моисеев, журналист Юрий Сенкевич и композитор Поль Мориа родились в этот день. Вы доверчивы и иногда наивны. Вы всегда сострадательны и добры к друзьям и семье. В этом году вы начинаете новый цикл захватывающих изменений и начинаний, поэтому пришло время уточнить ваши цели. Помните: то, что вы начинаете сейчас, развернется в будущем. Будьте готовы взять на себя инициативу. К счастью, ваша физическая сила увеличится в этом году!

Источник: SAKHALIFE.RU
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