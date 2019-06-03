Ежедневный гороскоп. Понедельник 3 июня 2019

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня, после 5:00, у нас есть «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вам понравится делать покупки сегодня, потому что вы находитесь в находчивом настроении. Фактически, из-за вашего находчивого настроения, вы также увидите новые способы использования и применения того, что у вас уже есть, будь то предмет мебели для гардероба.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для покупок для гардероба, потому что вы, скорее всего, найдете то, что вам нравится. На самом деле, со всем, что вы делаете сегодня, ваши чувства интенсивны и прямолинейны. Страстная близость будет незабываемой!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Тайные любовные отношения все еще выглядят как серьезная возможность. Конечно, это относится не ко всем. Некоторые из вас просто очень сдержанно относятся к своей социальной деятельности.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня подруга может стать любовницей или платонические отношения могут обернуться кокетством? Вы могли бы также развить новую дружбу с кем-то. Если так, то эти новые отношения будут довольно интенсивными и будут немного волшебными. Ничего плохого в небольшой магии!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы произведете неизгладимое впечатление на боссов, родителей и VIP-персон. (Это относится и к полиции.) К счастью, это впечатление будет положительным, потому что они видят вас в привлекательном свете. Для некоторых это будет сигналом о начале кокетливых отношений с боссом или авторитетной фигурой. (Действуйте осторожно.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы можете сильно влюбиться в кого-то, кто сегодня отличается. Они могут быть из другой страны или другой культуры. Точно так же у вас сегодня будут сильные чувства по поводу философских вопросов и вопросов, связанных с политикой, религией и национальными ситуациями. Вы хотите быть услышанным!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это страстный день, особенно для романтических отношений. Тем не менее, вы можете испытывать такое же увлечение дискуссиями о совместной собственности, наследовании и о том, как сбалансировать разделение труда или общие расходы. У вас сегодня сильные мнения!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы испытываете сильную привязанность к партнерам и близким друзьям сегодня. Эта привязанность будет физической, если она уместна. Тем не менее, вы также захотите углубиться во внутреннюю работу ваших отношений с другими, чтобы вы могли глубже понять, что происходит. (Вам нравится знать подтекст вещей.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете увидеть способы внедрения реформ или улучшений там, где вы работаете. По иронии судьбы, вы также можете найти способы улучшить свое здоровье или даже заботиться о своем питомце. Это потому, что сегодня такой день, когда вы можете увидеть лучшие способы ведения дел.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это страстный, романтический день! Романтические партнеры определенно будут наслаждаться обществом друг друга – не говорите больше. Вы также будете наслаждаться искусством, театральными представлениями, музыкой, спортом и игрой с детьми. Это также может быть эмоциональный день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Семейные дискуссии будут сосредоточены не только на удовольствии, но и на том, как улучшить свой дом или улучшить семейные отношения, потому что «улучшение» — это главная тема сегодня. Вам понравится делать покупки для дома или для члена семьи. Вам также понравится косметический ремонт и перестановка мебели.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Обсуждения с другими сегодня будут интенсивными, страстными и черно-белыми. Вы по достоинству оцените других, а также свою повседневную жизнь и эта оценка будет сильной и интенсивной. Если вы можете улучшить вашу среду – вы это сделаете.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Алексей Серябряков, сыгравший Антона в фильме «Москва слезам не верит», Колю в фильме «Левиафан» и Странника в фильме «Обитаемый остров» сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы креативны, артистичны и амбициозны. Вы также чувствительны к тому, что другие думают о вас. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.