Ежедневный гороскоп. Четверг, 14 февраля 2019

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Марс переезжает в ваш Дом денег, чтобы остаться на шесть недель, побуждая вас усердно работать, зарабатывать деньги и тратить их! Сегодня вы хотите по-настоящему поговорить с кем-то по душам. Может ли это быть связано с Днем Святого Валентина?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Огненный Марс движется к вашему знаку сегодня, где он будет оставаться в течение следующих шести недель, повышая вашу энергию и делая вас смелыми и прямыми! Наслаждайтесь физическими упражнениями в это время.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке напротив Юпитера, поэтому вы готовы веселиться, особенно на ваших условиях. Вы не хотите, чтобы вас во что-то толкали, потому что свобода – это проблема сегодня. Тем не менее, это игривый, веселый день!

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы будете более активны с друзьями и группами в течение следующих шести недель. Вы можете соревноваться с кем-то, будь то человек или команда. На самом деле, вы, скорее всего, достигнете своих целей, работая с другими в следующем месяце. Ищите беспроигрышные ситуации.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня огненный Марс перемещается в верхнюю часть вашего графика, чтобы остаться в течение следующих шести недель, что пробуждает ваши амбиции, как никогда раньше! Вы будете усердно работать для достижения своих целей и захотите, чтобы независимость сделала это, потому что вы хотите быть своим собственным боссом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Некоторые аспекты вашей личной жизни могут быть публичными сегодня. Возможно, это относится ко Дню Святого Валентина? Будем надеяться, что это не публичный спор с вашим боссом. В целом, ваше желание путешествовать и получить дополнительное образование будет сильным в следующем месяце.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это социальный, веселый день, поэтому вы хотите хорошо провести время! Вы будете развлекаться дома или ремонтировать его. Ваше сексуальное влечение также будет сильным. В следующие шесть недель вам, возможно, придется столкнуться с кем-то из-за чего-то.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас сегодня сильное мнение о деньгах и вы готовы их тратить. Подвох в том, что вы хотите потратить их на собственных условиях. Вы не хотите чувствовать принуждение кем-либо еще. Поскольку огненный Марс будет напротив вашего знака в течение следующих шести недель, будьте терпеливы с другими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна напротив вашего знака, но вы чувствуете себя прекрасно! Вы хотите общаться с другими и быть социальным. Между тем, когда огненный Марс меняет знаки сегодня, он все сильнее заставляет вас продвигаться на работе или в любом другом начинании, которое вы хотите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличное время, чтобы делать покупки для гардероба, потому что вам нравится то, что вы видите в зеркале. Сегодня вы будете общительными с другими, особенно коллегами. В следующие шесть недель вы захотите поиграть и уйти в отпуск, если сможете. Почему бы и нет?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это игривый, светский день! Тем не менее, увеличение хаоса, напряженности и активности в тылу будет сложной задачей в течение следующих шести недель. Держите голову светлой, а порох сухим. Не ищите неприятностей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В следующие шесть недель вы будете заняты короткими поездками, большим чтением и учебой, а также сильным желанием учить других или возможно, даже учиться. Ваша интеллектуальная энергия будет заряжена и вы захотите поговорить со всеми.

Если ваш день рождения сегодня

Ведущий «Комеди клаб» Гарик Мартиросян, певицы Юля Савичева и Ирина Дубцова разделяют ваш день рождения сегодня. Вы остроумный собеседник, который также отлично решает проблемы. Вы заботитесь о результатах. В этом году вы начинаете новый цикл захватывающих изменений и начинаний, поэтому пришло время уточнить ваши цели. Помните: то, что вы начинаете сейчас, развернется в будущем. Будьте готовы взять на себя инициативу. К счастью, ваша физическая сила увеличится в этом году!