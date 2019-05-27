Ежедневные усилия неминуемо приведут вас к цели! — международный мотивационный тренер Жанат Жусупов

Хотите стать богатым? Стать истинной женщиной? Найти свое предназначение? Ответы на эти животрепещущие темы в наше время обещает дать каждый уважающий себя тренер личностного роста, коуч или психолог. Но так ли легко это сделать? Какие результаты можно получить после этих тренингов?

В гостях у SakhaLife сегодня интереснейшая личность, человек с огромным багажом знаний в сфере личностного роста – международный мотивационный спикер Жанат ЖУСУПОВ.

— Жанат, перед началом нашего интервью хотим задать вам один очень важный вопрос. Надеюсь, вы не сапожник без сапог, как это бывает у многих современных тренеров? Люди, по нашему мнению, начинают делиться своими знаниями от избытка, достигнув определенного уровня развития. Какой уровень жизни у вас?

— Я как раз таки сапожник с сапогами. Я никогда не стремился стать тренером личностного роста. Я всего лишь делюсь знаниями, пропущенными через свой жизненный опыт. И знаниями своих наставников.

Мое кредо – не имею права говорить о том, чего сам не имею и не достиг. А мне есть о чем говорить. К примеру, почему я имею право говорить о семейных отношениях? Я являюсь семьянином, отцом 5 детей. Имел успехи в бизнесе — в 2004 году стал долларовым миллионером. Имею хорошие результаты в области здоровья. Я родился очень больным ребенком и, сколько себя помню, всегда искал методики исцеления.

Об уровне жизни скажу одно – не мне судить. Я вечный ученик

— Каким образом Вы пришли к своей деятельности мотивационного тренера? Почему решили этим заняться?

— Верите или не верите, но я никогда не мечтал быть мотивационным тренером. Все получилось, как само собой разумеющееся. Я когда-то был организатором подобных тренингов и были времена, когда преподаватель болел, уставал и т.п. Мне приходилось по его просьбе заменять его и вести занятия по бизнесу. Так как в то время я уже был действующим бизнесменом, для меня это не было трудной задачей. И так произошло, что сначала я стал бизнес-тренером и еще через какое-то время мотивационным тренером.

— Для кого Ваши тренинги? Кому Вы их рекомендуете?

— Мои тренинги я бы рекомендовал всем людям, кто хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону, тем, кого не устраивает нынешнее положение, у кого есть проблемы.

— Как успеваете вести свой стабильный бизнес и ездить по миру со своими тренингами? Поделитесь примером личной эффективности?

— Мои тренинги – это вид деятельности, ни в коем случае не бизнес. Успеваю же все по одной простой причине — я занимаюсь любимым делом. Человек, занимающийся любимым делом, всегда найдет на него время и не будет при этом уставать.

Пример моей личной эффективности в моем образе жизни. За свои 55 лет, можно сказать, я выработал определенный режим дня, питания и другие элементы.

— В начале июня вы будете в Якутске с особенной программой «Перезагрузка». В чем ее особенность? Какую перезагрузку получат ваши выпускники в итоге?

— Почему я взял за основу слово «Перезагрузка»? Сделал аналогию человека и компьютера. Что мы делаем, когда у компьютера начинаются сбои? Алгоритм устранения неполадок один. Сначала нужно включить антивирусную программу, удалить все ненужные файлы, закачать новые программы и потом нажать кнопку перезагрузки. Тот же принцип действует в отношении моих тренингов. Люди приходят ко мне с какими-то проблемами в области здоровья, личной жизни, работы, финансового положения и т.д. То есть с вирусами сознания. Приходя на тренинг, они удаляют их, получают новую программу и перезагружаются.

Есть такое выражение – «Знание, которое не улучшает качество жизни – хлам». В моем случае они действительно улучшают качество жизни. Люди после прохождения тренингов, как они сами говорят, делят свою жизнь на две части – жизнь до тренинга и жизнь после тренинга. Что они получают? Прежде всего, новое качество жизни и инструменты, которыми они будут пользоваться всю жизнь. Вложившись всего в один раз.

— Почему Вы рекомендуете своим слушателям обязательно пройти тренинг «Прощение»? Оно так важно? Чем?

