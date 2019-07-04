Ежедневный гороскоп, четверг 4 июля 2019

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Лунная тревога

Предостережение: Избегайте покупок или важных решений с 7:15 до 20:30. После этого Луна переходит из Рака в Льва.

Овен (21 марта-19 апреля)

У вас есть сильные мнения о том, что происходит дома сегодня. (Возможно, интенсивный разговор с родственником?) В любом случае, пожалуйста, знайте, что это плохой день, чтобы согласиться на что-то важное или потратить деньги на что-либо, кроме еды, топлива и развлечений.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это плохой день. Вы можете почувствовать что-то вроде «свободы». Просто плывите по течению, но не соглашайтесь ни на что важное. Ограничьте свои расходы на еду, бензин и развлечения. Избегайте споров, особенно о нациях, политике и религии.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Солнце и Луна находятся в одном из ваших Денежных Домов, поэтому вы должны знать, что это плохой день, чтобы тратить деньги на что-либо, кроме еды, горючего и развлечений. Точно так же отложите важные финансовые решения до завтра. (Будьте умным.)

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня и Солнце и Луна в вашем знаке, однако, есть оповещение о Луне в течение большей части дня. Вы чувствуете себя напряженным и страстным в чем-то. Тем не менее, это плохой день, чтобы согласиться на что-то важное или потратить деньги на что-либо, кроме еды, газа и развлечений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы будете рады где-то спрятаться и вести себя сдержанно, потому что будете чувствовать себя лучше. Это просто прекрасно, потому что люди напряжены и страстны сегодня. Кроме того, это плохой день для принятия каких-либо решений.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг может вызвать у вас сильные чувства сегодня. Или, возможно, это произойдет, когда вы будете иметь дело с группой? Согласитесь, но ничего важного. Сегодня лунная тревога в течение большей части дня. (См. Выше.) Принимайте других и не пытайтесь их учить или улучшать. Расслабьтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с боссами, родителями и авторитетными фигурами сегодня напряженные. Вы можете оказаться в ссоре с кем-то, к кому у всех сильные чувства. (Не хорошо.) Тем не менее, это не хороший день для важных решений или траты деньг на что-либо, кроме еды и бензина. Успокойтесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Эмоциональность общедоступное сегодня, потому что большую часть этого дня – Лунная тревога. Тем временем вы можете оказаться в горячих дебатах о политике, религии или расовых проблемах. Не очень хорошая идея, потому что ничего не будет решено. Кроме того, это плохой день для важных решений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не поддавайтесь искушению принимать важные решения по вопросам общего имущества, налогов, задолженности и страхования. То же самое для наследства, завещания и недвижимости. По иронии судьбы, это то, где вы сосредоточены сегодня и все же, это плохой день для финансовых решений или покупок!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Просто идите, чтобы прожить сегодня, потому что и Солнце, и Луна противостоят вам сегодня, плюс есть Лунная тревога. Не переусердствуйте. Не соглашайтесь ни на что важное. Ограничьте свои расходы на еду, топливо и развлечения. Будьте согласны с другими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Задержки и нехватка времени на работе вероятны сегодня. Вы можете быть озадачены проблемой со здоровьем или чем-то, связанным с домашним животным. Ограничьте свои расходы едой, газом и развлечениями, потому что большая часть этого дня – оповещение о Луне. Расстраивает, но это то, что есть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это чудесный, творческий день для вас! Это прекрасный день для общения с другими людьми, поэтому вы должны принимать приглашения на обеды, вечеринки или случайные встречи. Спортивные мероприятия и веселые занятия с детьми порадуют. Ограничьте расходы на еду, бензин и развлечения.

Если ваш день рождения сегодня

Врач и депутат Алевтина Эверстова и юрист Алексей Навальный, сегодня делятся вашим днем ​​рождения. У вас есть стиль и хороший вкус, но изначально вы можете показаться стеснительным. Вы много работаете, и в этом году ваша тяжелая работа начнет приносить плоды! Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится. Будьте мудры и начните упрощать свою жизнь, чтобы вы могли сосредоточиться на создании прочного фундамента.