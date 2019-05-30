Ежедневный гороскоп, четверг 30 мая 2019

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Опрос: Кто самый успешный выходец из якутской школы №2?
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Глава Якутии встретился с участниками 7-й смены в ВДЦ «Океан»
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Энергетики поздравили мирнинских школьников с успешным окончанием учебного года
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АО «Саханефтегазсбыт» участвует в IV Спартакиаде трудящихся Якутии
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Проведено первое заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка
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Якутия
В Якутии открыт первый Центр амбулаторной онкопомощи
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Мужчина приставал к людям в парке Якутска: шокирующие подробности
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График плановых работ энергетиков на 30 мая
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Жуткое ДТП в Якутске: четверо пострадавших
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«Крутое кино!» Айсен Николаев с супругой посмотрели новый якутский фильм «Иччи»
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Айсен Николаев: По национальным проектам будем работать во благо улучшения жизни якутян
29.05.2019, 16:21
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Треккинг в Турции – Пешие походы с «ТурЛюкс»
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На тракториста, из-за которого чуть не погиб человек, завели административное дело
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Якутия
Айсен Николаев обозначил приоритетные направления деятельности Совета по науке
29.05.2019, 15:44
Экономика
Интервью
Впервые в Якутске: Чистая вода из кранов во время паводка
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Спорт
Волейбольная команда Алмазэргиэнбанка вышла во вторую лигу чемпионата Якутска
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Культура & Образование
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Филармония Якутии приглашает на закрытие симфонического сезона
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В Якутии выявлена незаконная охота на краснокнижного чирка-клоктуна
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Интервью
Якутские хирурги осваивают ультразвуковой скальпель
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В бизонариях Якутии пополнение: родился 21 теленок
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Культура & Образование
Instagram
Художница Кыыдаана Игнатьева украсит дом в Чурапче
29.05.2019, 14:30
Светская хроника
Фотофакт
Якутянин Иван Васильев стал моделью для демонстрации мужского макияжа
29.05.2019, 14:00
Экономика
Олекминская нефтебаза начинает прием ГСМ
29.05.2019, 13:30
Политика
Контроль за реализацией национальных проектов будет вестись в онлайн-режиме
29.05.2019, 13:00
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Происшествия
Преступление в Олекминске: консервы и доширак
29.05.2019, 12:49
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Instagram
Якутская знаменитость впечатлена встречей с ними
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Якутия
Тракторы и другую самоходную технику проверят в Якутии
29.05.2019, 12:23
Желток
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Происшествия
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Мужчина приставал к матерям с детьми в парке Якутска
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Сахалыы
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Общество
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Происшествия
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Гороскоп
30 мая 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, четверг 30 мая 2019

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта -19 апреля)

Действуйте осторожно сегодня! Луна в вашем знаке, что делает вас более смелым и возбудимым, однако, Меркурий находится в противоречии с Нептуном, что означает, что ваше общение с другими, вероятно, будет неправильно понято — как два корабля, проходящих ночью.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны со всеми денежными решениями сегодня, потому что вы можете быть смущены или обмануты. Или, возможно, у вас просто неверная или неадекватная информация? Тем не менее, не доверяйте финансовым вопросам сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш правитель Меркурий находится в вашем знаке разногласий с нечетким Нептуном. Это создает значительную путаницу во всех ваших сообщениях. Разговоры будут неправильно поняты. Это плохое время для переговоров или деловых отношений, плюс кто-то может нарочно вас обмануть! Будьте бдительны.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы должны быть осторожны, потому что огненный Марс в вашем знаке и это делает вас агрессивным, инициативным и готовым взять на себя ответственность. Тем не менее, что-то происходит за кулисами, мрачно и запутанно Вы, вероятно, даже можете почувствовать это. Поэтому, если вы в чем-то не уверены — остановитесь и ничего не делайте.

Лев (23 июля — 22 августа)

Говоря с другом или группой, доверяйте своим внутренним инстинктам, потому что происходит что-то подозрительное. На самом деле, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так! Не соглашайтесь ни на что важное, пока не убедитесь, что все ваши факты верны. Не стесняйтесь оспаривать кому-то правду о чем-то.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня легко понять, чего от вас ожидают начальники, родители, VIP-персоны и полиция. И также они могут неправильно понять, что вы ожидаете от них. Это означает, что вы должны приложить все усилия, чтобы все прояснить и убедиться, что вы все на одной волне.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не спешите прыгать на подножку или поддаться риторике кого-то, кто поддерживает политические или религиозные идеи. Подумайте сами. Когда вы слышите определенные идеи и концепции — проверяйте их, как если бы вы проверяли что-то еще, чтобы увидеть, было ли это реально.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте настороже, если вы имеете дело с состоянием вашего партнера, банковскими вопросами, обязанностями за других, завещаниями, наследствами и страховкой, потому что вас могут обмануть. Вы можете упустить важную деталь. Кто-то может быть неправдивым.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня туманны и возможно, разочаровывают. Единственное, что вы можете сделать, это выслушать как можно более внимательно, а затем убедиться, что то, что вы услышали, — это то, что они говорят. Повторите это им. Будьте предельно ясны, чтобы избежать путаницы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша работа может сегодня разочаровывать из-за путаницы или из-за того, что кто-то скрывает от вас информацию. Они могут сделать это, потому что они боятся или смущены, или потому что они хитры. В любом случае, перепроверьте все переговоры и деловые вопросы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Романтические отношения сегодня сбивают с толку. Отчасти это происходит потому, что у вас есть склонность идеализировать кого-то, поэтому, по правде говоря, это означает, что вы на самом деле не имеете дела с тем, кем они являются. Как будто у вас пятно на объективе. Оставайтесь на связи и старайтесь видеть своих близких настоящими людьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Семейный разговор сегодня может сбить с толку, потому что общение нечеткое или вводит в заблуждение. Может быть трудно получить полную историю от кого-то. Кто-то может быть смущен, чтобы сказать вам правду. Это может произойти по ряду причин.

Если ваш день рождения сегодня

Диктор и телеведущая Арина Шарапова и певица Роксана Бабаян разделяют ваш день рождения сегодня. У вас есть харизматическая энергия, которая привлекает к вам других. Вы творческий человек и веселый. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.

Источник: SAKHALIFE.RU
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