— Совершенно верно. Я обязательно рекомендую пройти первый тренинг «Прощение». Слово прощение говорит само за себя. Мы свою жизнь тааак усложнили («сложно» происходит от слова «с ложью»), что пришла пора сделать «проще».

Так вот, люди приходят на мои тренинги с какими-то определенными обидами на своих родных, друзей, коллег… И если они попытаются войти в свою новую жизнь с эти грузом, у них это попросту не получится. Обиды похожи на мешок с гнилой картошкой, который кто-то пытается поднять на 5-ый этаж. Если он выкинет его, ему станет легче, не так ли?

— Умеете ли Вы убирать вредные установки нашего подсознания?

— Меня пугают эти слова: «сознание», «подсознание», «установки». Люди приходят на мои тренинги на добровольной основе, платят добровольно деньги за получаемую информацию, но принимать ее или нет – это сугубо их право. Поэтому скажу так – установки из подсознания наших слушателей никто убирать не будет. Тем более – это невозможно сделать за один тренинг. А вот информацию к размышлению, осознанию и пониманию корня своих проблем, наши выпускники получат обязательно.

Самое же главное, что получат наши выпускники – это вектор направления: куда идти, что делать и определенные инструменты, которые при ежедневном использовании обязательно принесут свой положительный результат.

— Как Вы относитесь к понятию кармы? Считается, что мы еще до рождения выбрали свой сценарий жизни, а это, значит, ничего изменить нельзя…

— Карма – это есть причинно-следственная связь. Как в Библии говорится, что посеешь, то и пожнешь. Карма действует по принципу «Мотив плюс действие. То есть она начинает работать или, как говорят, обучать или наказывать человека прежде всего за мотив какого-то умышленного вредоносного действия в прошлой жизни.

Да, существуют прежние жизни, прошлые воплощения и понятие судьбы, предначертанной Богом, Космосом или Всевышним. Но качественное прожитие жизни в радости, счастье и развитии в наших силах.

— И все-таки человек творец своей жизни. С чего каждый из нас должен начать строительство новой жизни?

— Соблюдать Триединство тела, души и духа. Старайтесь в своей новой жизни регулярно уделять внимание этим трем составляющим. Утром питайте тело при помощи зарядки, дыхательных, медитативных практик. Для души полезно читать книги, смотреть позитивные познавательные фильмы, общаться с душевными людьми. Для духа же важно выполнять свое предназначение и свою миссию. При соблюдении этих принципов можно смело назвать себя счастливым человеком.

— В чем Ваш источник энергии. Какие способы получения энергии Вы можете посоветовать?

— На своих занятиях я привожу много специальных техник накачки энергии при помощи практик цигун, хатха йоги, часто сравниваю человека с сотовым телефоном. Когда мы успеваем вовремя его зарядить, он работает. Когда же не успеваем, наш телефон превращается в обычный и никому не нужный кусок железа. Поэтому, не забывайте «заряжать» свое тело.

Самый главный источник поступления энергии – это любимое дело.

— Огромный ажиотаж у народа вызывают тренинги, обещающие людям помочь разбогатеть. Исходя из своего опыта, назовите основные причины бедности населения.

— Причины бедности бывают разные, но есть кое-какие закономерности. Этот факт очень хорошо прослеживается на одном из моих тренингов «Делай деньги». Его формат включает интересную игру с живыми деньгами. В конце игры обязательно определяется победитель. Только один победитель! Остальная масса людей остается в рядах «пролетариата» (от слова «пролетать») и «нищих» (от слова «ни с чем»).

Самое интересное — все участники игры стартуют на одинаковых условиях. В начале игры спрашиваю: «У кого сейчас есть причина не стать богатым?»

Ни один человек не поднимает руки.

— Почему выигрывает только один человек?

— Успешный человек – это своеобразная совокупность полезных привычек. Слово «бедность» имеет происхождение от слова «беда»! Почему человек в беде? Он не знает законов денег и имеет какие-то вредные установки относительно них. В 80 % случаев человек беден из-за своей психологии.

— Сейчас очень много внимания уделяется развитию женственности. На тренингах по ее развитию женщинам поголовно внушается мысль, что нужно перестать работать. Это правильно?

