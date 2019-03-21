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Ежедневный гороскоп. Четверг, 21 марта 2019
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Киргизская диаспора: Информация о беспорядках в Якутске преувеличена
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Павел Пинигин высказался о митинге в эфире НВК
20.03.2019, 21:50
Якутск
В Якутске построят безопасные и качественные дороги
20.03.2019, 20:36
Происшествия
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Глава муниципалитета в Якутии требует найти виновных в смерти жены
20.03.2019, 20:32
Спорт
Президент UWW о Кубке мира по вольной борьбе в Якутии 
20.03.2019, 19:01
Спорт
Вожатый стал победителем в республиканском чемпионате по современным танцам
20.03.2019, 18:15
Экономика
График отключений электроэнергии в Якутии на 21 марта
20.03.2019, 18:10
Общество
Эксклюзив
Московские эксперты о мартовских событиях в Якутии
20.03.2019, 17:56
Происшествия
В Якутске нашлись без вести пропавшие дети
20.03.2019, 17:43
Экономика
Сахатранснефтегаз: Жизнь на трассе кипит
20.03.2019, 17:28
Спорт
В Якутске пройдут традиционные гонки «Лыжня России – 2019»
20.03.2019, 17:16
Культура & Образование
Ученые обсудили возможности новых подходов в сельском хозяйстве Арктики
20.03.2019, 16:58
Культура & Образование
«Радуга Севера»: маленький трамплин в большую творческую жизнь
20.03.2019, 16:49
Якутск
Предприниматели Якутска напряглись от внеплановых проверок — омбудсмен
20.03.2019, 16:44
Политика
Законопроект о «22-й кнопке» позволит поддержать местные телеканалы
20.03.2019, 16:26
Якутск
Резонанс
В автосервисе, куда насильно привезли женщину, работали нелегалы
20.03.2019, 16:15
Происшествия
В Якутске поймали автобусного карманника
20.03.2019, 16:03
Общество
Эксклюзив
Довели! Олимпия удалила свой профиль в Инстаграме
20.03.2019, 16:01
Общество
С 20 марта в России изменились правила постановки на учёт мигрантов
20.03.2019, 15:50
Общество
Резонанс
В 2018 году в Якутии выявлено более 200 нарушений миграционного законодательства
20.03.2019, 15:37
Политика
Туйара Константинова рада оказаться в числе лидеров партии «Единая Россия»
20.03.2019, 15:36
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Некоторые народные депутаты пришли на сессию в национальных камзолах
20.03.2019, 15:24
Культура & Образование
В Якутии стартовала предметная олимпиада вузов России
20.03.2019, 15:05
Культура & Образование
«Охота и рыбалка в Якутии» отметит 10-летие выхода телепередачи
20.03.2019, 14:44
Финансы
Не упустите шанс воспользоваться весенним предложением АЭБ для милых дам!
20.03.2019, 14:29
Культура & Образование
24 марта – День «Журфикса»!
20.03.2019, 14:19
Происшествия
В Якутии эвакуировали жителей дома из-за сообщения о заложенной бомбе
20.03.2019, 14:04
Происшествия
Резонанс
МВД прокомментировало сообщение о убийстве мигрантов в Якутске
20.03.2019, 14:02
Происшествия
Видео
Антимигрантские настроения в Якутске: найдены агрессоры?
20.03.2019, 14:00
Культура & Образование
Полезные каникулы с Якутской ГСХА
20.03.2019, 13:45
Спорт
Бесплатные зарядки и тренировки пройдут в Якутске
20.03.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Самые странные человеческие болезни
20.03.2019, 13:00
Общество
Изменились правила постановки на учет мигрантов
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 Ил Тумэн принял решение по кандидатуре прокурора Якутии
20.03.2019, 12:47
Судебная хроника
Жительница Якутии пожаловалась в прокуратуру на больницу
20.03.2019, 12:35
Якутск
Вывоз снега в Якутске идет с опережением
20.03.2019, 12:26
Политика
Видео
Эксклюзив
Дрожа и запинаясь? Ил Тумэн обсудил антимигрантский митинг в Якутске
20.03.2019, 12:23
Политика
Пополнение в рядах Адвокатской палаты Якутии
20.03.2019, 12:11
Политика
Резонанс
Народные депутаты Якутии возмущены
20.03.2019, 12:04
Происшествия
В Якутске едва не погиб ребенок
20.03.2019, 11:58
Происшествия
Резонанс
Организатор несанкционированного митинга в Якутске задержан
20.03.2019, 11:51
Происшествия
В Якутии выявлены нарушения в отлове бродячих животных
20.03.2019, 11:37
Якутск
Якутск и Вилюйский улус подписали соглашение о сотрудничестве
20.03.2019, 11:22
Общество
Резонанс
Ассоциация корейцев Якутска: У преступлений нет национальности
20.03.2019, 11:10
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
20.03.2019, 11:08
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Вопросы миграционной политики рассмотрят в Ил Тумэне
20.03.2019, 10:56
Путешествия
Из Якутии в Турцию будут организованы чартерные рейсы
20.03.2019, 10:36
Политика
Резонанс
Александр Подголов: Диаспоры должны отвечать за своих земляков
20.03.2019, 10:22
Происшествия
Пожары в Якутии
20.03.2019, 10:17
Политика
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Евгения Михайлова: Странная ситуация – депутаты не поддерживают вузы?
20.03.2019, 10:11
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20.03.2019, 10:01
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Полиция задержала группу молодых людей, громивших овощные киоски в Якутске
20.03.2019, 9:47
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Гороскоп
21 марта 2019, 0:01
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Ежедневный гороскоп. Четверг, 21 марта 2019

