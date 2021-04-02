Евгению Григорьеву подарили друга и помощника

Сегодня 2 апреля перед инаугурацией Евгений Григорьев получил благословление через обряд алгыс, который провел заслуженный работник культуры РФ, алгысчыт Афанасий Федоров.

С пожеланиями успешной работы во благо процветания города вновь избранного мэра напутствовала директор Дома Арчы Валентина Бочонина.

После алгыса сотрудники Музея и центра хомуса народов мира во главе с директором Дмитрием Бястиновым исполнили композицию «Сыыйа тардыы».

Благословив звуками древнего инструмента, Дмитрий Бястинов вручил Евгению Григорьеву хомус мастера Ивана Намытарова.

В своей речи он пожелал, чтобы хомус стал для мэра другом и помощником, ведь играя на нем, по завещанию родоначальника якутской литературы А.Е. Кулаковского – можно облегчить хмурые дни и минуты трудных раздумий, в моменты радости музыкой хомуса можно воспеть саму жизнь.