Ежедневный гороскоп, четверг 1 августа 2019

29, 30, 1 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

После 6:30 утра у нас есть «все чисто», чтобы делать покупки и вести дела. Новолуние во Льве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодняшнее новолуние, возможно, лучший день в году для размышлений о том, как вы совмещаете работу и игру. Вы достаточно отдыхаете? Вы ищете способы выразить свои творческие таланты? Вы живете так, как вы могли бы посоветовать кому-то еще жить? Между тем, социальные планы могут измениться сегодня.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее новолуние – это ваш шанс подумать, как улучшить свой дом, а также как улучшить семейные отношения. Стоит инвестировать в семью, потому что семья – это золото. Между тем, ваша домашняя рутина будет прервана сегодня, а это значит, надо оставаться на ногах!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это подверженный несчастным случаям день, поэтому обратите внимание на все, что вы говорите и делаете. Тем не менее, вы можете быть полны оригинальных, творческих идей. Ожидайте встретить новые лица и увидеть новые места – что-то новое. Соблюдайте свой стиль общения с другими.

Рак (21 июня-22 июля)

Это хороший день, чтобы сосредоточиться на том, как вы можете использовать свое имущество и богатство, чтобы лучше управлять своей жизнью. Например, если вы владеете больше, чем вам нужно, то вы являетесь жертвой своего имущества. Это хороший день, чтобы подумать о вашей системе ценностей, а также о ваших отношениях с вещами, которыми вы владеете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Возможно, вы захотите сегодня восстать против кого-то, кто находится у власти. «Я чертовски зол и не собираюсь больше это терпеть!» Или, может быть, сегодня сложно иметь дело с родителем или начальником. Удачи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы чувствуете себя беспокойно и непослушно. Это очень верно. Я думаю, что можно быть лично довольным и все еще хотеть видеть положительные изменения, сделанные в мире.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас сегодня сильное стремление к волнению, поэтому вы можете кого-нибудь спровоцировать. Или вы можете быть расстроены, если кто-то предъявляет к вам эмоциональные требования? Это сбивает с толку, потому что обычно вам не нравится раскачивать лодку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с родителями, начальством и полицией сегодня сложны и непредсказуемы. Если тебя вытащили на ковер, не будьте вялым. Не усугубляйте дела. Не пытайтесь ничего доказать. Ваша цель – выбраться из горячей воды – и, возможно, из города!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы поездок могут быть отменены, прерваны или изменены сегодня. Или, может быть, вам вдруг придется путешествовать? Кроме того, школьные расписания могут внезапно измениться, особенно в колледжах, техникумах и университетах. Дважды проверьте все, чтобы сэкономить время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Поскольку что-то неожиданное может повлиять на банковское дело, страховые вопросы или что-то связанное с завещанием и наследством или имуществом – дважды проверьте эти области, чтобы не заснуть при переключении. Вам может понадобиться поймать что-то вовремя, чтобы предотвратить потерю.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку сегодня вы жаждете небольшого волнения, вы можете спровоцировать кого-то, кто находится рядом с вами. Но разумно ли это? Не совсем потому, что Марс находится напротив вашего знака, поэтому конфликты с другими легко вспыхнуть. Вам это не нужно. Это ваша мантра. Вам не нужны неприятности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что-то в вашей работе или в вашей повседневной работе будет сегодня непредсказуемым. Что-то будет прервано. Вы можете пропустить встречу или опоздать на что-то. Нехватка персонала, компьютерные сбои, смешанные события могут вызвать каскад событий. «О нет!»

Если ваш день рождения сегодня

Актер Анатолий Белов, делит ваш днем ​​рождения сегодня. Вы дружелюбны и оптимистичны. Вы также креативны, изобретательны и обладаете изумительным воображением. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.