Ежедневный гороскоп, четверг 13 июня 2019

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или важных решений с 8:00 до 9:15 вечера. После этого Луна движется из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с другими. Тем не менее, проверьте Лунную тревогу выше и вы увидите, что большую часть этого дня также Лунная тревога. Не принимайте важных решений и не делайте крупных покупок!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня на работе у вас может возникнуть желание улучшить положение вещей или провести реформы, но, скорее всего, это будет зря. Это потому, что большую часть этого дня представляет собой «Лунная тревога», а это очень слабая ситуация. Подождите до завтра.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Во время Лунной тревоги следует избегать важных решений и крупных расходов. Тем не менее, легко быть креативным и мыслить нестандартно! Сегодня это может помочь вам, развивая искусство, общение и игровые занятия с детьми.

Рак (21 июня-22 июля)

Если возможно, следуйте вашему желанию отдохнуть дома сегодня, потому что будете чувствовать себя хорошо. Однако избегайте споров о том, как что-то делать или улучшать, особенно сегодня утром, потому что это будут просто горячие споры, которые ничего не значат.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это нечеткий день. Раннее утро на восточном побережье неплохое, но Лунная тревога начинается утром и длится весь день с 8 утра до 9:15 вечера. Ой! Ожидайте задержки, нехватки и смутную путаницу. Преимущество Лунной тревоги — это социальное время и оно поощряет креативность.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится в вашем Денежном Доме, но большую часть этого дня представляет собой оповещение о Луне, что означает, что вы должны отложить важные финансовые решения и ограничить расходы на еду, газ и развлечения. Вы можете сделать свою домашнюю работу. Но не действуйте, пока Лунная тревога не закончится.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня в вашем знаке Лунная тревога, поэтому вы можете чувствовать себя дрейфующими и лишенными мотивации или направления. Это незначительно, однако ограничьте расходы едой, топливом и развлечениями. Не предлагайте ничего важного. Не соглашайтесь ни на что важное.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Просто отдохните сегодня, потому что это туманный день. Путешествие, средства массовой информации, публикации плюс медицина и закон – ваша цель. Тем не менее, будьте умны и подождите, пока не закончится сегодняшнее оповещение о Луне, прежде чем принимать какие-либо важные решения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это прекрасный день для общения с другими людьми, особенно с женщинами. Вы можете также изучить цели на будущее с кем-то. Не соглашайтесь ни с чем, пока Лунная тревога не закончится. Предупрежден – значит вооружен.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это плохой день для принятия важного решения из-за предупреждения о Луне. Ирония в том, что если вы примете плохое решение, оно будет публичным и у вас будет яйцо на лице. Нехорошо!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня день, чтобы убежать и присоединиться к цирку. Согласитесь, ничего важного нельзя делать из-за предупреждения о Луне. Однако, поскольку вы можете мыслить нестандартно, вы полны оригинальных идей! Дождитесь завтрашнего дня, чтобы узнать, следует ли им действовать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете сосредоточиться на налогах, долгах, долевой собственности, наследствах и богатстве вашего партнера или кого-то еще. Дискуссии о совместной ответственности также могут быть на столе. Пожалуйста, обратите внимание: это плохой день, чтобы решить что-либо или тратить деньги.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Сергей Маковецкий и телеведущая Дана Борисова разделяют ваш день рождения сегодня. Вы умны, юмористичны и очень быстро меняете настроение. Вы заинтересованы во многих темах и очень общительны и дружелюбны. Служение другим – ваша тема в этом году с точки зрения ответственности как перед семьей, так и перед собой. Поэтому берегите себя, чтобы вы были сильным ресурсом. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.