Ежедневно информация о социально значимых грузах — на сайте ЖДЯ

АО «АК «ЖДЯ» ежесуточно публикует на своем сайте информацию о наличии и местонахождении социально значимых грузов

По состоянию на 23 марта на сети ОАО «РЖД» в адрес грузополучателей АО «АК «ЖДЯ» находится 1706 вагонов, из которых 1251 вагона назначением на станцию Нижний Бестях.

Всего на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» находится 1457 вагонов, из них назначением на станцию Нижний Бестях 1091 вагон.

Из общего наличия вагонов на сети АО «АК «ЖДЯ» количество вагонов с социально значимыми грузами (мука, продукты, напитки, сахар, крупы, пшеница, комбикорма) – 166 вагонов.

Станция Нерюнгри – 27 вагонов;

Станция Чульман – 23 вагонов;

Станция Чульбасс – 15 вагонов;

В двух поездах на подходе к Нижнему Бестяху – 44 вагона;

Станция Нижний Бестях – 57 вагонов.

На станции Нижний Бестях на утро 23 марта находится 313 вагонов.

Туймаада нефть — 39

СНГС — 18

АЯМ — 78

Госснабсбыт – 33

В пути – 109 вагонов

Среднесуточная выгрузка за прошедшие сутки составила 100 вагонов.

В целях оперативного информирования о наличии и местонахождении социально значимых грузов Акционерная компания «Железные дороги Якутии» публикует на своем сайте www.rw-y.ru ежесуточную справку о вагонах с такими грузами, находящихся на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ».