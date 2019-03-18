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Гороскоп
18 марта 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Понедельник, 18 марта 2019

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев

Предупреждение о Луне

Предостережение: Избегайте покупок или важных решений с 18:00 до 05:00. После этого Луна движется от Льва к Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня понедельник и люди рвутся вперед, особенно вы! Тем не менее, проверьте Лунное оповещение выше и вы увидите, что часть этого дня не подходит для того, чтобы тратить деньги или принимать важные решения. Тем не менее, для Овна это творческий день! Запишите свои гениальные идеи!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться с другими и просто пообщаться с друзьями. Многим из вас также понравится сидеть дома сегодня и отдыхать. Поскольку часть этого дня – оповещение о Луне, это плохой день, чтобы тратить деньги или принимать важные решения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это будет мощная неделя для вас, особенно потому, что боссы и высокопоставленные лица из прошлого восхищаются вами сейчас. Тем не менее, сегодня Луна создаст запутанную связь, а также задержит поездки. Отложите важные решения и покупки до завтра.

Рак (21 июня — 22 июля)

Часть этого дня – Предупреждение о Луне, тем не менее, вы сосредоточены на вопросах денег прямо сейчас. В ваших собственных интересах ограничьте свои расходы топливом, едой и развлечениями, пока оповещение о Луне находится в игре. Предупрежден – значит вооружен.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня в вашем знаке происходит Лунная тревога, которая, вероятно, сделает вас нерешительным по поводу некоторых вещей. Это просто отлично. Это плохой день, чтобы принимать важные решения или тратить деньги на что-либо, кроме еды, топлива и развлечений.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сохраняйте сдержанность сегодня, потому что оповещение о Луне, которое действует часть этого дня, указывает на то, что это плохой день для покупок или важных решений. Это сложно, потому что это понедельник и люди хотят начать свою неделю с новой энергией, однако это не будет иметь место.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день, чтобы тусоваться с друзьями и наслаждаться обществом других, потому что люди готовы расслабиться. Тем не менее, это плохой день для принятия решений или обязательств из-за предупреждения о Луне, которое действует в течение части дня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Люди замечают вас. На самом деле, личные данные о вашей личной жизни могут стать публичными. Тем не менее, не предлагайте ничего важного, разговаривая с боссами или родителями из-за предупреждения о Луне, которое действует сегодня. Ограничьте расходы только на топливо, еду и развлечения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Проверьте время оповещения о Луне выше, потому что это плохие времена, чтобы сделать бронирование билетов или важные решения о медицине, законе и высшем образовании. Немного потяните поводья. Отложите большие решения до завтра. То же самое для крупных покупок.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы начинаете эту неделю с акцента на собственности, налоги, долги и вопросах страхования. Тем не менее, проверьте ограничения оповещения Луны выше. В этом окне сейчас не время принимать важные решения или подписывать юридические документы. Поэтому просто будьте на берегу сегодня. Подождите до завтра.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это довольно светский день для вас, потому что оповещение о Луне происходит напротив вашего знака, что означает, что вы можете быть более спокойными, общаясь с партнерами и близкими друзьями. Однако не соглашайтесь ни на что важное!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На протяжении большей части сегодняшнего дня действует лунное оповещение, которое создает дефицит, задержки и неэффективность в вашей работе. Ничего не предлагайте. Отложите важные решения. Отложите большие расходы до завтра. Вы будете рады, что сделали это.

Если ваш день рождения сегодня

Фигурист и заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин, кинорежиссер, продюсер, сценарист Люк Бессон, руководитель детского киножурнала Ералаш Борис Грачевский, сестренки-близняшки Ольга и Татьяна Арнтгольц разделяют ваш день рождения сегодня. Вы чувствительны и изобретательны и вы принимаете все вызовы. Многие из вас тяготеют к искусству. Это год перемен, новых возможностей и множества быстрых действий! Ожидайте столкнуться со стимулирующими ситуациями! Используйте возможности путешествовать и расширять свой мир. Примите изменения и исследуйте новые возможности. Пусть ваша личная свобода будет одной из ваших целей в этом году.

Источник: SAKHALIFE.RU
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