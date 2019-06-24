Ежедневный гороскоп, понедельник 24 июня 2019

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день, чтобы расслабиться и отдохнуть. Наслаждайтесь болтовней! В частности, вам понравится совершить короткую поездку и поговорить с братьями и сестрами, родственниками и соседями. Сегодня у вас отличный способ говорить, что делает этот день великим для писателей.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня с финансовой точки зрения легко пойти за борт. Вы можете потратить слишком много денег на что-то. (Сохраните свои квитанции – и коробку.) У вас также могут быть интересные идеи для зарабатывания денег? Тем не менее, элемент избытка пронизывает все сегодня, поэтому действуйте осторожно.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Венера в вашем знаке сидит напротив счастливого Юпитера. Это заставляет вас хотеть поднять пятки и веселиться! Вы не хотите работать. Вы хотите расслабиться и посмеяться. Принимайте приглашения от других или возможно, передавайте их другу.

Рак (21 июня-22 июля)

Это приятный день, чтобы расслабиться и насладиться собственной приватностью. Это понедельник и вы хотите, чтобы все было сдержанно. Но вы также хотите уйти от всего этого и расслабиться. Хватайте свою любимую нездоровую пищу и найдите место, где можно спрятаться!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это чудесный день для общения, потому что вы чувствуете себя дружелюбно и хотите поделиться идеями и смехом с друзьями. Вне зависимости от того, видите ли вы одного друга или общаетесь с группой, вы будете счастливы. Предупреждение о переходе за борт. Пусть кто-то другой заплатит за изменение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Независимо от того, что вы делаете сегодня, вы произведете невероятное впечатление на боссов, родителей, VIP-персон и полицию. Наслаждайтесь этой великолепной возможностью. Очевидно, что вы можете использовать это в своих интересах, вам нужно попросить разрешения или одобрения для чего-либо. Или вы можете просто погреться в центре внимания.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Планы путешествий будут привлекательны сегодня, потому что вы хотите сделать что-то другое! Вы хотите приключений и чувства открытия! «Что мы можем сделать, чтобы сделать этот день захватывающим?» Если вы не можете путешествовать, будьте туристом в своем городе. Выйдите из зоны комфорта.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Деньги, услуги и подарки от других могут прийти вам сегодня, потому что у вас есть преимущество во вселенной. Вот почему дискуссии о том, как поделиться чем-то, будут в пользу вас. Тем не менее, в игре есть что-то «чрезмерное». Имейте голову на плечах и держите глаза открытыми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это теплый, дружеский день для общения с другими, особенно с близкими друзьями и партнерами. Это отличный день для общения с широкой публикой. Это замечательный день вечеринки, потому что люди хотят получать удовольствие и развлекаться!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это хороший день. Однако вы должны знать, что вы можете стать жертвой переедания, особенно богатой, сладкой пищи. Это плохой день для диет. Если вы сегодня на работе, отношения с коллегами будут теплыми и поддерживающими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это классический день, чтобы повеселиться! Вы не хотите работать, вы хотите хорошо провести время! Определенно наслаждайтесь, но не забудьте позаботиться об основах, потому что жизнь продолжается, а сегодня понедельник. Это отрезвляющая реальность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это сказочный день, чтобы развлечься дома. Пригласите гостей! Семья и друзья будут наслаждаться общением, потому что у всех хорошее настроение. По общему признанию, легко пойти за борт – пить слишком много, есть слишком много. Помните: друзья не позволяют друзьям ездить голыми.

Если ваш день рождения сегодня

Певица, актриса и телеведущая Елена Перова разделяет ваш день рождения сегодня. Вы отзывчивы и заботливы. Лично ваше настроение может измениться. Вы верны и защищаете свою семью. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.