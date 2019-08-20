Евгения Михайлова назвала главное качество в характере Егора Борисова

Бывший глава Якутии, ныне сенатор от республики Егор БОРИСОВ на днях отметил свое 65-летие. Юбилейные торжества прошли по всей республике. Соратники и коллеги юбиляра высказали много теплых слов. В том числе и Евгения МИХАЙЛОВА, государственный деятель, ныне президент СВФУ им. М.К. Аммосова. Публикуем ее выступление на юбилее сенатора.

Главное – развитие человека

Во-первых, хочу поблагодарить руководство республики за доверие сказать Слово об Егоре Афанасьевиче Борисове в связи с юбилейным днем рождения. И предлагаю вам, уважаемые якутяне, свое видение на становление и формирование личности, границы роста которой не ограничены.

Начну с декабря 1996 г. Будучи доверенными лицами нашего Президента М.Е. Николаева (В.А. Штыров, Е.А. Борисов и др.), мы побывали во многих улусах и городах республики. Предвыборные баталии, несомненно, нас закалили. А еще мы провели опросы среди избирателей для изучения общественного мнения, почти по Виктору Гюго, чтобы определить главные черты характера кандидата в Президенты и, заодно, его некоторых доверенных лиц. Как известно, В. Гюго определил у каждого человека три характера:

— тот, который ему приписывают;

— тот, который он сам себе приписывает;

— и тот, который есть в действительности.

Понятное дело, мы попросили избирателей осветить «тот, который есть в действительности».

Главными качествами характера М.Е. Николаева избиратели определили мудрость и дальновидность, у В.А. Штырова – энергичность и решительность, у Е.А. Борисова – доброту и трудолюбие… Это не значит, что доброту и трудолюбие избиратели не увидели у Михаила Ефимовича и у Вячеслава Анатольевича, но другие качества были характернее. У Егора Афанасьевича среди его других личностных качеств избиратели определили, как главное – доброту. И чурапчинцы тут были не при делах, т.к. в родных улусах мы не опрашивали. Доброта, как известно, это особое качество человека, стремление делать добро другим, не требуя при этом взаимности!

Прошли годы, многое изменилось в стране и в республике, однозначно, в лучшую сторону, самое главное – многонациональный народ республики живет в мире и согласии, уверенно строит свое будущее, растет поколение якутян – самостоятельных, ответственных, высококвалифицированных личностей, не признающих ни опеку, ни патернализм, умеющих и учиться, и трудиться, и ценить свою родину за те возможности, которые она предоставляет, и сегодня в руководстве республикой – достойная смена!

Многим из нас посчастливилось работать с уважаемыми руководителями республики М.Е. Николаевым, В.А. Штыровым, Е.А. Борисовым. Они и сегодня «в строю», продолжают начатое и так же, как раньше, их неукротимый дух веры в свои силы, в успех своей страны и республики для обеспечения благополучия людей, проживающих рядом с ними, ведет к новым свершениям рядом со всенародно избранным Главой РС (Я) А.С. Николаевым, политика которого полностью основана на эффективности деятельности. Будет справедливо, если мы с благодарностью скажем – каждый из вас, уважаемые руководители республики, на своем посту, в свой исторический срок совершил то, во что многие из нас попросту не верили!

Я перечислю всего три проекта, которые были реализованы, благодаря усилиям руководителей республики:

Международными экспертами ЮНЕСКО был признан важнейший вклад народа саха в мировую культуру – якутский героический эпос Олонхо провозглашен шедевром культурного наследия человечества. Сегодня тысячелетняя история Олонхо все больше притягивает в Якутию ученых со всего мира, которые познают новую Якутию. Обретение Якутским государственным университетом новой категории – «федеральный». Сегодня Ордена Дружбы Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова – один из 40 ведущих университетов страны, признанный на отечественном и мировом уровне крупный научно-образовательный и культурный центр на северо-востоке России. Природный парк «Ленские столбы», созданный 16 августа 1994 г., был номинирован в 2006 г. для внесения в список Всемирного наследия и в 2012 г. удостоен статуса «ВУЦ» – Высшей универсальной ценности Всемирного природного наследия. С 6 августа 2018г. объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Ленские столбы» обрел статус национального парка России.

Безусловно, эти события большого исторического, образовательного, культурного, научного и экономического значения, но, как вы знаете, история всех великих дел базируется на большом числе им предшествующих.

