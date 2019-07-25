Ежедневный гороскоп, четверг 25 июля 2019

22, 23 лунный день. Третья четверть

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

Избегайте покупок и важных решений с 7:30 до 15:00. После этого Луна движется из Овна в Телец.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня великий день для семейных дискуссий, потому что люди приятны и открыты для новых взглядов на вещи. На самом деле, они легко увидят точку зрения другого человека. Тем не менее, это плохое время, чтобы согласиться на что-то важное во время Лунной тревоги. (См. Выше.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вам нравится говорить с другими сегодня! Вы также наслаждаетесь красотой своей повседневной жизни, потому что носите розовые очки. Вот почему вы более склонны видеть красоту и творение других. Тем не менее, остерегайтесь ограничений оповещения Луны.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы склонны покупать красивые вещи, особенно если они в дорогих магазинах, прекрасных бутиках и художественных галереях. Это потому, что ваша оценка красоты повышена! Мало того, вы можете увидеть способы заработать деньги сегодня. Тем не менее, будьте осторожны с предупреждением о Луне (см. Выше).

Рак (21 июня-22 июля)

Разговоры с другими являются стимулирующими и значимыми! Легко увидеть новую динамику и связи, которые вы могли пропустить раньше. Однако из-за ограничений оповещения о Луне (см. Выше) будьте осторожны с тем, на что вы соглашаетесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный день! Это идеальный день для личного самоанализа. (Давайте посмотрим правде в глаза, вы можете смотреть дневное телевидение.) По сути, вы будете ценить быть живым, и ценить то, что у вас есть. Однако, если вы делаете покупки, проверьте оповещение о Луне (см. Выше).

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы увидите, как вы любите друга. Когда мне было 16 лет, у меня было 50 лучших друзей. Но мой отец сказал: «Если они смогут вырезать на вашем надгробии, что у вас есть один хороший друг, вам повезет». Я смеялся. Я думал, что это было сумасшествие, но спустя годы я понял…

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете быть удивлены тем, как легко разговаривать с авторитетными фигурами сегодня. Ваши слова гладкие, как масло. Они впечатлены и вы тоже. Единственным недостатком является то, что во время предупреждения о Луне плохое время, чтобы согласиться на что-то важное. Проверьте это.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы по достоинству оцените красоту других культур и декоративно-прикладное искусство других культур, а также любые живописные ландшафты, с которыми вы сталкиваетесь сегодня. Они будут внушать страх! Но если вы думаете о покупке чего-либо, знайте об ограничениях оповещения о Луне (см. Выше).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы чувствуете себя щедрым по отношению к другим сегодня. Вам будет предоставлена ​​возможность помочь любому, кому повезло меньше, чем вам. Тем не менее, не делайте ничего важного во время Лунной тревоги.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Разговоры с партнерами и близкими друзьями сегодня будут проходить легко, потому что есть сильная взаимная привязанность. Также будет взаимная оценка друг друга. (Да, это Общество взаимной оценки.) Однако, избегайте важных решений во время Лунной тревоги.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День может научить вас видеть новые отношения и интересные связи на работе сегодня. Вы сердечно относитесь к коллегам и цените то, что они делают и кем они являются в вашей жизни. Тем не менее, имейте в виду ограничения оповещения Луны, когда дело доходит до важных решений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша оценка красоты сегодня безгранична! Это идеальный день для посещения музеев, художественных галерей или блошиных рынков, где вы можете увидеть художественные промыслы других людей. Вам понравится то, что вы обнаружите! Однако, если вы покупаете что-нибудь, проверьте Лунную тревогу.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Наталья Бочкарёва (Даша Букина «Счастливы вместе») и астролог SakhaLife Левка разделяют ваш день рождения сегодня. Вы уважаете мысли и чувства других. Вы общительный, дружелюбный и практичный. Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Начните изучать медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.