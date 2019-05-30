Ежедневный гороскоп, четверг 30 мая 2019

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта -19 апреля)

Действуйте осторожно сегодня! Луна в вашем знаке, что делает вас более смелым и возбудимым, однако, Меркурий находится в противоречии с Нептуном, что означает, что ваше общение с другими, вероятно, будет неправильно понято — как два корабля, проходящих ночью.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны со всеми денежными решениями сегодня, потому что вы можете быть смущены или обмануты. Или, возможно, у вас просто неверная или неадекватная информация? Тем не менее, не доверяйте финансовым вопросам сегодня.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш правитель Меркурий находится в вашем знаке разногласий с нечетким Нептуном. Это создает значительную путаницу во всех ваших сообщениях. Разговоры будут неправильно поняты. Это плохое время для переговоров или деловых отношений, плюс кто-то может нарочно вас обмануть! Будьте бдительны.

Рак (21 июня-22 июля)

Вы должны быть осторожны, потому что огненный Марс в вашем знаке и это делает вас агрессивным, инициативным и готовым взять на себя ответственность. Тем не менее, что-то происходит за кулисами, мрачно и запутанно Вы, вероятно, даже можете почувствовать это. Поэтому, если вы в чем-то не уверены — остановитесь и ничего не делайте.

Лев (23 июля — 22 августа)

Говоря с другом или группой, доверяйте своим внутренним инстинктам, потому что происходит что-то подозрительное. На самом деле, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так! Не соглашайтесь ни на что важное, пока не убедитесь, что все ваши факты верны. Не стесняйтесь оспаривать кому-то правду о чем-то.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня легко понять, чего от вас ожидают начальники, родители, VIP-персоны и полиция. И также они могут неправильно понять, что вы ожидаете от них. Это означает, что вы должны приложить все усилия, чтобы все прояснить и убедиться, что вы все на одной волне.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Не спешите прыгать на подножку или поддаться риторике кого-то, кто поддерживает политические или религиозные идеи. Подумайте сами. Когда вы слышите определенные идеи и концепции — проверяйте их, как если бы вы проверяли что-то еще, чтобы увидеть, было ли это реально.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте настороже, если вы имеете дело с состоянием вашего партнера, банковскими вопросами, обязанностями за других, завещаниями, наследствами и страховкой, потому что вас могут обмануть. Вы можете упустить важную деталь. Кто-то может быть неправдивым.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями сегодня туманны и возможно, разочаровывают. Единственное, что вы можете сделать, это выслушать как можно более внимательно, а затем убедиться, что то, что вы услышали, — это то, что они говорят. Повторите это им. Будьте предельно ясны, чтобы избежать путаницы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша работа может сегодня разочаровывать из-за путаницы или из-за того, что кто-то скрывает от вас информацию. Они могут сделать это, потому что они боятся или смущены, или потому что они хитры. В любом случае, перепроверьте все переговоры и деловые вопросы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Романтические отношения сегодня сбивают с толку. Отчасти это происходит потому, что у вас есть склонность идеализировать кого-то, поэтому, по правде говоря, это означает, что вы на самом деле не имеете дела с тем, кем они являются. Как будто у вас пятно на объективе. Оставайтесь на связи и старайтесь видеть своих близких настоящими людьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Семейный разговор сегодня может сбить с толку, потому что общение нечеткое или вводит в заблуждение. Может быть трудно получить полную историю от кого-то. Кто-то может быть смущен, чтобы сказать вам правду. Это может произойти по ряду причин.

Если ваш день рождения сегодня

Диктор и телеведущая Арина Шарапова и певица Роксана Бабаян разделяют ваш день рождения сегодня. У вас есть харизматическая энергия, которая привлекает к вам других. Вы творческий человек и веселый. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.