Мы все из школьной физики помним, что «ничто не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда», новое не возникает из ничего. Закон сохранения энергии, векторное взаимодействие. В наше сложное время преемственность в руководстве, как говорят эксперты в России и за рубежом, встречается нечасто. А у нас в республике она стала дополнительным ресурсом, той непреходящей ценностью, на которой основаны во многом и стабильность в обществе, и динамика развития республики.

Уважаемые участники торжественного собрания! Годы становления и формирования, рождения нового лидера республики Е.А. Борисова прошли рядом с М.Е. Николаевым в качестве заместителя Председателя Правительства, министра сельского хозяйства и заготовок, директора научно-исследовательского института сельского хозяйства и рядом с В.А. Штыровым в качестве I заместителя Председателя Правительства, Председателя Правительства РС (Я), плечом к плечу.

Как появляются настоящие лидеры, люди «длинной воли», пассионарии, берущие на себя ответственность за судьбы страны, региона, народов? Ученые доказали, что всего 30% лидерских качеств заложены генетически, от рождения, к ним относятся природные способности, черты характера, желания. Пример родителей, ценности семьи, жизненные устои родителей, их принципы оказывают серьезное влияние на становление характера, формирование человека. С большим уважением и гордостью Егор Афанасьевич вспоминает своих родителей: отца, Афанасия Егоровича Борисова, еще совсем юным отказавшегося выполнять решение бюро обкома ЦКП (б) о переселении чурапчинских колхозов в северные районы, и вопреки многим испытаниям, которым подвергся за этот отказ, стал хорошим специалистом-механиком и уважаемым односельчанами человеком; маму, Прасковью Ильиничну Борисову, прожившую не менее сложную, полную испытаний жизнь, по воле судьбы осиротевшей дважды, когда умерла её мама при родах дочери и когда умер её совсем еще молодой, даже 45-ти лет не было, супруг, отец ее восьмерых детей.

Якутяне помнят торжественный вечер 8 марта 2005 г., посвященный великим труженицам Якутии, когда Егор Борисов, Председатель Правительства РС (Я), внезапно осипшим от волнения и воспоминаний голосом стал рассказывать о поистине материнском подвиге Прасковьи Ильиничны Борисовой, сумевшей поднять на ноги, дать образование всем своим детям, одарив их своей безмерной любовью и счастьем жить в своей семье, со своей мамой. Как вспоминает Егор Афанасьевич, ему было всего 16 лет, когда ушел из жизни их отец, и, как подобает первенцу семьи, он стал своим братьям и сестрам старшим братом, заботливым и надежным другом. Первое свое ответственное решение, я думаю, он принял, когда остался дома на 3 года, чтобы помочь матери поднять на ноги младших.

Начав свое профессиональное становление с рабочего-ремонтника в Чурапчинском районном объединении «Сельхозтехника», освоил специальности сварщика, моториста, слесаря, сантехника. И, как говорится, выбор будущей профессии был определен. В 1974 г. поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт, факультет механизации, который успешно окончил, получив профессию инженера-механика, вернулся домой. Как «закалялась сталь», как формировался характер, как закалила жизнь? Об этом Егор Афанасьевич сказал словами своего любимого Учителя, народного писателя Якутии Василия Семеновича Яковлева-Далана: «Если твои деяния будут исходить из интересов людей, из интересов республики, то ты никогда не пропадешь». Именно интересами людей, обеспечением их уровня жизни, занятости, благополучия людей в своей деятельности руководствовался Егор Борисов. Жить долгой и здоровой жизнью, получить хорошее образование, иметь достойный уровень жизни и право выбора, быть уважаемым человеком в обществе и в своем государстве желает каждый человек. И потому главным принципом социальной политики в республике Егор Афанасьевич выбрал развитие человека.

Самые известные в мире показатели, характеризующие позитивно любую страну, – это показатели сбережения и приумножения народа, сбережения людей, их здоровья, обеспечение их прав и свобод, создание условий для их жизнедеятельности и мирного сосуществования. Так, за период с 2010 по 2017 гг.:

Продолжительность жизни якутян увеличилась на 4 года и составила в 2017 г. около 72 лет (71,7). Здоровый образ жизни (помните борьбу с алкоголизмом?) и занятость позволили мужчинам жить дольше, продолжительность их жизни увеличилась на более чем 5 лет и составила в 2017 г. более 67 лет.

