02.04.2021
17:53
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Культура

Евгению Григорьеву подарили друга и помощника

Сегодня 2 апреля перед инаугурацией Евгений Григорьев получил благословление через обряд алгыс, который провел заслуженный работник культуры РФ, алгысчыт Афанасий Федоров.

С пожеланиями успешной работы во благо процветания города вновь избранного мэра напутствовала директор Дома Арчы Валентина Бочонина.

После алгыса сотрудники Музея и центра хомуса народов мира во главе с директором Дмитрием Бястиновым исполнили композицию «Сыыйа тардыы».

Благословив звуками древнего инструмента, Дмитрий Бястинов вручил Евгению Григорьеву хомус мастера Ивана Намытарова.

В своей речи он пожелал, чтобы хомус стал для мэра другом и помощником, ведь играя на нем, по завещанию родоначальника якутской литературы А.Е. Кулаковского – можно облегчить хмурые дни и минуты трудных раздумий, в моменты радости музыкой хомуса можно воспеть саму жизнь.

Фото: Пресс-центр министерства культуры и духовного развития РС (Я)
Источник: Пресс-центр министерства культуры и духовного развития РС (Я)
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