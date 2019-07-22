Ежедневный Гороскоп, понедельник 22 июля 2019

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Ветрено — погода в Якутске на завтра
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Экология
У медвежонка Умки радостное событие
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Общество
День Казанской иконы Божией Матери — что нельзя делать 21 июля
21.07.2019, 16:02
Якутия
Айсен Николаев проверил качество строящихся объектов в Алданском районе
21.07.2019, 13:46
Лонгрид
В Якутске снова пропал памятник Карасю
21.07.2019, 12:34
Спорт
Якутянка стала чемпионкой Европы!
21.07.2019, 11:41
Происшествия
Пожары в бесхозных строениях в Нерюнгри, Алдане и Кызыл-Сыре
21.07.2019, 9:10
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Резонанс
Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения
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Якутия
Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»
21.07.2019, 0:05
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Сегодня день рождения руководителя и звезды эстрады
21.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 21 июля 2019
20.07.2019, 22:53
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Мэр Якутска прокомментировала слухи про Айсена Николаева
20.07.2019, 22:31
Якутия
Айсен Николаев принял участие в возложении цветов к памятнику первооткрывателям Алдана
20.07.2019, 22:22
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В Якутске задержан подозреваемый в стрельбе в кафе
20.07.2019, 22:16
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Дневник будущей мамочки
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Как выйти из семейного ада?
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Айсен Николаев поздравил с 95-летием золотодобывающей промышленности Якутии
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Айсен Николаев назвал действия мэра глупостью
20.07.2019, 14:17
Происшествия
Резонанс
Пропавшая якутянка с двумя детьми нашлась
20.07.2019, 13:25
Якутск
Фотофакт
Возле Верховного суда Якутии провалился асфальт
20.07.2019, 13:12
Якутия
Приветствие Айсена Николаева
20.07.2019, 11:17
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
20.07.2019, 11:12
Общество
Фотофакт
Журналист «Якутска вечернего» возглавила газету
20.07.2019, 9:26
Общество
Дети мира на первой смене Кампуса молодежных инноваций «Я –гражданин мира»
20.07.2019, 0:04
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Сегодня день рождения общественного деятеля
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Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 20 июля 2019
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Бесплатный мастер-класс по росписи на фарфоре
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Якутия
Утверждён состав Оргкомитета в честь 75-летия Романа Дмитриева
19.07.2019, 21:36
Происшествия
Резонанс
Глава Якутии поручил проверить бюджет Вилюйска после конфликта мэра с журналистами
19.07.2019, 21:12
Экономика
График плановых работ энергетиков на 20-22 июля
19.07.2019, 20:51
Происшествия
Экстра
Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах
19.07.2019, 19:43
Происшествия
В Якутске за пьяную езду пойманы более 150 водителей
19.07.2019, 19:17
Якутск
Спикер Гордумы бросил вызов спикеру Ил Тумэна
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Якутск
С 21 июля проезд по Хатынг-Юряхскому шоссе будет закрыт
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Роспотребнадзор зафиксировал в Батагае опасное загрязнение воздуха
19.07.2019, 17:38
Происшествия
С начала этой недели в Якутске произошло 38 ДТП
19.07.2019, 17:28
Происшествия
ГАИ просит помочь в поисках водителя на черном джипе, сбившего ребенка на велосипеде
19.07.2019, 17:13
Происшествия
В Среднеколымском районе задержан подозреваемый в убийстве работника строительной бригады
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Арыйаан Тютрин пройдет отборочный турнир на чемпионат мира
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Мошенники стали выманивать в соцсетях деньги на похороны
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В Якутске ожидаются временные отключения холодной воды
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Электроснабжение поселка Усть-Нера восстановлено
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В субботу погода в Якутске нормализуется
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Гороскоп
22 июля 2019, 0:01
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Ежедневный Гороскоп, понедельник 22 июля 2019

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Рыбы

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Семейные дискуссии сегодня оживленны, потому что вы дерзкие и самоуверенные! По общему признанию, родитель или представитель власти, особенно кто-то, кого не было рядом некоторое время, также самоуверен!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы скажете, что имеете в виду, и скажите, что хотели сказать! Некоторая старая проблема возвращается снова, и на этот раз вы хотите решить ее раз и навсегда. Возможно, поэтому вы так решительны? (Люди будут слушать больше, если вы будете шептать.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас есть сильные идеи о деньгах, финансах, денежном потоке и доходах сегодня. Вполне вероятно, что речь идет о чем-то, что кипит на заднем плане, поэтому у вас такие сильные чувства. Сегодня пришло время говорить – и вы будете.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы сегодня являетесь сильным коммуникатором, поэтому не стесняйтесь никому точно сказать, что вы думаете. Это может быть потому, что это старый вопрос из прошлого, который вы, наконец, хотите раскрыть. Или, может быть, кто-то еще из прошлого присутствует, и теперь вы хотите с этим справиться?

Лев (23 июля — 22 августа)

Если вам нужно провести какое-либо исследование сегодня, вы будете как собака с костью. Вы не остановитесь, пока не найдете то, что ищете. Это замечательное качество, если вам нужно получить результат – и вы это сделаете! Работа выполнена!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы будете самоуверенны, когда говорите с друзьями и группами сегодня, потому что есть что-то, что вы действительно хотите сказать. Тем не менее, вы можете столкнуться с кем-то еще, кто столь же самоуверен, поэтому у вас может быть столкновение воли. Пусть каждый человек говорит.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Босс, родитель или кто-либо из авторитетных должностных лиц может зачитать акт бунта сегодня. По крайней мере, они намерены четко понимать, чего хотят. Тем не менее, вы могли бы чувствовать то же самое? Возможно, именно поэтому вы встанете с ног на голову и выскажете свое мнение?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Избегайте споров о политике, религии и национальных проблемах сегодня. Сказав это, очевидно, что вы собираетесь высказаться и высказать свое мнение, потому что вы сильно к чему-то относитесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Кто-то сегодня испытывает сильные чувства по поводу наследства, завещаний, займов, долгов или долевой собственности. Это можете быть вы – это может быть кто-то еще. Тем не менее, эти дискуссии будут решительными и по существу. Будьте вежливы и слушайте, что говорят другие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Разговор с партнером или близким другом сегодня не будет случайным или легкомысленным. А наоборот! Сегодня люди самоуверенные и громкие, и они намерены высказаться. Это относится и к вам, поэтому у вас сегодня будет оживленная дискуссия с кем-то.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы видите способы внедрения реформ или улучшений в вашем здоровье или вашей работе — вы сделаете это сегодня. Мало того, вы можете убедить других последовать их примеру, потому что вы верите в то, что должны сказать и поставите все свои слова за свои слова.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это творческий день! Это также страстный, романтичный день. Из-за того, что есть такая страсть, некоторые из них могут перерасти в жаркие споры на спортивных мероприятиях и в отношениях с детьми. Сделайте все возможное, чтобы найти баланс, чтобы вы могли сохранить спокойствие.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Олег Газманов и актер Владимир Селиванов (сериал «Реальные пацаны» роль Вована), разделяют ваш день рождения сегодня. Вы умны, на самом деле у многих из вас блестящий ум. Вы изобретательны, оригинальны, страстны и старательны. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.

Источник: SAKHALIFE.RU
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