Как известно, рост продолжительности жизни населения есть следствие экономического развития региона, страны, результат научного прогресса (прежде всего, в области медицины), итоги роста культуры и образовательного уровня населения.

Естественный прирост населения увеличился на 35% (до 8,2 тыс. чел.), как за счет рождаемости (до 16-17 тыс. чел. в год), так и за счет снижения смертности населения (с 9,2 тыс. случаев в 2007 г. до 8,2 тыс. в 2015 г.). Женщины рожают детей, когда вокруг мир и стабильность, когда есть уверенность в завтрашнем дне, когда мужья имеют работу, а в семье есть доходы.

Якутяне не понаслышке знают, что республика в числе 16 из 85 регионов РФ по своей инициативе оказывала материальную поддержку семьям с детьми, были реализованы около 50 региональных программ, направленных прежде всего на расширение социального обеспечения граждан с низким доходом.

По уровню естественного прироста Якутия занимает 8-е место в России и 1-е место среди регионов ДФО.

Отток населения из республики уменьшился в 4 раза в сравнении с 90-ми годами. Сегодня в нашей республике проживает 967 тыс. чел. (увеличение населения составило 8,5 тысяч чел.). При этом сельское население уменьшилось всего на 1,8%, т.е. на 14,7 тыс. чел.

Несмотря на сложные социально-экономические условия в стране минимальная заработная плата в республике повышена с 1 июля 2015 г. и составляет 15 тыс. 390 руб., что в 2,5 раза больше, чем МРОТ РФ.

Республика в числе немногих российских регионов обеспечила до прожиточного минимума размер минимальной заработной платы трудоспособного населения. И, как следствие, в 2017 г. среднемесячная заработная плата в республике по сравнению с 2010 г. выросла в 2 раза и составила 59 тыс. руб. (в 2010 – 28,7 тыс. руб.). Эти действия привели к росту доходов населения, среднедушевые денежные доходы населения за 2017 г. составили 40,1 тыс. руб. с ростом в 1,7 раза (70%).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась с 9 тыс. 53 чел. до 5 тыс. 630 чел. (в 2 раза), количество приемных семей увеличилось с 92 до 202 семей (2,2 раза). Более 2,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жильем.

В конце 2015 г. ликвидирована очередность в ДОУ для детей от 3 до 7 лет, создано более 11 тыс. новых мест в дошкольном образовании.

Существенные меры приняты по поиску, охвату и поддержке талантливых и одаренных детей. На базе образовательного форума «Ленский край» создана малая академия наук для любознательных и талантливых детей, интересующихся научными знаниями, изобретательством, а в университете создан Специализированный учебно-научный центр – Университетский лицей.

В 2012 г. открыт круглогодичный Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», строится Международная арктическая школа.

Как все руководители республики, Егор Борисов с главами муниципальных образований и руководителями ведомств строили школы, больницы, детские сады, клубы, здания профессиональных учебных заведений, Дома культуры, библиотеки, жилые дома, дороги, мосты, дамбы, создавали инфраструктуру отраслей и многое другое.

Я не стану перечислять – сколько школ или больниц построено, создано и введено Егором Афанасьевичем и Правительством РС (Я): без всякого сомнения, список внушительный, об этом расскажут фильм, который сегодня сопровождает наше мероприятие, и фотоальбом, отражающий конкретные дела.

Что же способствовало успешному проведению настойчивой политики Егора Афанасьевича Борисова «вкладывания в человека», что благоприятствовало мерам повышения качества жизни людей?

Ведь, как мы знаем, период работы Егора Афанасьевича характеризуется в значительной степени нестабильной финансовой ситуацией в стране (глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов), усилением давления внутренних и внешних факторов на экономическую ситуацию в стране (кризисные явления 2014-2016 годов), период действий экономических ограничений со стороны США и стран ЕС против России и расширение санкций после присоединения Крыма в 2014 году и ситуации на Украине.

Вместе с тем, у нас в республике 2010-2017 гг. отмечается ежегодный рост промышленного производства, дан старт разработке крупнейшего на востоке страны Эльгинского месторождения коксующихся углей, освоению Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и строительству магистрального газопровода «Сила Сибири».

Начаты работы по подготовке к промышленному освоению уникального Томторского месторождения редкоземельных металлов. Созданы территории опережающего развития «Южная Якутия», в состав которой сегодня входят ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский» Компании «Колмар» и ТОР «Кангалассы».

