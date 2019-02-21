Ежедневный гороскоп. Четверг, 21 февраля 2019

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

После 9:30 утра у нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня ваше внимание нужно обратить на личные отношения. Эти люди будут гораздо важнее для вас, чем обычно. Вы можете испытывать к ним теплые чувства или наоборот, вы можете испытывать ревность. Но у вас будут сильные чувства!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы должны согласиться с тем, что вам придется ставить желания и потребности других выше своих собственных. Вы можете обидеться или почувствовать, что задето чувство собственного достоинства, но вы будете рады делать то, что нужно сделать. (Это замечательно.)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня будет сложно скрыть свои чувства от других, так что даже не беспокойтесь. Вы можете чувствовать себя защитником и заботиться о других. Или вы можете чувствовать себя собственником? Может быть что угодно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вам понравится быть в одиночестве. Многие из вас будут искать комфорт в собственном доме, чтобы вы могли избежать суеты внешнего мира и расслабиться в знакомой обстановке. Наслаждайтесь этим необходимым временем самоанализа.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваши дискуссии с другими людьми будут сегодня субъективными, потому что вы просто не можете не прийти с вашей собственной точки зрения на «инстинктивный» уровень. Это просто глубокая реакция. Вот почему вы хотите серьезно пообщаться, с кем бы вы ни встретились, а не болтать о погоде.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку сегодня легко отождествить себя с вашим имуществом, вы возможно, не захотите одалживать что-либо кому-либо или позволять им это использовать. Как будто вещи представляют многое в вашем уме сегодня. Возможно, вы держитесь за воспоминания, что мы все и делаем.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что может сделать вас очень эмоциональным и дарить чувства всем, кто вас окружает. Как ни странно, это также может сделать вас эмоционально требовательным! Произойдет одна хорошая вещь: она немного увеличит вашу удачу!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы испытываете желание уйти от всего, что вас окружает и искать какое-то тихое место только для себя. Вы не чувствуете себя асоциальным. Вам просто нужно немного отдыха и немного тишины и покоя. Это также хороший день для изучения мистических или духовных дисциплин.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Общаясь с вашими друзьями сегодня, вы можете обнаружить, что чувствуете себя более защищающим и поддерживающим, чем обычно. В качестве альтернативы вы можете привлечь к себе кого-то, кто оказывает вам такую ​​эмоциональную поддержку. Это потому, что луна, которая питает, находится в вашем Доме дружбы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

По некоторым причинам, некоторые из самых интимных деталей вашей личной жизни сегодня выставлены на всеобщее обозрение. Может быть, у вас будет публичный спор? Или, может быть, вы хотите помочь кому-то еще, через вашу работу или ваши отношения с боссом?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас есть сильное желание уйти от всего этого и сделать что-то другое. В идеале, путешествуйте куда-нибудь, если можете. Если нет, изучите свой собственный двор и станьте туристом в своем городе. Познакомьтесь с новыми друзьями или поговорите с людьми из других стран или сделайте все возможное, чтобы стимулировать вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня ваши эмоциональные переживания будут более интенсивными, чем обычно. Это может быть потому, что вы обсуждаете собственность или богатство кого-то другого. Или вы можете оспаривать долг или наследство. Держите свою рубашку ближе к телу.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Вера Алентова, певец Николай Расторгуев и актер Илья Любимов сегодня делятся твоим днем ​​рождения. Вы спокойны, расслаблены и часто интересуетесь духовностью. Вы скромны в своих талантах и ​​склонны плыть по течению. Это ваш урожайный год и основные достижения, потому что вы пожинаете плоды последнего десятилетия. Вы почувствуете силу и лидерство во всех своих отношениях. Идите. Сделайте это! Пора думать об успехе, силе и деньгах!