Ежедневный гороскоп, понедельник 1 июля 2019

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Легко быть счастливым, потому что сегодня хороший, приятный день! По общему признанию – у вас есть дела, места, чтобы пойти и люди, чтобы видеть. Короткие поездки, поручения и время, проведенное с братьями и сестрами и родственниками, не дадут вам скучать! Ваш оптимизм – это положительный плюс.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы чувствуете себя очень большим сегодня, когда дело доходит до ваших денег. Это означает, что вы тратите большие деньги и наслаждаетесь прекрасными вещами жизни. Будем надеяться, что это так, потому что вы любите комфорт. Вы могли бы найти способы повысить доход вашего партнера или кого-то еще?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует напротив счастливчика, Юпитера. Это соблазнит вас быть экстравагантным – без вопросов. Это может даже соблазнить вас быть глупо щедрым и ленивым. Переедание – еще одна вероятность.

Рак (21 июня-22 июля)

В последнее время это было сумасшествие, но вы справлялись с этим. Вот почему сегодня вам нужно откинуться назад и расслабиться. Держите себя сдержанно. Отдохните дома или на работе. Полегче, чтобы вы могли перегруппироваться и быть готовыми к понедельнику.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это невероятный день для общения с другими, особенно с хорошими друзьями и группами, клубами и организациями. Возможно, вас изберут в совет чего-то или возглавите комитет. Творческие, артистичные люди хотят вашего вклада. (Приятно быть любимым и популярным.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы чувствуете себя уверенно, оптимистично и экстравагантно сегодня, поэтому вы делаете что-то масштабное. Однако, имейте в виду, что данные о вашей личной жизни по какой-то причине являются публичными. Люди замечают, что вы делаете, поэтому будь в курсе этого.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня будет интересно составлять большие планы путешествий или придумывать захватывающие способы расширить свою вселенную. Вы можете сделать это с помощью дополнительного образования, но скорее всего, вы предпочтете шанс изменить обстановку. Вам также понравится общаться с людьми из других культур сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы чувствуете себя щедрым сегодня, поэтому вы делаете что-то масштабное. Однако, если вы делите или делитесь чем-то, особенно наследством, не отдавайте ферму. Вы также несете ответственность перед собой. Уважайте свои собственные интересы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня легко наслаждаться компанией партнеров и близких друзей, потому что все дружелюбны и рады видеть друг друга. В частности, вы производите большое впечатление на других. Единственное, о чем нужно быть осторожным, это переусердствовать или тратить слишком много денег.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, вы захотите заручиться поддержкой других, чтобы добиться ваших целей сегодня. Если это так, они, скорее всего, помогут, потому что люди дружелюбны и готовы помочь сегодня. Путешествие по работе также вероятно для многих из вас.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это веселый день! Примите все приглашения на вечеринку. Возьмите мини-отпуск, если можете, потому что хотите повеселиться. Пикники, барбекю, спортивные мероприятия и игровые мероприятия с детьми будут лучшим выбором. Это также отличный день, чтобы насладиться искусством – театром, музыкальными представлениями и развлечениями в отелях и ресторанах!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам понравится развлекаться дома, потому что люди теплые и дружелюбные, а импровизированный сбор пройдет гладко. Тем не менее, вы также можете захотеть наслаждаться своей собственной компанией среди знакомого окружения и оставаться при себе. Это ваш выбор.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Александр Панайотов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы общительный человек с живым остроумием. У вас есть равновесие, и вы добры к другим. Это веселый год! Наслаждайтесь повышенной популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.