Развивается золотодобывающая промышленность, введены новые золоторудные месторождения («Лунное» и «Рябиновое», золотоизвлекательный завод на Нижнеякокитском рудном поле). Особое внимание уделяется развитию алмазодобывающей отрасли: в 2014 году АК «АЛРОСА» начата добыча руды на кимберлитовой трубке «Ботуобинская», начата подготовка к эксплуатации Верхне-Мунского месторождения алмазов. В марте 2011 г. подписан договор о социально-экономическом развитии РС (Я) между АК «АЛРОСА» и Правительством РС (Я), нацеленный на развитие экономики, рост занятости и благосостояния населения.

Построены сотни километров магистральных ЛЭП, что позволило с 1 января 2019 года присоединить к Единой энергетической системе ранее изолированные Центральный и Западный энергорайоны Якутии. В 2017 году пущена в строй Якутская ГРЭС-2 мощностью 193 МВт. Вышло на завершающую стадию строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск (Нижний Бестях).

Построено более 3 млн 670,6 тыс. кв. метров жилья, из них в сельской местности построено более 1 млн кв.м. жилья. Это значительное событие для республики – ликвидация старых домов в селах, которые становились символом бедности сельских жителей! Строительство новых жилых домов для селян, благоустройство сельских населенных пунктов повлияли на реализацию межвузовского проекта «Выпускник – за новое село!», благодаря которому ежегодно направляются на работу в сельскую местность более 1 тыс. молодых специалистов.

Построены сотни сельских котельных, тысячи сельских семей получили центральное отопление, полностью модернизирована система ЖКХ, десятилетиями считавшаяся самой проблемной в поселке Тикси и в населенных пунктах Алданского района. За эти же годы якутское село получило устойчивую сотовую связь. Были протянуты тысячи километров оптоволокна, что дало возможность подсоединения большинства жителей республики к скоростному широкополосному Интернету. К концу 2017 года услугами Интернета было обеспечено 512 из 637 населенных пунктов республики, а это более 90% населения.

Продолжилась газификация сел Вилюйской, Центральной и Заречной групп улусов. В общей сложности было газифицировано 22 815 жилых домов и социальных объектов. Достигнута договоренность с глобальной энергетической компанией «Газпром» о газификации Ленского, Олекминского, Алданского и Нерюнгринского районов.

Значительно усилена и упорядочена поддержка сельского хозяйства. Появились новые виды субсидий, грантов, иных видов поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Продолжилось строительство и модернизация автодорог, строительство мостов, создание опорной сети автомобильных дорог республики. Велось строительство и реконструкция федеральных автодорог «Лена», «Колыма» и «Вилюй», а также региональных автомобильных дорог «Амга», «Кобяй», «Анабар», «Умнас», «Яна». Транспортная подвижность населения увеличилась на 30%, число личных легковых автомобилей выросло с 2010 г. в 1,6 раза (на 60%).

Введен новый аэровокзальный комплекс в аэропорту г. Якутска с пропускной способностью 700 пасс/час, отвечающий международным стандартам аэровокзала. Введены новые служебно-пассажирские здания в аэропортах п. Черский, п. Саккырыр, п. Усть-Нера, п. Маган.

В Якутии были реализованы 4 программы субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока, более 450 тыс. человек воспользовались льготой. Региональная программа охватывала 23 района по 137 маршрутам, окупаемость тарифа населением составляет 23-30%, 67-70% стоимости субсидировалась из бюджета республики, более 300 тыс. пассажиров воспользовалось льготами на внутренние авиарейсы.

Приведу в пример три Указа Президента РС (Я) Е.А. Борисова:

Первый – Указ Президента РС (Я) от 21.09.2010г. №265 «О мерах по профилактике алкоголизма в РС (Я)». Я уже говорила об увеличении на 5 лет продолжительности жизни мужчин в республике за период действия указа с 2010 по 2017гг. 103 населенных пункта законодательно ввели запрет на продажу вино-водочной продукции. С 2010 г. заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами снизилась почти на 37%, смертность от случайных отравлений алкоголем к 2015 г. снизилась на 40%. Польза для семей очевидная.

Второй Указ – Указ Президента РС (Я) от 25 декабря 2013 г. №2415 об объявлении в республике 2014 год Годом Арктики. Именно с 2014 года началась беспрецедентная государственная поддержка развития арктических территорий Якутии.

