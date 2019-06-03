Ежедневный гороскоп. Понедельник 3 июня 2019

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Участники лесного Форума посетили Ленские столбы
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Директор якутских кладбищ ездил без прав
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Серьезное ДТП в Якутске
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Потепление — погода в Якутске на завтра
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Якутия
В Якутии провели первый семейный фестиваль «JOY FEST-2019»
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Якутия
Ассоциация «Русский лес» вручит премию ответственным лесопользователям Якутии
02.06.2019, 11:44
Якутия
В Якутске стартовал четвёртый этап Национального лесного форума
02.06.2019, 11:42
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В Якутии произошло 10 пожаров
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Паводковая обстановка в Якутии
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Сегодня день рождения депутатов, музыканта и адвоката
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Гороскоп
Ежедневный гороскоп воскресенье 2 июня
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Погода
Ветер и дождь — погода в Якутске на завтра
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Айсен Николаев поздравил многодетную семью Кемлиль
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Экология
Теперь можно посмотреть на Колыману и Ломоносова «в айсбергах»
01.06.2019, 18:16
Якутск
Год добрососедства: Национальные общины города обсудили модель будущего столицы
01.06.2019, 14:01
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Айсен Николаев: Родчевская школа стала настоящей кузницей кадров колымской интеллигенции
01.06.2019, 12:00
Общество
Депутат Николай Васильев поздравляет с Международным Днем защиты детей
01.06.2019, 11:56
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Дети ждали работодателей, но их было мало
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Экология
В устье Лена вскроется на 2-3 суток раньше
01.06.2019, 10:58
Происшествия
Пожар в 9-тиэтажке Мирного
01.06.2019, 10:42
Экономика
«КАМЕЛЕК» совместно с АЗС ЯТЭК открыли праздничную акцию
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Культура & Образование
Анонс
В Якутске откроется летняя школа для ювелиров от Британской высшей школы дизайна
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Общество
Айсен Николаев поздравляет с Днем защиты детей
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Общество
Председатель лиги отцов поздравляет с 1 июня
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Политика
Эксклюзив
Как сложилась судьба мастодонтов якутской политики?
01.06.2019, 8:36
Общество
Фотофакт
Якутяне встретились с новоизбранным мэром Риги
01.06.2019, 0:56
Общество
Сегодня день рождения руководителя и журналистов
01.06.2019, 0:27
Культура & Образование
Абитуриент – 2019: В СВФУ выделено 3527 бюджетных мест
01.06.2019, 0:01
Гороскоп
Гороскоп на субботу 1 июня
31.05.2019, 23:50
Общество
“Бичик” в книжном фестивале Москве
31.05.2019, 23:12
Общество
Ленская нефтебаза провела субботник
31.05.2019, 22:57
Общество
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Виктор Федоров принял участие в шоу!
31.05.2019, 22:38
Общество
Айхал Габышев отреставрирует памятник!
31.05.2019, 22:35
Якутск
Анонс
1 июня в Якутске стартует VII дворовая спартакиада школьников
31.05.2019, 21:35
Общество
Якутяне посетили акцию “Международный день соседей”, несмотря на проливной дождь
31.05.2019, 20:46
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Глава Чурапчинского района предстанет перед судом
31.05.2019, 19:02
Судебная хроника
Эксклюзив
В суде просмотрена видеозапись, как человек, похожий на Местникова, снимает деньги с банкомата
31.05.2019, 18:47
Общество
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Аэропорту Якутска присвоено великое имя
31.05.2019, 17:52
Происшествия
В Нерюнгри задержали «медвежатников»
31.05.2019, 17:42
Культура & Образование
Анонс
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Государственного цирка!
31.05.2019, 17:27
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Медведица Хаарчаана переедет в новый вольер
31.05.2019, 17:06
Происшествия
В Якутии мужчина похитил септики для туалета
31.05.2019, 17:00
Погода
Прогноз погоды на завтра
31.05.2019, 16:50
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Саха суруналыыстара ‒ Казахстаҥҥа (үһүс чааhа)
31.05.2019, 16:40
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31.05.2019, 16:30
Культура & Образование
В Якутии стартует XII Международный летний институт
31.05.2019, 16:20
Экономика
Эксклюзив
Водолазный костюм для… капитана
31.05.2019, 16:10
Экономика
На фирменных заправках «ЯТЭК» — «Питстарт» снова в деле!
31.05.2019, 16:00
Культура & Образование
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В Якутске грядут «Фанфары земли Олонхо»
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Гороскоп
3 июня 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Понедельник 3 июня 2019

