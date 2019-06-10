Ежедневный гороскоп, понедельник 10 июня 2019

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Несмотря на ваше желание лучше управлять своей жизнью и организовываться так, чтобы вы эффективно выполняли работу – тем не менее, сегодня вам будет трудно отстать от ваших целей. На самом деле, вы можете не знать, какова ваша цель на самом деле! Не беспокойтесь, если сегодня все расплывчато или тускло.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны с деньгами сегодня, особенно если вы делаете большую покупку. Сегодня вы склонны тратить деньги на роскошные, дорогие вещи, но действительно ли это мудро? Иногда то, что мы хотим, не очень практично в долгосрочной перспективе.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня сложно что-то сделать на 100%, потому что вы чувствуете низкую энергию. Мало того, что ваша энергия меньше, ваш энтузиазм к чему-то также меньше. Это потому, что Солнце в вашем знаке расходится с Нептуном. К счастью, это временно.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня у вас могут возникнуть сомнения по поводу чего-то, потому что вы сами гадаете. То, что недавно казалось хорошей идеей, сегодня не выглядит так. Возможно, вы правы. Это никогда не повредит, чтобы взглянуть на вещи во второй раз. С другой стороны, может быть, ваша уверенность шаткая?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы можете чувствовать себя не в своей тарелке. Что странного в том, что это были цели, к которым вам раньше хотелось идти? Это были цели, которых вы достигли и хотели достичь, но сегодня, сейчас вы не уверены. Это нормально. У всех нас есть такие дни.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не садитесь на коня и не настаивайте ни на чем, разговаривая с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией. Это классический день путаницы и недоразумений. Ваш разговор с кем-то может быть похож на два корабля, проходящих ночью – вы думаете, что знаете, что происходит, но на самом деле это не так.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, не поддавайтесь на умную риторику или пропаганду, потому что вы можете быть подвержены этому сегодня, особенно если это касается политики, религии или национальных проблем. Это потому, что сегодня у вас вазелин на объективе и вы не видите ясно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Дважды проверьте все детали, связанные с банковским делом, имуществом, налогами, долгами, завещаниями и наследствами, потому что может произойти что-то мутное или ошибочное. Так как это может повлиять на вас в финансовом отношении, получите на это! Защитите свои активы. Проверьте свой счет, если вы вне дома или делаете покупки.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте нежны и тактичны, когда говорите с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что люди сбиты с толку и они также, возможно, деморализованы. Многие люди чувствуют себя разочарованными или неуверенными в себе сегодня, потому что энергия Солнца омрачена Нептуном.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не думайте, что вы знаете все или что вы «правы» на работе сегодня, потому что сегодня классический день путаницы и недоразумений. Частично, это может быть связано с тем, что вы не получили полную картину или сделали поспешное суждение, что не соответствует действительности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Романтика может разочаровать сегодня. Если это так, помните, что невыраженные ожидания почти всегда приводят к разочарованию. Сказав это, сегодня классический день для разочарований и романтики, веселых мероприятий, а также путаницы в отношениях с детьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не делайте предположений, когда вы имеете дело с членами семьи сегодня. Дважды проверьте детали и убедитесь, что все находятся на одной странице. Кроме того, будьте сочувствующими, если кто-то чувствует себя подавленным или «потерянным», потому что многие люди чувствуют это сегодня. Будь нежным и понимающим.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Валентин Смирницкий, сыгравший Портоса в фильме «ДАртаньян и три мушкетера» и певица Максим сегодня делят ваш день рождения. Вы умны, игривы и проницательны. У вас отличное воображение и прекрасное чувство юмора. Это веселый год! Наслаждайтесь повышенной популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.