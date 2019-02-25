Ежедневный гороскоп. Понедельник, 25 февраля 2019

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Предостережение: Избегайте покупок или важных решений с 7:00 до 16:45. После этого Луна движется из Скорпиона в Стрелец.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы любите быть первым! Тем не менее, сегодня ваш стиль «мозгового штурма» не будет работать из-за предупреждения о Луне все утро. Поэтому действуйте осторожно! Двигайтесь как краб – боком и осторожно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Из-за предупреждения о Луне, это плохой день для важных решений или траты денег (кроме топлива и еды). Тем не менее, это прекрасный день для общения с другими людьми, особенно с близкими друзьями и партнерами. Наслаждайтесь игрой со всеми!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Эта неделя для вас. Люди заметят вас и они будут восхищаться вами. (Очевидно, вы можете использовать это в своих интересах.) Кроме того, люди будут давать вам вещи и делать вам одолжения. Сегодня, однако, есть Предупреждение о Луне, что означает, что вы должны просто уйти.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ощущения побега сильны! Вы хотите встряхнуться! Сегодня творческий день, потому что вы можете мыслить нестандартно и по-новому взглянуть на вещи. Однако, дождитесь окончания оповещения о Луне, чтобы завершить идею.

Лев (23 июля — 22 августа)

Хотя вы можете многого добиться на этой неделе, сегодня нехороший день, чтобы действовать. Первая часть этого дня – Лунная тревога, что означает, что вы хотите спрятаться дома и спать. Как только Лунная тревога закончится, вы захотите поиграть! Да, это тот самый день.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня легко общаться с другими, потому что вибрации хорошие; однако, из-за предупреждения о Луне, это плохой день для важных решений или траты деньги на что-либо, кроме еды и топлива. После того, как Лунная тревога закончится, вы захотите пойти домой.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы хотите быть продуктивным на этой неделе. К сожалению, неделя начинается неубедительно, потому что есть оповещение о Луне, что означает, что большую часть дня – плохое время для важных решений. Кроме того, вы можете ожидать нехватки и задержки. Просто ждите на берегу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это игривый, веселый творческий день! Следите за своими оригинальными идеями, потому что вы можете использовать их. Однако во время Лунной тревоги, которая существует большую часть этого дня, откладывайте важные решения. Ограничьте свои расходы кроме как на еду, топливо и развлечения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это классический день, чтобы играть в тишине. Вы сосредоточены на доме и семье. Если вы вовлечены в работу, ожидайте нехватки. Избегайте важных решений, пока Лунная тревога не закончится. Ограничьте свои расходы кроме еды и топлива.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это насыщенная, быстро развивающаяся неделя, полная коротких поездок, встреч, бесед с другими людьми и усиленного чтения, письма и учебы. Тем не менее, сегодня начинается Лунная тревога, которая останавливает все планы. Избегайте важных решений. Ограничьте трату денег только на еду и топливо.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Небольшое предупреждение! На этой неделе, да и в этом месяце, вы сосредоточены на деньгах, движении денежных средств и заработке. Сегодня оповещение о Луне (см. Выше) означает, что вы не должны тратить деньги ни на что, кроме еды и бензина, плюс вы должны избегать важных решений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это мощное время для вас, потому что Солнце и Меркурий в вашем знаке. Двери откроются для вас на этой неделе, и у вас будет шанс высказать свое мнение и вдохновить других. Тем не менее, дождитесь окончания оповещения о Луне сегодня, прежде чем начинать!

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Алексей Балабанов и актер Евгений Герасимов родились в ваш день рождения. Вы нежны и сострадательны. У вас активное воображение и вы можете хорошо работать в искусстве. Это веселый, социальный год! Наслаждайтесь благословением повышенной популярности и теплых дружеских отношений. Будьте благодарны за то, кто вы есть и что у вас есть. Цените счастье и красоту вокруг вас. В этом году вы сделаете важный выбор. Помните: счастье имеет альтернативы.