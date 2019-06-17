Ежедневный Гороскоп, понедельник 17 июня 2019

13, 14 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня ваш идеализм пробуждается. У вас есть большие идеи о путешествиях в будущем или о дальнейшем образовании или изучении карьеры в области публикаций, СМИ, медицины и права. Вы хотите делать большие вещи, и вы можете, потому что вы воин Зодиака!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы испытываете настоящее сострадание к другим сегодня, поэтому вы будете щедры к кому-то нуждающемуся, если у вас есть возможность. Вы видите, что богатство может принести пользу не только вам, но и другим, особенно людям, которым повезло меньше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В настоящее время у вас высокие идеалы и ожидания относительно ваших самых близких отношений. С одной стороны, нет ничего плохого в желании лучшего. Но мы все хрупкие смертные, а ваши партнеры и близкие друзья такие же люди, как и вы. Держи голову в облаках, а ноги на земле.

Рак (21 июня-22 июля)

У вас высокие идеалы в работе в этом году. Естественно, вы хотите улучшить свою работу, получать удовольствие от работы и зарабатывать столько, сколько сможете. Но если вы также можете улучшить жизнь других или помочь кому-то еще – насколько полезной будет ваша работа. Вы можете сделать это!

Лев (23 июля — 22 августа)

У вас есть творческие идеалы и надежды выразить свои творческие таланты. Вот почему вы мечтаете о том, чтобы делать что-то другое, что больше соответствует тому, кто вы есть и кем хотите быть. Сегодня эти чувства сильны внутри вас. Все начинается с мысли.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если вы можете помочь члену семьи сегодня или сделать что-нибудь для улучшения жизни своей семьи, вы сделаете это, потому что это ваша надежда и ваша мечта. Точно так же вы хотите улучшить свою жизненную ситуацию в этом году – и вы можете это сделать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сила позитивного мышления это правда. Наши мысли создают наш мир и более непосредственным образом они создают наши отношения и наши чувства. В этом году у вас есть оптимизм в отношении вашего будущего и благополучия других. Это правильное начало — полностью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Продолжайте искать способы повысить свой доход, потому что это может произойти в этом году. Тем не менее, вы также можете найти способы помочь другим, что является хорошей идеей, потому что мы все знаем – что происходит. Вы сажаете ромашки – вы получаете ромашки. Вы сажаете лук – вы получаете лук.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы – философ, путешественник и великий искатель зодиака. Вы хотите знать ответы на большие вопросы. Сегодня ваш идеализм пробуждается, поэтому вы продумываете большие идеи и пробуете их в своих масштабах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отказавшись от многого с 2014 по 2018 год, вы находитесь на новом пути. Важно знать, что к концу этого года ваша удача увеличится, когда удачливый Юпитер войдет в ваш знак в декабре. Это благословение приходит только раз в 12 лет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете идеализм в дружбе и взаимодействии с конкретными группами. Для вас будет полезным увидеть, где вы изменили ситуацию и где вы все еще можете внести свой вклад. Это придает большое значение вашей жизни.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Большим и малым образом в этом году происходит много вещей, которые освещают ваше имя. Вы получаете рекламу так, как вы никогда не ожидали. Кроме того, эта реклама подтверждает и обнадеживает. Примите эти почести, потому что вы их заработали!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Александра Захарова и ведущий Дмитрий Комаров сегодня разделяют ваш день рождения. Вы сообразительный, острый на язык и сладострастный. (Но вы можете быть нетерпеливыми.) Сейчас самое время уточнить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих перемен и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.