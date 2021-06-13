Ежедевный гороскоп. Воскресенье 13 июня 2021

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Рак ♋

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений с 4:00 до 11:30 сегодня. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Имейте в виду, что сегодня день беззаботный. Солнце не в ладах с нечетким Нептуном, но сегодня днем ​​Луна выстроена в линию с огненным Марсом. Это означает, что вы можете думать, что знаете то, что знаете, но на самом деле?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Когда дело доходит до финансовых вопросов сегодня, будьте особенно осторожны, потому что здесь присутствует какая-то путаница. Это может быть хуже, чем путаница. Может быть обман. Не верьте всему, что видите или слышите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Солнце в вашем знаке не в ладах с нечетким Нептуном, что истощает вашу энергию. Вы можете чувствовать себя обескураженным или подавленным миром. Это чувство неполноценности — мимолетное темное облако на горизонте. Расслабьтесь. Это тоже пройдет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это может быть трудный день, потому что легко сомневаться в других или сомневаться в себе. И все же, когда Луна выровнена с Марсом в вашем Денежном Доме, вы можете делать покупки вперед или совершать финансовые сделки. Не принимайте близко к сердцу! Знайте, что делаете.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы прирожденный лидер. Сегодня днем ​​Луна будет в вашем знаке и выровнена с Марсом, что сделает вас дерзким и агрессивным! Итак, у вас может не быть всех фактов, но вы все же стремитесь действовать!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Независимо от того, что вы делаете сегодня, будьте очень уверены в том, чего от вас ждут начальство и родители. Не только во время оповещения о Луне, но и в течение всего дня присутствует элемент путаницы и недопонимания. Поэтому четко представляйте, чего хотят авторитетные деятели.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Беспорядочное общение и путаница, связанная с путешествиями, сегодня являются классикой. Поэтому, если вы путешествуете, дважды проверьте все свои факты. Будьте мудры и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра. Также будьте осторожны с одобрением идей и философий, которые могут вызывать сомнения. Будьте умным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня, когда Солнце расходится с нечетким Нептуном, вы можете ошибиться в финансовых вопросах, особенно в том, что касается совместной собственности, налогов, долгов, правительства или вопросов страхования. Не делайте предположений. Дважды проверьте все. Предупрежден — значит вооружен.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Скорее всего, вы будете в восторге от планов путешествий или некоторых идей о философии, политике, религии или возможно национальном вопросе. Вы чувствуете, что что-то поставлено на карту. Между тем, разговоры с партнерами и близкими друзьями сбивают с толку. Не выходите из строя.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы ненавидите расточительство и в частности, не хотите терять деньги из-за глупости или небрежности. Поэтому будьте осторожны сегодня, потому что у вас могут быть определенные представления о совместной собственности или долге, но при этом у вас может не быть всех фактов. Действуйте осторожно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями сегодня, потому что Марс выровнен с Луной прямо напротив вашего знака. Возможны конфликты. Между тем, может возникнуть путаница в отношении детей, светских мероприятий, спортивных мероприятий и романтических отношений. Это может быть факт, ожидающий своего часа.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что-то, связанное с вашим здоровьем или возможно, домашнее животное, может сегодня вызвать у вас эмоциональное возбуждение. В свою очередь, это могло вызвать какие-то запутанные связи с родителем или членом семьи. Знайте, что все это возможно. Идите осторожно.

Если ваш день рождения сегодня

Югославский актер Гойко Митич (1940), сыгравший Чингачгука, Зоркого сокола, Оцеолу и многих других индейцев и телеведущая Дана Борисова (1976) празднуют с вами день рождения. Вы смышленые, умные, веселые и непосредственные. Вам нравится планировать наперед, тем не менее, вы отлично приспосабливаетесь к изменениям. Вы живете по своему собственному уникальному моральному кодексу. В этом году ваш идеализм пробудится, поэтому вы можете работать от имени благотворительной организации или делать что-то, чтобы помочь обществу. В этом году нужно много работать!