Ежедневный гороскоп, четверг 18 июля 2019

15, 16 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

После 2:30 утра у нас «все ясно», чтобы делать покупки и вести дела. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это неровный день. Родители должны быть терпеливы со своими детьми. Романтические партнеры должны быть терпеливы друг с другом. Даже друзья или члены групп могут расходиться друг с другом. Просто смиритесь с тем, что так оно и есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это не тот день, когда у боссов и авторитетных деятелей просят разрешения или одобрения. Их ответ будет либо: «Нет» или «Ты с ума сошел?» Семейные отношения с родителями и авторитетными фигурами сегодня напряжены. Из-за повышенной активности и беспорядка дома хаос изнашивается. Будьте милым

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это подверженный несчастным случаям день, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Замедлитесь и успокойтесь. Кроме того, избегайте споров с другими, особенно споров о политике, религии и национальных проблемах – очень спорных тем! Охладите свои моторы.

Рак (21 июня-22 июля)

Денежные споры вероятны сегодня. Они могут касаться наличных денег или общей собственности или даже общих обязанностей. Кроме того, дискуссии о наследовании и страховании также являются рискованными. Держитесь подальше от них сегодня и ждите другого дня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится напротив вашего ретроградного Меркурия и Марса в вашем знаке, и в то же время она противоречит взрывному Урану. Вот почему споры с партнерами и близкими друзьями, и, возможно, начальством и даже полицией просто разразятся. Используйте некоторую самодисциплину. Будьте внимательны и обратите внимание на то, что вы говорите. Будьте взрослым.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Трудности с коллегами по работе сегодня вероятны из-за ошибок, задержек, потери документов и проблем с компьютером или поломок оборудования. Какова бы ни была причина вашего раздражения, не позволяйте ему овладеть вами. Не будьте рабом своего импульса эмоций. Будьте холодным.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны быть терпеливы со своими детьми сегодня. Непонимание, напряженность и задержки могут вызвать разочарование сегодня, поэтому будьте терпеливы с детьми, потому что они также чувствуют это разочарование. Это просто временное темное облако на вашем горизонте.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваши отношения с авторитетными фигурами (родителями, начальниками, учителями и полицией), а также с членами семьи сегодня спорны. Люди готовы спорить, потому что они разочарованы и легко гневаются. Ищите способы помочь сгладить ситуации. Будьте частью решения, а не проблемы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Из-за быстро расстраивающейся и нетерпеливой энергии сегодня могут произойти аварии. Это могут быть словесные несчастные случаи или физические несчастные случаи – в любом случае вам это не нужно. Ваш единственный выход – это омедленнее и полегче. Не принимайте ничего лично. Оставайтесь холодным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Финансовые споры или аргументы о финансовых обязанностях могут иметь место сегодня. Внезапные, неожиданные проблемы могут возникнуть, что означает, что вам нужно быть в курсе банковских и финансовых деталей. Не будьте пойманным охраной внизу. Делайте свою домашнюю работу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Луна сегодня противоположна ретроградным Меркурию и Марсу, плюс она не в ладах с вашим правителем Ураном. Это вам не гладкий парусный спорт! Сегодня вы столкнетесь с некоторыми скачками скорости, что означает, что вы должны быть внимательны и бдительны, и, прежде всего, терпеливы с другими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Подумайте, прежде чем говорить сегодня, потому что слишком легко рассердится, в основном потому, что другие люди слишком остро реагируют! Люди сегодня расходятся друг с другом. Это может привести к несчастным случаям или заставить людей говорить то, о чем они потом пожалеют. Будьте мудрым.

Если ваш день рождения сегодня

Оперная певица Любовь Казарновская разделяет ваш день рождения сегодня. Вы реалистичны и имеете здравый смысл. У вас также есть теплое сердце и чувствительность к другим. В этом году вы заканчиваете то, что начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.