Правительством была утверждена Комплексная программа РС (Я) «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов РС (Я) на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.». Для координации мероприятий Программы и оказания конкретного содействия северянам в решении проблемных вопросов был создан Госкомитет по делам Арктики, который ныне преобразован в Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

Была проведена системная работа по включению в состав арктической зоны территорий всех 13 улусов республики, расположенных севернее Полярного круга, большую работу провели специалисты МЭР совместно с учеными СВФУ и Центра стратегических исследований РС (Я) и сегодня этот вопрос решен Президентом РФ.

Третий Указ – Указ Главы РС (Я) №2826 от 18.08.2014 г. «О социально-экономическом развитии города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) на период 2015-2019 годов», инициированный Главой городского округа «Город Якутск» А.С. Николаевым. Совместно с городом были определены объекты и меры господдержки по основным направлениям социально-экономического развития Якутска на 68 млрд руб. – это инженерная инфраструктура, жилищное строительство, здравоохранение, образование, физическое и духовное развитие, технологическое и инновационное развитие. Запланировано строительство 44 социально значимых объектов.

Мероприятия всех трех Указов реализуются.

В результате этих и других мер существенно улучшились макроэкономические показатели республики. По средней динамике ВРП в 2013–2017 годах Республика Саха занимает шестое место среди 85 субъектов РФ, четвертое место – по привлечению инвестиций, 12-е место по средней номинальной начисленной заработной плате, 14-е – по средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении. По итогам 2016 г. Правительством РФ за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала были выделены межбюджетные трансферты из федерального бюджета субъектам РФ, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий. РС (Я) заняла 1 место и получила более 2,5 млрд руб.

Доходы бюджета Якутии выросли с 95,078 млрд руб. в 2010 году до 177,225 млрд руб. в 2017 году. Собственные доходы бюджета за этот же период выросли с 46,670 млрд руб. до 112,066 млрд руб., было достигнуто увеличение доли собственных доходов в структуре доходной части государственного бюджета республики от 49% в 2010 г. до 63% в 2017г. Валовый региональный продукт Республики Саха в 2010 году составлял 386,825 млрд. руб., к концу 2017 года объем ВРП вырос до 918,280 млрд руб. Объем ВРП за 2018 г. превысил 1 трлн руб., объем инвестиций в основной капитал вырос в 2,9 раза.

Якутия успешно выполнила все «майские» указы Президента России.

Уважаемые якутяне, сегодняшний доклад не дает полного представления или обзора развития Якутии в период деятельности Е.А. Борисова в качестве Главы РС (Я). Для этого нужен всесторонний комплексный анализ, но основные приоритеты развития республики и достигнутые результаты взяты мною из отчетов Правительства РС (Я) разных лет, анализов Программ, данных Росстата.

Как известно, проблемы не «падают с неба». Они возникают в результате человеческой деятельности или бездействия. Сегодня проблема бедности людей еще присутствует в стране и республике, но она постепенно преодолевается. В 2014 г. Егор Борисов в своей Программе развития республики говорил: «Главным фактором развития республики становится личная мотивация каждого жителя республики: сегодня работать лучше, чем вчера. Наша цель – высокое качество жизни якутян. Мы можем достичь ее только совместным неустанным трудом».

Действительно, развитие не приходит извне. И если у людей есть уверенность в своих результатах, то их деятельность бурно развивается. Глава Якутии Егор Борисов дал уверенность людям, уверенность в своих силах, уверенность в уважении личной свободы, внедрении принципа главенства закона. И эта уверенность людей теперь уже никуда не уйдет. Она будет служить двигателем, измерителем многих событий в их жизни. Ведь жизнь не стоит на месте, меняются взгляды, стандарты, появляются новые требования и новые желания.

Якутия – наш общий дом, которым мы дорожим и гордимся. И каждый из нас, делая свою работу, верит в успех своего дела, как и Егор Афанасьевич Борисов, верой и правдой, трудом и ответственностью заслуживший уважение и доверие людей. Желаем уважаемому Егору Афанасьевичу дальнейших успехов в отстаивании интересов жителей и их республики теперь уже в Совете Федерации Федерального Собрания РФ!

Поздравляем с днем рождения, здоровья, счастья, настроения, достижений!

15 августа 2019г.