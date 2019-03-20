Евгения Михайлова: Странная ситуация – депутаты не поддерживают вузы?

19 марта на заседании комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Ил Тумэн РС (Я) был рассмотрен вопрос предоставления государственного заказа республики по подготовке кадров для вузов Якутии. За поддержку СВФУ, АГИКИ, ЯГСХА, ЧГИФКиС и ЯИВТ проголосовали лишь четыре депутата, шестеро воздержались.

Как отмечает народный депутат, ректор ЯГСХА Иван Слепцов, поправки затрагивают интересы жителей Якутии, особенно из сельской глубинки, желающей получить образование в республике. Так, на подготовку кадров для экономики региона необходимо выделить дополнительные 57 млн рублей. «При положительном решении в этом году мы примем за счет бюджета республики в СВФУ 200 абитуриентов, ЯГСХА – 110 человек, АГИКИ – 50 человек, Чурапчинский государственный институт физической культуры м спорта – 35 человек, Якутский институт водного транспорта – 25 человек. Пока поддержки по новому набору нет, и мы очень надеемся на нее», – отмечает руководитель сельхозакадемии.

По словам Ивана Слепцова, в настоящее время в Якутской государственной сельскохозяйственной академии в основном обучаются молодые люди из районов республики, где доход ниже, чем в столице и промышленных районах Якутии, и предоставление государственного заказа со стороны республики окажет большую поддержку для будущих специалистов и в целом для аграрного сектора.

Комментарий Евгении Михайловой, и.о. ректора СВФУ:

– С каждым годом интерес молодых людей к получению качественного профессионального образования на территории республики растет, вследствие чего увеличивается конкуренция среди абитуриентов. У каждого родителя есть желание, чтобы его ребенок поступил на бюджетное место, но не у всех выпускников малокомплектных школ, где не преподают учителя-предметники, это порой становится возможным.

Сегодня СВФУ магистерско-аспирантский университет – центр науки, подготовки кадров и социально-культурного развития территории региона. Одним из основных критериев поступления в федеральный университет является высокий нижний порог по баллам ЕГЭ, что оправдывает поступление в вуз грамотных и уверенных в своем выборе профессии абитуриентов.

СВФУ из года в год увеличивает контрольные цифры приема, в том числе по целевому обучению, выигрывая их на конкурсной основе в рамках государственного задания на подготовку кадров за счет федерального бюджета. Так, в 2018 году нам дали 3308 мест, учредитель Министерство науки и высшего образования РФ утвердил квоту 398 мест на целевой набор. В университет были зачислены 349 человек на целевое обучение, а 49 не прошли из-за несоответствия нижнему порогу баллов ЕГЭ. Жалко ребят, ведь они не виноваты, что у них в школе не было учителя физики, химии или технологии из-за низкой недельной нагрузки учителя. Наличие школы «под подушкой» не решает проблемы качества знаний детей.

В прошлом году республика не заказала ни одного места на целевое обучение. Думается, что люди у власти, народные депутаты, члены правительства обязаны поддерживать растущий интерес молодежи к качественному профессиональному образованию, для этого надо находить средства в бюджете. Когда молодежь занята, обществу спокойнее.

Вспомним 2002 год, когда я стала заместителем председателя правительства республики. В регионе были тяжелые времена – долги по зарплате составляли более миллиарда рублей. Тем не менее Вячеслав Штыров, Егор Борисов и Семен Назаров смогли найти деньги для погашения долгов, и, самое главное, даже в это непростое время республика не переставала делать заказы своим учебным заведениям. Уже тогда университет финансировался до 30% своего бюджета из федерального, а в 2004 году и вовсе перешел на него полностью. В то время университет ежегодно получал от республики до 500 мест для приема студентов, и, конечно, я следила за тем, чтобы цифры приема для вузов Якутии достойно выделялись как со стороны федерального бюджета, так и республиканского.

В то время министр образования РФ Владимир Михайлович Филиппов, затем министр образования и науки РФ Андрей Александрович Фурсенко всегда поддерживали нашу республику. Вместе с тем мы финансировали обучение студентов – будущих экономистов, юристов и других.

Сегодня вузы прилагают большие усилия в решении проблем нехватки специалистов в районах республики. С 2016 года СВФУ реализует крупный проект «Выпускник: за новое село», ежегодно организовывая для выпускников из учебных заведений республики встречи с делегациями районов и главами муниципальных образований. Сегодня этот проект уже переходит в систему и дает реальные результаты в разных видах деятельности для молодых специалистов в улусах.

Наша задача – удержать талантливых абитуриентов, чтобы они не уезжали за пределы республики. К сожалению, «благодаря» Единому государственному экзамену около 30-40% выпускников школ одного года уезжают из республики в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, получают профессии и трудоустраиваются там, ведь рынок в этих городах гораздо шире и развитее, чем в Якутии. Печально, что из итогов сегодняшнего заседания выяснилось, что задачу по удержанию в республике молодых кадров не призваны решать ни правительство, ни парламент. Может, я ошибаюсь.

Подавляющее большинство депутатов пишут ходатайства в СВФУ о переводе студентов-земляков с платного на бесплатное бюджетное место или запрашивают стипендию эндаумент-фонда университета студентам-детям избирателей. Комиссия СВФУ всегда находит решение, ведь делаем мы это для наших студентов! Часть депутатов, да и члены Правительства, постоянно ходатайствуют о безвозмездном проживании иногородних участников различных мероприятий в общежитиях и профилактории, о бесплатном предоставлении концертного зала КЦ «Сергеляхские огни», спортивных залов и других.

При этом, думаю, ходатайствующие знают, что университет для содержания всех своих многочисленных объектов вынужден зарабатывать, ведь за электроэнергию, тепло, воду надо платить, зарплату выплачивать. Как-то я уже говорила, что субсидии из федерального бюджета не выделяются на содержание общежитий, профилактория, бассейна и других. Во многих вузах эти объекты переведены на хозрасчет. Но мы, например, не вводим оплату по себестоимости расходов для студентов за проживание в общежитиях. Вместо 3,5-4 тыс рублей в месяц студент оплачивает 700-800 рублей. Думаю, у них денег не так много.

Но почему о студентах должны думать только вузы? Если в бюджете республики нет средств, то СВФУ, как крупному учебному заведению в регионе, КЦП можно и не выделять. Но такие небольшие отраслевые вузы, как АГИКИ, ЧГИФКиС, ЯГСХА поддерживать просто необходимо. Возникает вопрос, что должны сделать вузы Якутии, чтобы новое правительство и новый парламент республики поддерживали и сохраняли систему высшего образования в республике? Ведь эти, сегодня очень востребованные молодежью вузы, могут стать нежизнеспособными при той мобильности абитуриентов, которую обеспечивают баллы ЕГЭ, сокращении числа выпускников школ вследствие демографического спада и нарастании конкуренции вузов в борьбе за талантливую и способную молодежь.

Совсем недавно Якутия наравне с Москвой, Санкт Петербургом была признана драйвером высшего образования, благодаря деятельности коллективов вузов, находящихся на территории республики. Не ценим, что имеем?