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о Луне

Сегодня, после 5:00, у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вам понравится делать покупки сегодня, потому что вы находитесь в находчивом настроении. Фактически, из-за вашего находчивого настроения, вы также увидите новые способы использования и применения того, что у вас уже есть, будь то предмет мебели для гардероба.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для покупок для гардероба, потому что вы, скорее всего, найдете то, что вам нравится. На самом деле, со всем, что вы делаете сегодня, ваши чувства интенсивны и прямолинейны. Страстная близость будет незабываемой!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Тайные любовные отношения все еще выглядят как серьезная возможность. Конечно, это относится не ко всем. Некоторые из вас просто очень сдержанно относятся к своей социальной деятельности.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня подруга может стать любовницей или платонические отношения могут обернуться кокетством? Вы могли бы также развить новую дружбу с кем-то. Если так, то эти новые отношения будут довольно интенсивными и будут немного волшебными. Ничего плохого в небольшой магии!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы произведете неизгладимое впечатление на боссов, родителей и VIP-персон. (Это относится и к полиции.) К счастью, это впечатление будет положительным, потому что они видят вас в привлекательном свете. Для некоторых это будет сигналом о начале кокетливых отношений с боссом или авторитетной фигурой. (Действуйте осторожно.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете сильно влюбиться в кого-то, кто сегодня отличается. Они могут быть из другой страны или другой культуры. Точно так же у вас сегодня будут сильные чувства по поводу философских вопросов и вопросов, связанных с политикой, религией и национальными ситуациями. Вы хотите быть услышанным!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это страстный день, особенно для романтических отношений. Тем не менее, вы можете испытывать такое же увлечение дискуссиями о совместной собственности, наследовании и о том, как сбалансировать разделение труда или общие расходы. У вас сегодня сильные мнения!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы испытываете сильную привязанность к партнерам и близким друзьям сегодня. Эта привязанность будет физической, если она уместна. Тем не менее, вы также захотите углубиться во внутреннюю работу ваших отношений с другими, чтобы вы могли глубже понять, что происходит. (Вам нравится знать подтекст вещей.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете увидеть способы внедрения реформ или улучшений там, где вы работаете. По иронии судьбы, вы также можете найти способы улучшить свое здоровье или даже заботиться о своем питомце. Это потому, что сегодня такой день, когда вы можете увидеть лучшие способы ведения дел.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это страстный, романтический день! Романтические партнеры определенно будут наслаждаться обществом друг друга – не говорите больше. Вы также будете наслаждаться искусством, театральными представлениями, музыкой, спортом и игрой с детьми. Это также может быть эмоциональный день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семейные дискуссии будут сосредоточены не только на удовольствии, но и на том, как улучшить свой дом или улучшить семейные отношения, потому что «улучшение» — это главная тема сегодня. Вам понравится делать покупки для дома или для члена семьи. Вам также понравится косметический ремонт и перестановка мебели.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения с другими сегодня будут интенсивными, страстными и черно-белыми. Вы по достоинству оцените других, а также свою повседневную жизнь и эта оценка будет сильной и интенсивной. Если вы можете улучшить вашу среду – вы это сделаете.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Алексей Серябряков, сыгравший Антона в фильме «Москва слезам не верит», Колю в фильме «Левиафан» и Странника в фильме «Обитаемый остров» сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы креативны, артистичны и амбициозны. Вы также чувствительны к тому, что другие думают о вас. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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Паводковая обстановка в Якутии

Погода
01.06.2019

Ветер и дождь — погода в Якутске на завтра

Позитив
Общество
01.06.2019

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01.06.2019

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01.06.2019

«КАМЕЛЕК» совместно с АЗС ЯТЭК открыли праздничную акцию

Анонс
Культура & Образование
01.06.2019

В Якутске откроется летняя школа для ювелиров от Британской высшей школы дизайна

Общество
01.06.2019

Председатель лиги отцов поздравляет с 1 июня