Ежедневный гороскоп. Четверг, 21 марта 2019

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это сказочный день, чтобы пообщаться! Наслаждайтесь компанией друзей, а также общением с группами, клубами и организациями. (Это идеальный день для конференции или собрания.) Это также прекрасное время для изучения юридических и медицинских вопросов или работы с зарубежными странами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это день, когда вы можете заявить о чем-либо своему боссу или кому-либо из авторитетов, потому что они будут восприимчивы к тому, что вы скажете. Да, они счастливы и вы впечатлили их! Делайте все возможное, чтобы продвигать свою повестку дня. Попросите одобрение, разрешение или больший бюджет.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете наслаждаться путешествием ради удовольствия сегодня, потому что вы счастливы и готовы исследовать мир! Вам понравятся бурные дискуссии о метафизике, политике, философии и религии. Между тем возможен флирт с кем-то из другой культуры!

Рак (21 июня — 22 июля)

Держите карманы открытыми, потому что сегодня вы можете получать подарки и деньги от кого-то. Это, безусловно, отличный день для обсуждения того, как делить или делиться чем-то вроде наследства, потому что каждый чувствует себя доброжелательным и готовым к сотрудничеству. Это также отличный день для получения ипотеки или кредита.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня теплые и дружеские, потому что у всех отличное настроение! Люди чувствуют щедрость друг к другу и стремятся поделиться идеями и веселыми занятиями. По сути, вы спокойны и хотите поделиться своими чувствами со всеми, кого встречаете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не работай сегодня один. Вместо этого пожинайте плоды работы с группами или коллегами, потому что это идеальный день для сотрудничества с другими. Вам понравится любой шанс насладиться путешествием, связанным с работой, потому что это расширит ваш мир.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день! Различные ситуации, искусство, вечеринки, веселые обеды, спортивные мероприятия, игры с детьми и любые забавные развлечения порадуют вас сегодня. Люди расслаблены, спокойны и щедры друг к другу. Это бонус!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Пригласите друзей на хорошую еду и питье сегодня, потому что вам понравится развлекаться дома. Это также отличный день для того, чтобы отремонтировать и настроить свои достижения (что означает, что вы можете похвастаться своими усилиями). Вы также можете изучить возможности недвижимости, которые будут вам выгодны!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для актеров, учителей, писателей и всех, кто занимается продажами и маркетингом, потому что вы можете зарабатывать деньги своими словами сегодня. Юридические вопросы пойдут хорошо. Вам понравится компания других, особенно высокопоставленных, этичных людей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сказочный день для бизнеса и коммерции. Вы не только найдете способы повысить свой доход, но и захотите покупать красивые вещи, которые выглядят стильно и заставляют вас чувствовать себя великолепно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете себя довольным и доброжелательным к другим, потому что вы в мире со своим миром. Вот почему вы хотите поделиться своими добрыми чувствами с другими. Вы будете щедры к другим и естественно, это вернется к вам, если не сейчас, то в будущем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Уединение в прекрасной обстановке порадует вас сегодня, потому что вы чувствуете себя спокойным, медитативным и созерцательным. Вы чувствуете альтруизм и будете рады любой возможности помочь кому-то, если сможете. Держите глаза открытыми для способов сделать это. Единственное, что вы берете из этого мира, это то, что вы отдали.

Если ваш день рождения сегодня

Популярный ведущий программы «Орел или решка» Андрей Бедняков и министр иностранных дел России Сергей Лавров, сегодня разделяют ваш день ​​рождения. Вы страстный и созерцательный. Вы также можете быть эксцентричным. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому в этом году. Начните инвентаризацию, чтобы вы могли отпустить все, что больше не имеет отношения к вашей жизни. Это не потеря. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы вы могли двигаться дальше!