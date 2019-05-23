Ежедневный гороскоп. Четверг 23 мая 2019

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела до 20:45. Луна в Козероге.

Овен (21 марта-19 апреля)

Готовьтесь, потому что сегодня дома произойдет нечто неожиданное. Мелкая бытовая техника может сломаться или могут произойти небольшие поломки. Семейный спор может иметь место или возможно, домашнее животное создаст хаос?

Телец (20 апреля — 20 мая)

С одной стороны, это продуктивный день, потому что вы можете мыслить нестандартно. Ваш разум повсюду! Однако это рассеянное качество также приведет к неожиданным результатам и неожиданным ситуациям. Это включает в себя случайные моменты. Поэтому будьте осторожны!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Все, что связано с вашим богатством, вашими активами и вашими деньгами, сегодня непредсказуемо. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. Вы почти наверняка купите что-нибудь спонтанно. (Сохраняйте свои квитанции.) Вы можете придумывать идеи зарабатывания денег – или вы можете сломать то, что у вас есть. Кто знает?

Рак (21 июня-22 июля)

Вы чувствуете импульсивность и беспокойство сегодня, поэтому вы можете сказать или сделать что-то, о чем вы потом пожалеете. Обуздайте свою энергию, чтобы предотвратить это. Подумайте, прежде чем сказать или сделать что-нибудь. Это знаменательный день для вашего знака, поэтому будьте внимательны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то неожиданное сегодня ослепит вас. Это могут быть хорошие новости – или, может быть, не очень. Избегайте споров с людьми на работе, особенно со взрослыми или более опытными людьми, потому что в минуту все может стать неприятным. Легко это делается.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваше участие с друзьями или группой, клубом или организацией может удивить вас сегодня. Точно так же это может удивить и других, потому что произойдет что-то, чего все меньше всего ожидают. Будьте гибкими, потому что вы можете быть связаны с людьми, которые отличаются или необычны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Действуйте осторожно, имея дело с боссами, родителями, учителями и VIP-персонами, потому что сегодня все непредсказуемо! Кто-то во власти может взорваться или сделать что-то, чего вы меньше всего ожидаете. Вы можете сразиться с кем-то. Что бы ни случилось, не делайте ничего, о чем вы потом пожалеете. Будьте умным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Планы поездок будут оспорены сегодня. Возможно, они будут отменены, задержаны или изменены. По иронии судьбы, вам, возможно, придется неожиданно отправиться в путешествие, когда вы меньше всего этого ожидаете. Сегодня все может случиться. К сожалению, все, что происходит, проверит ваши отношения с властью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Некоторые неожиданности и неожиданные события могут повлиять на общее богатство, общее имущество, наследство и все, что связано с банковскими вопросами, вопросами задолженности и страхованием. Будьте умны и проверьте области, за которые вы несете ответственность или все, что может повлиять на ваше благосостояние. Не будьте пойманы врасплох

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня преподнесут несколько сюрпризов. Эти сюрпризы могут быть вызваны вами или кем-то еще. В любом случае, вы должны быть терпеливы, когда имеете дело с неожиданным. Не переусердствуйте. Не спешите с выводами. (Проще сказать, чем сделать.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш рабочий день не будет проходить как обычно сегодня — почти наверняка. Произойдет что-то неожиданное, что создаст шум или узкое место. Это может создать проблемы с авторитетными фигурами, которые хотят объяснений. Если ситуация становится напряженной, никогда не стоит недооценивать силу вежливости.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Романтика может быть ухабистой дорогой сегодня, потому что что-то неожиданное застигнет вас врасплох. Управляйтесь как можно лучше, будьте терпеливы и любящи. Между тем, родители должны знать, что это день несчастных случаев для ваших детей, поэтому будьте очень бдительны. Держите глаза открытыми!

Если ваш день рождения сегодня

Лариса Андреевна Гузеева – популярная советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Настоящая сваха всея Руси и выдающийся советский шахматист Анатолий Карпов разделяют ваш день рождения сегодня. Вы – творческий коммуникатор, который свободен и легко знакомится. Вы цепкие и независимые. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор — выбирайте с умом.