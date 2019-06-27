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Мэр на холодильнике: на Ысыахе Туймаады будут продавать магниты с изображением Сарданы Авксентьевой
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Татарский рэп под якутский хомус!
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Гороскоп
27 июня 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп, четверг 27 июня 2019

23, 24 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈ь

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Овне.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Луна в вашем знаке прекрасно танцует с Венерой, которая прокладывает путь к спокойным отношениям со всеми. Но какие новости от интернета раздражают? Этим утром, а затем снова, сегодня вечером, вас могут раздражать авторитетные фигуры. Оставайтесь спокойными. Порадуйтесь со всеми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня все горячо или холодно, так что идите с тем, что работает. В основном, вы будете рады работать самостоятельно, и все будет соответственным образом. Однако утром и вечером вы можете начать спорить о политике, религии или национальных проблемах. Не делайте этого. Будьте стоиком.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Луна находится в той части вашей карты, которая связана с дружбой сегодня и также танцует с Венерой. Это способствует теплым чувствам со всеми! Поэтому не втягивайтесь в споры о собственности, деньгах, страховых вопросах и наследствах. Зачем вообще беспокоиться?

Рак (21 июня-22 июля)

Сохраняйте терпение и спокойствие, потому что сегодня вы произведете потрясающее впечатление на других. По иронии судьбы, ненадолго утром и еще раз ненадолго вечером, вы можете взорваться. Но вы не обязаны! Вы отвечаете! Помните, что терпение является противоядием от гнева.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не впадайте в споры о национальных проблемах, политике и религии сегодня, потому что у вас может возникнуть соблазн сделать это. Вы также можете быть вовлечены в дебаты о путешествиях. Вместо этого наслаждайтесь хорошими временами с друзьями, особенно людьми из других культур. Сохраните мир.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ссоры из-за общей собственности, наследства, страховых вопросов или возможно, ваших обязанностей перед кем-то могут возникнуть сегодня. (Утром и вечером.) Но этого не должно происходить. Вы находитесь в хорошем настроении, и вы можете продолжать улыбаться весь день.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте любезны и дипломатичны с близкими друзьями и партнерами сегодня, потому что вам будет сложно – ненадолго утром и ненадолго вечером. Но это всего лишь два коротких облака на вашем горизонте. Большая часть этого дня звездная!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте терпеливы с коллегами по работе этим утром и этим вечером, потому что, если вы держите свою шляпу, этот день может развернуться довольно хорошо. Сосредоточьтесь на планах поездок или изучении возможностей в области публикаций, средств массовой информации, медицины и права.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте терпеливы со своими детьми сегодня, особенно этим утром — и снова этим вечером. Кроме того, это веселый, игривый день для вас! Отношения с партнерами и близкими друзьями теплые и дружеские. Романтика может процветать, хотя и с несколькими оговорками.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хватайте все шансы на отдых сегодня дома, потому что вам это понравится. Побалуйте себя комфортом. Однако избегайте трудностей с родителями или членами семьи немного утром и немного вечером. Сделайте свой любимый напиток и расслабьтесь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы стремитесь поговорить с другими сегодня, потому что вы чувствуете, что вам есть что сказать. Хорошо – скажите это! Имейте в виду, что вы можете столкнуться с противодействием утром, а затем снова вечером. (Трудно держать рубашку, когда нужно что-то снять с груди!)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

По большей части, это хороший финансовый день с точки зрения покупок и финансовых вопросов. Тем не менее, ссоры утром и вечером могут внезапно вспыхнуть. Но вы можете обойти это, потому что Рыбы «управляют» ногами, поэтому вы любите танцевать и покупать обувь.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Алсу разделяет ваш день рождения сегодня. Вы быстро думаете и умны. Многие из вас преуспели в математике и естественных науках. Поздравляю, потому что это ваше время сбора урожая. Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вот почему вы будете пользоваться повышенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Вы заслуживаете это время успеха.

Источник: SAKHALIFE.RU
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26.06.2019

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26.06.2019

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