Ежедневный гороскоп. Понедельник 27 мая 2019

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Облачность и ветер — погода в Якутске на завтра
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На директора школы напали с ножом: новые подробности
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Рейды в лесах: административные дела, штрафы
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В Якутске пьяный водитель внедорожника выехал на встречку
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На переправе Якутск — Нижний Бестях все перевозчики ввели свои паромы
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Паводок-2019: просыпается Алазея
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Смертельное ДТП на Вилюйском тракте
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Открытие нового сезона паромной переправы
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Экономика
Эксклюзив
Есть вероятность того, что строительство жилья запретят на 2/3 территории Якутска
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Общество
Обманутые дольщики Якутска пытаются восстановить свои права
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Якутск
Увековечивая имя героя Советского Союза: Разобьют ли сквер?
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В Борогонцах возникли пожары в училище и частном магазине
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На директора школы напали с ножом дети?
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Ежедневный гороскоп. Воскресенье 26 мая 2019
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Общество
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Шаман Александр Габышев прокомментировал слухи
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Потепление и ветер — погода в Якутске на завтра
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Туры в Италию: Почувствуйте себя звездой итальянского кино
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Фотофакт
В Якутии за сутки произошло два сильных ДТП
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Происшествия
Фотофакт
Мужчина, вышедший встретить скорую помощь, сам попал под колеса
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История революции: Якутская школьница — победительница III международного литературного конкурса
25.05.2019, 13:43
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Паводковая обстановка в Якутии
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Официально
АО «Саханефтегазсбыт» встретил первый танкер с нефтепродуктами
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Якутия
Айсен Николаев о угрозе подтопления Среднеколымска
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Якутия
Айсен Николаев провел заседание Попечительского совета по выявлению и поддержке одаренных детей
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В Якутии произошло два пожара
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25.05.2019, 8:46
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Институт Арктики прошёл государственную аккредитацию
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Резонанс
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Ежедневный гороскоп. Суббота 25 мая 2019
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24.05.2019, 20:45
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Паводковая обстановка в Якутии
24.05.2019, 20:30
Экология
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24.05.2019, 18:15
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Национальный проект «Экология» на партийном контроле
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Ученые предлагают откорректировать стратегию развития якутской Арктики 
24.05.2019, 17:50
Экология
Минэкологии Якутии планирует приобрести лесотехнику на 85 миллионов для защиты от пожаров
24.05.2019, 17:40
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В Якутске открылась весенняя ярмарка «Дача. Огород. Усадьба»
24.05.2019, 17:30
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12-13 июня — «Белые ночи с «Бичик»
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24.05.2019, 17:10
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Гороскоп
27 мая 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Понедельник 27 мая 2019

22, 23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Рыбы

Лунная тревога

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это веселый неспокойный день и вы чувствуете, что ждете, пока что-то произойдет. Вы ожидаете, что вот-вот произойдет что-то захватывающее. Доверяйте своим инстинктам, потому что вы – пионер зодиака.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это идеальный день для знакомства с новыми друзьями и знакомства с новыми людьми. В частности, люди, которых вы встречаете, могут быть необычными. Они, безусловно, будут стимулирующими и скорее всего, они познакомят вас с чем-то странным и необычным.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Босс, родитель или кто-либо из авторитетных должностных лиц, возможно, полиция, удивит вас или застигнет вас врасплох. Обратите внимание на это. Если это похоже на сжатие, не реагируйте ненадлежащим образом. Не теряйте хладнокровие и не реагируйте рефлекторно. Сядьте и будьте человеком. Будьте зрелым.

Рак (21 июня-22 июля)

Планы поездок могут быть отменены, изменены или отложены сегодня – на самом деле, почти наверняка. По иронии судьбы, некоторым из вас внезапно придется путешествовать, когда вы этого не ожидали. Это связано с тем, что все, что связано с путешествиями, образованием, медициной и законодательством, сегодня доступно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Дважды проверьте все детали относительно банковского дела, завещаний, наследства, общей собственности и всего, что связано с богатством вашего партнера, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Убедитесь, что вы знаете, что происходит. Подружитесь с вашим банковским счетом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В ваших отношениях с другими, особенно с близкими друзьями и партнерами, сегодня вы можете внезапно захотеть больше свободы. «Мне нужно больше места!» «Мне нужно сделать свое дело!» Или, может быть, кто-то сделает эти требования за вас? Без сомнения, отношения потребуют вашего внимания сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш рабочий день будет прерван сегодня. Фактически, не только ваше рабочее русло будет прервано чем-то неожиданным, но даже ваше здоровье может внезапно почувствовать себя «выключенным» или спровоцированным по какой-то причине. Точно так же, что-то связанное с домашним животным может расстроить все. Это безумный день.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители должны быть очень бдительными сегодня, потому что это день несчастных случаев для их детей. Поэтому всегда следите за тем, где находятся ваши дети и убедитесь, что они удалены из опасных ситуаций. Между тем романтика будет провокационной и полной сюрпризов!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вашей домашней рутины будут некоторые взлеты и падения сегодня. Кто-то неожиданный может постучать в вашу дверь. Небольшой прибор может сломаться или у члена семьи могут быть неожиданные новости. Это может быть что угодно. Расслабьтесь. Может быть, кот только что вернулся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это непредсказуемый день, однако очень вероятно, вы встретите новые лица и встретите новые места. Стимулирующая информация – что-то новое и необычное, заинтригует вас. Неожиданные короткие поездки и неожиданные новости сделают этот день незабываемым. Оставайтесь на ногах!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Следите за своими деньгами и своим имуществом, потому что сегодня это что-то вроде бредовой стрельбы. Это означает, что вы можете найти деньги или потерять их. Точно так же вы будете разумно охранять свое имущество от потери, кражи или повреждения. Предупрежден – значит вооружен. Будьте начеку.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с диким Ураном. Это заставляет вас чувствовать себя независимым и уверенным в себе! В воздухе много энергии, которая вас возбуждает. Люди изобретательны и полны оригинальных идей, что делает сегодня другое и немного волнующим!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мария Шукшина, разделяет ваш день рождения сегодня. Вы глубокий мыслитель, который является творческим и художественным. Вы умный и трудолюбивый. Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Начните изучать медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.

Источник: SAKHALIFE.RU
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26.05.2019

Открытие нового сезона паромной переправы

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26.05.2019

Есть вероятность того, что строительство жилья запретят на 2/3 территории Якутска

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26.05.2019

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