Ежедневный гороскоп. Четверг, 7 марта 2019

1, 2 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рыбы ♓

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 13:30 до 16:00. После этого Луна движется из Рыб в Овен.

Овен (21 марта-19 апреля)

В этом месяце Меркурий ретроградный, что создаст путаницу в вашем мире. Тем не менее, для вашего знака, в частности, это поможет вам проводить исследования и находить ответы из прошлого. Если вы ищете решение старых проблем – копайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В этом месяце вы столкнетесь со старыми друзьями и услышите важное от людей из прошлого, особенно из организаций и клубов, к которым вы принадлежали. Используйте этот шанс, чтобы заново познакомиться со старыми контактами, потому что хорошо иметь свою историю.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В этом месяце вы будете общаться с родителями, которых вы давно не видели, или вы можете столкнуться с боссами и авторитетными фигурами, возможно, с учителем или профессором. Это может быть вдохновляющим, захватывающим моментом или обломом. Кто знает?

Рак (21 июня — 22 июля)

Этот месяц – идеальное время для завершения вашей книги, сценария, дипломной работы, школьной работы или любого крупного учебного проекта, который длится долго. Теперь вы будете удивительно легко выполнять работу, учебу и исследования!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный месяц для подведения итогов, касающихся завещаний, наследства, налогов, задолженности и всего, что связано с общей собственностью или имуществом и активами вашего партнера. Вам будет легко сделать эту работу, даже если вы ее боялись.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Бывшие партнеры и старые друзья из вашего прошлого вернулись в ваш мир. Это может быть возможность для закрытия или уточнения старых дел. Или вы можете скрыть и притвориться, что не видите их. (На всякий случай, выглядите фантастически, когда ходите, потому что жить хорошо – лучшая месть.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этом месяце ваша работа страдает от глупых ошибок, неуместных документов, перепутанных коммуникаций плюс проблемы с оборудованием, компьютерами, сотовыми телефонами, поздними доставками и потерей почты. Дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с этими неприятными задержками.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Старое пламя возвращается в вашу жизнь, что может быть захватывающим или страшным. Все зависит от того, как закончились отношения. У родителей могут возникнуть повторяющиеся проблемы или повторяющаяся ситуация со своими детьми. Возможно, на этот раз это можно решить?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Запасите холодильник, потому что в этом месяце родственники будут разбиты лагерем у вашего порога и будут спать на вашем диване. Вы могли бы приветствовать это сначала, но через несколько дней новизна от посещения гостей исчезает.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Задержки в транспортировке, проблемы с автомобилем, пропущенные автобусы и поезда, а также перепутанная связь будут разочаровывать в этом месяце. Как только вам это понадобится, ваш сотовый телефон умрет, ваш автомобиль не заведется или у вас будет спущенная шина. Это злой ретроградный Меркурий для Козерогов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если вы ищете работу, вернитесь в места, где вы раньше работали, потому что ваши шансы будут выше. Между тем, финансовые вопросы, даже ваша зарплата, могут быть отложены в этом месяце. Этот месяц – плохое время для открытия нового бизнеса, но хорошее время для завершения старого.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В этом месяце Меркурий является ретроградным в вашем знаке, что означает вы будете испытывать задержки и запутанные ситуации. Вы можете спутать встречу или ждать в неправильном месте в неподходящее время. Попробуйте все уточнить. Замедлите и перепроверьте все.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Андрей Миронов, революционер Сергей Лазо, художник Борис Кустодиев и музыкант Александр Скляр родились в этот день. Вы креативны и обладаете экстрасенсорными способностями. Вы помогаете другим, но также защищаете себя. Наконец, вся ваша тяжелая работа начинает окупаться. Теперь вы можете начать упрощать свою жизнь и направлять свою энергию на создание прочного фундамента. Работайте на цель. Физические упражнения будут важны в этом году. Исследуйте йогу, боевые искусства или бег трусцой – любую физическую дисциплину, которая вам нравится.