— Скажу лично свое мнение – да, я считаю, что это правильно. И на своих тренингах призываю женщин становиться более женственными. Без нравоучений, лишних морализаций и слов «обязана» и «должна». Женщина не лошадь ломовая. Женщина – цветок. У цветка же всего две функции – всегда быть красивой и всегда благоухать. Красота спасет мир.

Теперь поговорим о предназначении женщины, которое требует от нее Всевышний. Оно в том, чтобы нести в этот мир красоту и всегда быть в состоянии любви. Сила женщина в ее слабости, скорость женщины в ее плавности.

— Очень интересно! Откуда в Вас столько знаний? Назовите главный их источник.

— На ранних этапах моей жизни у меня были наставники, учителя, мастера. Были умные книги. Но неиссякаемым источником знаний всегда служит сама жизнь, мои жизненные экзамены.

— Вы известный практик социальной йоги. К каким изменениям в жизни вас привела йога?

— Мне когда-то очень посчастливилось встретиться с моим наставником йоги, который познакомил меня с ее настоящей философией и глубоким пониманием. Ранее я считал йогу разновидностью гимнастики, но она оказалась гораздо более широким понятием. Это стиль жизни!

К каким результатам привела меня йога? К колоссальным результатам. Я убрал две межпозвонковые грыжи, похудел со 110 кг до моего нынешнего здорового веса. Я вышел из депрессии, научился думать глубже, дальновиднее…

Йога приносит в нашу жизнь большую радость и истинное умиротворение.

— Немного саморекламы. В чем главное отличие Ваших тренингов от тренингов других спикеров саморазвития?

— Наверное, в том, что я всегда на связи с моими выпускниками. Для них я доступен в любой точке планеты, где бы я ни находился. Обязательно отвечаю на вопросы, которые посчитаю существенными, а не заданными от праздного любопытства.

Вторая моя уникальность, скорее всего, заключается в моем рабочем принципе ответственности за тех, кого я «приручил».

Третье отличие я выделил через отзывы своих выпускников, которые всегда отмечают очень простую, доступную и легкую форму проведения моих тренингов. Люди на них по-настоящему расслабляются и открываются.

— Дайте нашим читателям, которые по каким-то причинам не смогут посетить ваши тренинги какой-то универсальный и 100% действующий совет.

— Покажу на примере своеобразных математических формул. Секрет успеха в любой сфере слагается из трех составляющих: 10% — это наши навыки, знания, умения; 30% — наше мышление и целых 60% — наше окружение.

Отсюда следует один вывод – хотите начать менять свою жизнь? Сначала внимательно рассмотрите свое ближайшее окружение. Наше «Я» есть среднее составляющее 7 человек, с которыми вы чаще всего общаетесь и контактируете. По этой причине многие люди не достигают успеха даже после успешного прохождения тренингов или чтения мотивирующих полезных книг. Их среда вытягивает их обратно.

Второй свой универсальный совет я тоже покажу в виде математической формулы.

1 в 365 степени будет равняться одному.

0.99 в 365 степени=0,01.

1,01 в 365 степени =38

Отсюда вывод, даже самые незначительные, но ежедневные микроусилия неизбежно приводят к значительным результатам в вашей жизни.

Живите по принципу — День без практики зря прожитый день. Не топчитесь на месте.

СПРАВКА

Жанат ЖУСУПОВ – мотивационный тренер социальной йоги

Инстаграм-страница: @zhanat_trener

Тренинги: «Прощение», «Техники накачки энергии», «Он + Она», «Целься и достигай», «Делай деньги!», «Будь здоров!», «Выступай!»

• Международный мотивационный тренер

• Семьянин, отец 5 детей

• Бизнесмен – с 1991 по 2005 год. Владелец сети оптовых магазинов и завода по производству моющих средств

• В 2005 году стал долларовым миллионером,

• Принципы: нравственность, честь, совесть, достоинство. Миссия – становление человека нового формата – целостного, гармоничного, развивающегося во всех отраслях жизни.

• Ведет бизнес-тренинги с 2003 г.,

• Более 10 000 выпускников тренингов,

• 5 выпускников стали долларовыми миллионерами,

• Автор книг «Муж. Инструкция к применению» и «Я из СССР»

Тренинги этого удивительного человека пройдут в Якутске с 11 по 19 июня.

На правах рекламы.