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Гороскоп
29 июля 2019, 0:01
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Ежедневный Гороскоп, понедельник 29 июля 2019

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы

Предупреждение о Луне

Предостережение: Избегайте покупок или важных решений после 8:00 сегодня. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

В течение следующих трех недель вы будете более общительными. Вы можете уйти в отпуск, потому что это было бы идеально. Вы также будете более вовлечены в романтическое приключение. Вам также могут понравиться веселые занятия с детьми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете развлекаться дома в течение следующих трех недель. Так как происходит много активности, может быть, вы покажете кому-то, что вы делали с этим местом? Если вы делаете покупки, проверьте оповещение Луны сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна по-прежнему находится в вашем знаке, но большую часть этого дня занято предупреждением Луны. Помните об этом. Тем не менее, сегодня справедливая Венера входит в ту часть вашего графика, которая улучшит ваше общение со всеми на следующие три недели. Вы тоже будете счастливее!

Рак (21 июня-22 июля)

В ближайшие три недели у вас появятся отличные идеи для зарабатывания денег. Однако вам захочется потратить деньги на красивые вещи для себя и близких. Поскольку это влияние начинается сегодня, имейте в виду ограничения Лунной тревоги. Тратьте деньги только на еду, топливо или развлечения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Венера движется к вашему знаку, чтобы остаться на следующие три недели, делая вас еще более очаровательными и дипломатичными! Это отличный день, чтобы пообщаться с другими. Ограничьтесь расходами на еду, топливо и развлечения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Так много сейчас происходит в скрытой части вашего графика. Это означает, что вы играете сдержанно и работаете в одиночку или за кулисами. В некотором смысле, вы готовитесь к тому месяцу, когда Солнце входит в ваш знак, и вы внезапно становитесь центром сцены! Приветствую,  Дева!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Без сомнения, вы будете наслаждаться общением с друзьями. Клубы и организации больше привлекают вас ближайшие три недели. В частности, вы можете встретиться с творческими людьми чаще, чем обычно. (Друг может стать любовником.) Проверьте Предупреждение о Луне сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих трех недель, даже если вы не будете делать ничего особенного, другие будут восхищаться вами больше. Они придут к вам за советом о том, как сделать что-то более привлекательным – обустройство мебели, веб-страницы, дизайн, макет и тому подобное. Вы правите балом!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Приятно осознавать, что у вас есть сильное желание путешествовать, и в ближайшие три недели появятся возможности для путешествий! Кроме того, некоторые из вас могут завести роман с кем-то «другим».

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держите свои карманы открытыми, потому что подарки, вкусности и наличные деньги могут появиться у вас в течение следующих трех недель, потому что вы извлечете выгоду из богатства и ресурсов другого человека. Это может быть даже правительство или страховая компания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ярмарка Венера будет напротив вашего знака в течение следующих трех недель и это отличная новость! В то время как Марс был там (и все еще существует), отношения с другими были раздраженными. Но Венера теперь проложит путь для теплых чувств и взаимопонимания. (Слава Богу!)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваши отношения с коллегами улучшатся в ближайшие три недели. Кроме того, многие из вас делают свою рабочую станцию ​​или место, где вы работаете, более привлекательным и приятным для вас. Это хорошо, потому что если вам нравится, где вы работаете, вы будете более продуктивными.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Игорь Крутой сегодня разделяет ваш день рождения. Вы энергичный, щедрый и обладаете огромным чувством ответственности. Вы понимаете других и чувствуете сочувствие к ним. Этот год будет более спокойным. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.

Источник: SAKHALIFE.RU
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28.07.2019

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