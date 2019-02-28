Ежедневный гороскоп. Четверг, 28 февраля 2019

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня вы хотите использовать свои деньги или свое финансовое влияние, чтобы сделать себе имя или повысить свою репутацию. По иронии судьбы, вы также можете использовать свои деньги и финансовое влияние, чтобы поддерживать других или как-то их воспитывать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы взволнованы новыми идеями и различными возможностями. На самом деле, вы хотите быть физически активными или работать на практике, чтобы что-то инициировать. Исследуйте возможности в области публикаций, средств массовой информации, медицины и права. Хороший день, чтобы представить доклад или выступить с докладом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

С одобрением боссов и VIP-персон прямо сейчас, вы не можете сделать ничего плохого. Фактически, поддержка других ослабляет любую оппозицию вам. Пролить свет на любые препятствия, которые скрыты, потому что это ослабит их. Раскройте секреты!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы харизматичны сегодня, поэтому вы будете успешны в отношениях с друзьями и эффективно общаться с группами. Люди будут слушать вас и следовать вашим указаниям. Они доверяют вам, потому что считают, что вы заботитесь об их интересах, а также о своих.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы амбициозны, но сегодня ваши амбиции смягчены искренней заботой о других. Если вы можете использовать свое влияние, чтобы помочь кому-то нуждающемуся – вы это сделаете. Дискуссии о долевой собственности или о том, как распределить деньги или разделить определенную сумму средств, пройдут хорошо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше желание исследовать новые места, встречать новые лица и узнавать новые идеи заставляет задуматься о том, на что было бы похоже жить в другой стране или отдаленном месте – где-то, отличном от того, где вы сейчас находитесь. Может быть, вы можете расширить свою домашнюю базу, сделав это?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваши главные проблемы сейчас – это дом и семья. На самом деле, вы хотите укрепить свою домашнюю базу, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Сегодня вы можете найти способы получить средства или финансовую помощь из другого источника для этого. Удачи!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Хотя в последнее время вы кого-то раздражали, сегодня все мягче и проще. Вы лучше понимаете, откуда этот другой человек, что делает вас более прощающими за его поведение. Они не пытаются вас раздражать. Они не могут ничего с этим поделать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас есть энергия, сосредоточенность и направление, чтобы сделать многое сегодня. Отчасти это потому, что вы верите в себя и чувствуете себя хорошо. Вы хотите помогать другим, если можете. Вы не можете игнорировать проблемы, с которыми сталкиваются другие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это веселый, игривый день! Вы хотите, чтобы свобода делала свое дело и вы намерены ее получить. Однако вы почувствуете искреннюю заботу о детях и молодых людях. Возможно, вам понравятся игры с детьми. Вы также будете в восторге от спорта.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня небольшой сдвиг ослабит некоторую домашнюю напряженность, которую вы недавно испытывали дома. Это долгожданное изменение. Вы понимаете, что нужно и видите способ объединить свои цели с чьими-либо задачами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас есть желание начать что-то новое. Однако это побуждение может быть недолгим. Просто знайте об этом. Все ваше общение с другими людьми будет крепким и убедительным, потому что вы будете чувствовать чувства за своими словами.

Если ваш день рождения сегодня

Актеры Вилли Хаапасало, Николай Наумов и Гарик Бульдог Харламов, модель Наталья Водянова и актриса Татьяна Васильева разделяют ваш день рождения сегодня. Вы чувствительны и эмоциональны и поможете тем, кто страдает. Берегите себя в этом году, чтобы стать сильным ресурсом. Развивайте отношения, которые вы цените. Сосредоточьтесь на своих личных обязанностях по отношению к семье, а также к себе, потому что в этом году важно обслуживание других. Изучите искусство, запишитесь в класс. Персонализируйте свой дом с сокровищами, которые имеют значение.