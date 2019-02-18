Ежедневный гороскоп. Понедельник, 18 февраля 2019

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Пока ваш день рождения не наступит, держите себя в тени и разыгрывайте свои карты рядом. Работайте в одиночку или за кадром. Используйте следующие четыре недели, чтобы установить некоторые цели на новый год (от дня рождения до дня рождения).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Следующие четыре недели будут супер популярны! Наслаждайтесь общением с другими, особенно с молодыми людьми. Это отличное время, чтобы сформулировать цели и решить, как их преследовать. Подсказка: ваше время сбора урожая через два года!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В следующие четыре недели вы выглядите изумительно в глазах боссов, родителей и высокопоставленных лиц, потому что в вашем графике Солнце в зените. Это происходит только один раз в год, поэтому используйте его максимально эффективно. В буквальном смысле заготавливайте сено, пока светит солнце!

Рак (21 июня — 22 июля)

Используйте каждую возможность путешествовать или проходите курсы для дальнейшего обучения, потому что вы захотите расширить свой мир в ближайшие четыре недели. Это прекрасное время для написания проектов. На самом деле, март будет прекрасным месяцем, чтобы закончить то, что тянулось вечно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете напряженными и амбициозными в ближайшие четыре недели! Ваши мысли в перегрузке, и вы готовы к действию! Вы будете не только сексуально увлечены, вы будете увлечены всем, что вас волнует. Ожидайте оживленные дискуссии о завещаниях, наследствах и собственности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это единственный раз за весь год, когда Солнце находится напротив вашего знака в течение четырех недель! Символично, что Солнце – это ваша энергия и теперь оно будет так же далеко от вас, как и весь год, а это значит, что вам потребуется больше отдыха и больше сна. Вы также будете более сосредоточены на партнерских отношениях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Делайте все возможное, чтобы стать более эффективными и более продуктивными в течение следующих четырех недель. Когда дело доходит до этого, вы захотите подумать о том, как вы можете наилучшим образом управлять своей жизнью, чтобы она текла хорошо. Вам нравится атмосфера, которая приятна, поддерживает и привлекательна.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Повезло вам! Следующие четыре недели будут беззаботными, веселыми и кокетливыми! Наслаждайтесь искусством, спортивными мероприятиями, общественными мероприятиями, театром, долгими обедами и веселыми встречами, а также играми с детьми. Это будет один из ваших самых приятных месяцев года!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дом, семья и ваша личная жизнь будут в центре внимания в течение следующих четырех недель. Многие из вас будут связаны с родителями больше, чем обычно. Все вы будете наслаждаться отдыхом дома, особенно среди знакомых. Получиться уютно!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Темпы ваших дней будут ускоряться в течение следующих четырех недель, потому что вы будете заняты короткими поездками, поручениями, встречами, беседами с братьями и сестрами и родственниками, а также усилением чтения, письма и учебы. Вы почувствуете сильное желание рассказать другим о своих взглядах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Проблемы с деньгами будут у вас на уме в ближайшие четыре недели. Вы можете договориться о зарплате или обсудить финансовые сделки. Вы также будете больше думать о своем имуществе, а также о том, как вы хотите справиться с ситуацией.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Солнце будет в вашем знаке в течение следующих четырех недель, давая вам заряд энергии, что является особым преимуществом! Это привлечет к вам людей и благоприятные ситуации. Это отличная новость для вас!

Если ваш день рождения сегодня

Певец и композитор Аркадий Укупник, актер Джон Траволта и физик–лирик Альберт Капитонов разделяют ваш день рождения сегодня. Вы амбициозны, трудолюбивы и уникальны. Вы терпеливы, но вы хотите признания и, надеюсь, славы за то, что вы делаете. Потому что это будет динамичный год, будьте готовы к действию. Ожидайте свежего волнения! Наслаждайтесь возможностями путешествий и шансами расширить свой кругозор. Будьте открыты для принятия изменений и новых возможностей. Ваша личная свобода – одна из ваших целей в этом году.