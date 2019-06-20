Ежедневный гороскоп, четверг 20 июня 2019

16, 17 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Предостережение: Избегайте покупок или важных решений с 4:00 до 19:30. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сделайте все возможное, чтобы не запутаться в семейном споре сегодня, особенно с авторитетом или кем-то старше. В чем смысл? Что вы пытаетесь доказать? Результатом будут злые слова и плохие чувства, и ничего не будет достигнуто. Сделайте что-нибудь еще.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это классический день, чтобы не вступать в противоречие с другими, что также может привести к несчастным случаям. Поэтому будьте умным. Избегайте этих споров. Не покупайте ничего, кроме еды, топлива и развлечений. Сохраняйте спокойствие, потому что этот день пройдет. Не нужно ничего никому доказывать.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Будьте в курсе Лунной тревоги сегодня. (См. Выше) ограничьте расходы на еду, бензин и развлечения. Избегайте важных финансовых решений. В особенности избегайте финансовых споров и ссор по поводу собственности, наследства и тому подобного. Сохраните мир.

Рак (21 июня-22 июля)

Это классический день для споров с партнерами и близкими друзьями. Частично это потому, что люди хотят «улучшать» других или рассказывать им, как что-то делать. Иногда это может сойти с рук – но сегодня не может. Не зацикливайтесь на чем-то, где вы либо нападаете на кого-то, либо должны защищаться.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это ужасный день для улучшения реформ на работе или дома. Это пройдет как летящий воздушный шар. Кроме того, сегодня есть оповещение о Луне, а это значит, что сегодня плохой день для важных решений. Держите мысли легкими. Не переусердствуйте.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Родители должны быть нежными и спокойными со своими детьми сегодня, потому что это классический день для них, чтобы иметь шипящие припадки и распады. Это не их вина – эти вибрации в воздухе. Кроме того, романтические партнеры также могут поссориться. Терпение! Будьте понимающим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя вы великий спорщик, вы на самом деле избегаете конфликтов. Вам нужна гармоничная среда. Поэтому не общайтесь с родителями, боссами и VIP-персонами сегодня, потому что могут возникнуть споры. Не делайте умных предложений. Просто подождите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не ввязывайтесь в споры о политике, религии или национальных проблемах сегодня. Также избегайте любых споров, потому что они могут стать неприятными. Люди сегодня немного взволнованы, поэтому держит слова легкими. Будьте вежливы. Тихо идите и несите свой мобильный телефон.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хотя у вас может возникнуть соблазн поспорить о наследстве, имуществе, долгах или страховых проблемах – сегодня ужасный день для этого. Для начала, есть Лунная тревога, а это значит, что ничего не выйдет. Во-вторых, люди будут противными. Убегайте! Убегайте!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это может быть эмоциональный день для вас, особенно если вы чувствуете трудных партнеров и близких друзей. Однако, что бы ни случилось, не принимайте приманку. Сегодня Лунная тревога. Все в порядке. Оставайтесь на вашей стороне дороги и возможно, побалуйте себя невинным удовольствием.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с проблемами, связанными с домашними животными, потому что что-то может выйти из-под контроля! Также будьте терпеливы с коллегами и клиентами, потому что люди хотят спорить. Однако помните, что для драки нужны двое. Не показывайтесь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня. Кроме того, романтические партнеры должны быть терпеливыми и понимающими друг с другом, потому что люди сегодня находятся друг у друга в глотке. Это один из тех дней. Побалуйте себя мороженым.

Если ваш день рождения сегодня

Советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки Никола́й Дроздо́в сегодня разделяет ваш день рождения. Вы любите изучать новые вещи и делиться своими идеями с другими. Вы обладаете молодым мировоззрением и наслаждаетесь компанией своих друзей. Ваша тяжелая работа начнет окупаться в этом году! Поэтому начните упрощать свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны изучить любую физическую дисциплину, которая вам нравится.