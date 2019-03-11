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Гороскоп
11 марта 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Понедельник, 11 марта 2019

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Телец

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня у вас сильные сомнения в финансовых вопросах или о чем-то, что у вас есть. Первоначально у вас может быть притяжательная фиксация, которая мешает вам использовать ее. Постепенно вы увидите приложение или использование для чего бы то ни было, что приводит к более практичному способу выполнения чего-либо.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, создавая аспекты пяти разных планет. По большей части это хорошая вещь, но она заставляет вас чувствовать себя неспокойно! В конечном счете, вы хотите сделать мудрый выбор и возможно, планы на будущее в отношении путешествий и дальнейшего образования. На самом деле, это хороший день для этого!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Возможно, вы медленно кипите, но чувствуете, что не можете говорить. Если это так, ничего не говорите, потому что единственная замена истине – ложь. Между тем, возможности в области публикаций, средств массовой информации или что-то связанное с медициной или законом выглядят многообещающими!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас высокая энергия, когда вы общаетесь с друзьями и группами. Вот почему вы можете участвовать в конкурентных отношениях с кем-то, возможно, с женщиной. Или вы можете привлечь к себе конкуренцию? Обсуждения с другими будут живыми (и это – мягко говоря).

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете сильны, имея дело с боссами, родителями, учителями и VIP-персонами сегодня. О да, другие заметят вас и увидят позицию, которую вы занимаете. У вас есть определенные мнения, поэтому вы будете вызывать сильный ответ от кого-то еще.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны во время спорных дискуссий, потому что вы готовы подставить свою шею сегодня. У вас есть сильные убеждения и чувства по поводу вопросов, связанных с философией, религией, национальными вопросами или политикой. Вы решили отстоять свою позицию, что заставит других делать то же самое. (К сожалению.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас не будет проблем с защитой своих интересов в отношении собственности, страховых споров или обсуждений завещания и наследства, потому что у вас есть сильные личные чувства по этим вопросам. Вы будете владеть тем, что считаете своим.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня будут напряженными и живыми. (У вас может быть серьезный бой!) Ожидайте, что сегодня вас привлекут отважные люди. Потяните поводья, чтобы избежать конфликта.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете быть немного агрессивным на работе сегодня. Остерегайтесь импульсивных реакций или вспышек гнева, потому что каждый самоуверен, потому что огненный Марс выровнен с Луной, которая заставляет всех готовиться высказывать свое мнение! О да!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, потому что легко потерять контроль. Точно так же романтические партнеры должны быть терпеливы друг с другом. Тем не менее, эта энергия, которая наполняет воздух, может также превратиться в замечательную, творческую производительность, если она направлена ​​правильно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Избегайте споров сегодня. Люди капризны, импульсивны и делают саркастические замечания. Это потому, что сегодня изменится личная боль или подавленная ярость. Этого не произойдет, если вы сохраните мягкий, спокойный стиль, но подавленный гнев все еще будет там.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не будьте слишком настойчивы, когда говорите с другими сегодня, потому что это вызовет споры. Вместо этого направьте этот интенсивный фокус на письмо, продажи, актерское мастерство или преподавание, потому что ваша интеллектуальная энергия высока. «Я в движении!» Хороший день, чтобы строить планы на будущее, потому что вы так полны решимости.

Если ваш день рождения сегодня

Звезда фильмов для взрослых и шоу «Дом 2» Елена Беркова и актриса Мария Аронова, сыгравшая Марию Бочкареву в сериале «Батальонъ», родились в этот день. Вы эмоционально чувствительны, однако, вы движимы сильным чувством судьбы. Поздравляю, потому что ваш год урожая наступил. Все основные достижения будут реализованы сейчас, когда вы пожнете плоды последнего десятилетия. Ожидайте наслаждаться властью и лидерством во всех ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха. Сделайте большинство из них!

Источник: SAKHALIFE.RU
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