15, 16 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Весы

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это сказочный день, чтобы пообщаться! Наслаждайтесь компанией друзей, а также общением с группами, клубами и организациями. (Это идеальный день для конференции или собрания.) Это также прекрасное время для изучения юридических и медицинских вопросов или работы с зарубежными странами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это день, когда вы можете заявить о чем-либо своему боссу или кому-либо из авторитетов, потому что они будут восприимчивы к тому, что вы скажете. Да, они счастливы и вы впечатлили их! Делайте все возможное, чтобы продвигать свою повестку дня. Попросите одобрение, разрешение или больший бюджет.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы будете наслаждаться путешествием ради удовольствия сегодня, потому что вы счастливы и готовы исследовать мир! Вам понравятся бурные дискуссии о метафизике, политике, философии и религии. Между тем возможен флирт с кем-то из другой культуры!

Рак (21 июня — 22 июля)

Держите карманы открытыми, потому что сегодня вы можете получать подарки и деньги от кого-то. Это, безусловно, отличный день для обсуждения того, как делить или делиться чем-то вроде наследства, потому что каждый чувствует себя доброжелательным и готовым к сотрудничеству. Это также отличный день для получения ипотеки или кредита.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня теплые и дружеские, потому что у всех отличное настроение! Люди чувствуют щедрость друг к другу и стремятся поделиться идеями и веселыми занятиями. По сути, вы спокойны и хотите поделиться своими чувствами со всеми, кого встречаете.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не работай сегодня один. Вместо этого пожинайте плоды работы с группами или коллегами, потому что это идеальный день для сотрудничества с другими. Вам понравится любой шанс насладиться путешествием, связанным с работой, потому что это расширит ваш мир.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день! Различные ситуации, искусство, вечеринки, веселые обеды, спортивные мероприятия, игры с детьми и любые забавные развлечения порадуют вас сегодня. Люди расслаблены, спокойны и щедры друг к другу. Это бонус!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Пригласите друзей на хорошую еду и питье сегодня, потому что вам понравится развлекаться дома. Это также отличный день для того, чтобы отремонтировать и настроить свои достижения (что означает, что вы можете похвастаться своими усилиями). Вы также можете изучить возможности недвижимости, которые будут вам выгодны!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для актеров, учителей, писателей и всех, кто занимается продажами и маркетингом, потому что вы можете зарабатывать деньги своими словами сегодня. Юридические вопросы пойдут хорошо. Вам понравится компания других, особенно высокопоставленных, этичных людей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это сказочный день для бизнеса и коммерции. Вы не только найдете способы повысить свой доход, но и захотите покупать красивые вещи, которые выглядят стильно и заставляют вас чувствовать себя великолепно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете себя довольным и доброжелательным к другим, потому что вы в мире со своим миром. Вот почему вы хотите поделиться своими добрыми чувствами с другими. Вы будете щедры к другим и естественно, это вернется к вам, если не сейчас, то в будущем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Уединение в прекрасной обстановке порадует вас сегодня, потому что вы чувствуете себя спокойным, медитативным и созерцательным. Вы чувствуете альтруизм и будете рады любой возможности помочь кому-то, если сможете. Держите глаза открытыми для способов сделать это. Единственное, что вы берете из этого мира, это то, что вы отдали.

Если ваш день рождения сегодня

Популярный ведущий программы «Орел или решка» Андрей Бедняков и министр иностранных дел России Сергей Лавров, сегодня разделяют ваш день ​​рождения. Вы страстный и созерцательный. Вы также можете быть эксцентричным. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому в этом году. Начните инвентаризацию, чтобы вы могли отпустить все, что больше не имеет отношения к вашей жизни. Это не потеря. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы вы могли двигаться дальше!

Источник: SAKHALIFE.RU
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